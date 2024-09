IAA Transportation in Hannover: PEUGEOT kündigt neues Programm „PEUGEOT CustomFit“ an

Auf der größten europäischen Fachmesse für Nutzfahrzeuge stellt PEUGEOT mit „PEUGEOT CustomFit“ ein neues Umbau- und Individualisierungsprogramm vor, das höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards gewährleistet.

Als Beispiel für das Programm PEUGEOT CustomFit präsentiert PEUGEOT einen PEUGEOT E-Expert Fridge mit EPTO 1 , der für den Transport von Kühlwaren bei Temperaturen zwischen 2°C und 8°C ausgelegt ist.

Der neue PEUGEOT Boxer enthält Innovationen wie das neue AT8-Automatikgetriebe.

Ein neuer Schwerpunkt liegt auf der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie (FCEV), die das Angebot an Antrieben von PEUGEOT erweitert und das Beste aus ICE- und BEV-Antrieb bietet.

Vom 17. bis 22. September findet in Hannover die IAA Transportation 2024 statt, die größte europäische Fachmesse für Nutzfahrzeuge, die Fachleute und die führenden Hersteller der Branche zusammenbringt.Auf dieser internationalen Veranstaltung kündigt PEUGEOT die Einführung von „PEUGEOT CustomFit“ an, einem neuen Umbau- und Individualisierungsprogramm, das in einigen Werken bereits angelaufen ist und nach und nach an weiteren Produktionsstandorten eingeführt wird. Dieses Programm garantiert höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards sowie eine nahtlose Kombination der technischen Merkmale des Basismodells und der vom Kunden gewünschten spezifischen Modifikationen.Diese internen Umbauten werden durch Lösungen ergänzt, die in Zusammenarbeit mit einem weltweiten Partnernetzwerk entwickelt werden. Das weitreichende Netzwerk ermöglicht es PEUGEOT, möglichst vielen professionellen Anforderungen gerecht zu werden und den Umbau über sein Händlernetz zu vertreiben, die Lieferzeiten zu optimieren und das Kundenerlebnis durch ein innovatives digitales System zu vereinfachen. Dies stärkt die ständig wachsende Produktpalette, die von Kipper über laderaumoptimierte Transporter bis hin zu Wohnmobilen reicht und speziell auf die Bedürfnisse von Privatkundschaft, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie großen Flotten zugeschnitten ist. Stellvertretend für die zahlreichen Besonderheiten, die die PEUGEOT Nutzfahrzeuge bieten, wird auf der IAA (Halle 13, Stand C70) der PEUGEOT E-Expert Fridge mit elektrischer Zapfwelle (EPTO) vorgestellt - ein System, das es ermöglicht, die elektrische Energie des Antriebsstrangs für verschiedene Zwecke zu nutzen, um die Energieverluste zu minimieren.Der PEUGEOT E-Expert Fridge mit EPTO verfügt über eine vom zertifizierten Partner Kerstner installierte Kühlzelle, die für den Transport von Kühlwaren bei Temperaturen zwischen 2°C und 8°C ausgelegt ist und ein Gesamtgewicht von 265 kg aufweist. Das Modell verfügt außerdem über eine leicht zu installierende Isolierung und ein Kühlaggregat e-cooljet 106 A, das durch den e-Power-Take-Off (EPTO) mit 12 V angetrieben wird. Die Energie wird aus der eingebauten Traktionsbatterie bezogen und benötigt keine separate Stromquelle, wodurch die Nutzlast des Fahrzeugs erhalten bleibt.Mit dem Start des neuen Programms „PEUGEOT CustomFit" und der Erneuerung der gesamten Palette kompakter, mittelgroßer und großer Transporter schreitet die globale Nutzfahrzeug-Offensive von PEUGEOT zügig voran. Das Unternehmen nutzt ein umfangreiches Portfolio an fortschrittlichen Technologien in den Bereichen Antrieb, Sicherheit, Fahrerassistenzsysteme und Konnektivität, um den Fahrern ein ideales Ökosystem zu bieten und den Nutzfahrzeugbesitzenden ein zuverlässiger Partner zu sein. Darüber hinaus führt PEUGEOT für den neuen PEUGEOT Boxer ein innovatives Achtgang-Automatikgetriebe (AT8) ein.Mit dem neuen AT8-Automatikgetriebe, das PEUGEOT zusätzlich zum Sechsgang-Schaltgetriebe einführt, unterstreicht die Marke einmal mehr ihr Engagement, ihre Produkte zu verbessern und ihren Kunden ein noch angenehmeres Fahrerlebnis zu bieten. Die neuen Komponenten zeichnen sich durch einen verbesserten Komfort aus, der durch verbesserte Schaltzeiten, Qualität und Kontrolle zum Ausdruck kommt. All diese Eigenschaften sind auf die neuen Kupplungen zurückzuführen, die zu einem effizienteren Fahrverhalten führen.