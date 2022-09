Für Schnellentschlossene: Sonderedition des PEUGEOT e-208* nur bis 27.09.2022 bestellbar

2

Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Unser Kleinwagen PEUGEOT e-208* ist der ideale Begleiter in der Stadt. Die Sonderedition bietet für individuelle Bedürfnisse viel Komfort und Flexibilität, ganz ohne Emissionen. Jetzt können Schnellentschlossene auch noch von den Förderungen 2022 profitieren.“Der PEUGEOT e-208* enthält eine umfangreiche Serienausstattung. Das Sonderedition wird in Perlmutt Weiß angeboten. Der Stoff sowie das Kunstleder der Polsterung sind im klassischen Schwarz mit Ziernähten in Grün gehalten.Der Kleinwagen basiert auf der Ausstattungsvarianteund bietet damit viele Assistenzsysteme für mehr Sicherheit und Komfort. Das praktische Keyless-System-Plus (schlüsselloses Zugangs- und Startsystem), der automatische Geschwindigkeitsregler ACC inklusive Spurpositionierungsassistent sowie eine Sitzheizung sorgen für zusätzlichen Komfort und Sicherheit während der Fahrt.Kaufinteressierte können im PEUGEOT Financing Store individuelle Leasingmöglichkeiten samt Konditionen wie Kilometer- und Laufzeitangebote auswählen und online sicher und unkompliziert abschließen. Auch die Schufa-Prüfung und das Ident-Verfahren finden zu 100 Prozent digital statt.Die Leasingrate der PEUGEOT e-208* Sonderedition beträgt monatlich 347 Eurobei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 km pro Jahr. Kundinnen und Kunden können flexibel zwischen 24, 36 und 48 Monaten Laufzeit und zwischen 10.000 Kilometern oder 15.000 Kilometern pro Jahr wählen. Da die Fahrzeuge im Oktober lieferbar sind, kann zusätzlich vom Elektrobonus von insgesamt 9.000 Euro profitiert werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, den Optiway-Servicevertrag oder die Top-Cover-Versicherung hinzu zubuchen, damit auf Wunsch alle Kosten für Verschleißreparaturen inklusive Originalteilen und Lohn übernommen werden können.Der PEUGEOT Financing Store ist sowohl über die neu gestaltete Website www.peugeot.de als auch über https://financing.peugeot.store/ erreichbar. Dort kann rund um die Uhr mit Hilfe zielgerichteter Filterfunktionen das passende Fahrzeug gefunden werden. Das Angebot umfasst eine große Auswahl an Modellen.Mehr zur aktuellen Aktion unter: https://financing.peugeot.store/konfigurator/ Weitere Informationen finden Interessierte zudem bei den teilnehmenden PEUGEOT Partnern und unter: https://www.peugeot.de/