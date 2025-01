Filmbranche zu Gast bei der PEUGEOT BVC Casting Night 2025

Am 22. Januar 2025 lud PEUGEOT zum 14. Mal zur „Casting Night“ ein. Ausgerichtet wurde die Abendveranstaltung in Köln zu Ehren des BVC Bundesverband Casting e.V. Neben aufstrebenden Jungschauspielerinnen und -schauspielern waren auch erfahrene Film-, TV- und Theaterschaffende wie Yvonne Catterfeld, Armin Rohde und Hannes Jaenicke zugegen.



Christian Dietsch, Geschäftsführer PEUGEOT Deutschland: „Auch in diesem Jahr haben wir wieder jungen, aufstrebenden Talenten die Möglichkeit geboten, Kontakte zu Profis und den alten Hasen der Branche zu knüpfen und Erfahrungen sowie Tipps auszutauschen. Wir freuen uns, dass wir mit dem BVC Gastgeber eines solch besonderen Abends mit entspannter Atmosphäre sein dürfen.“



Bei einem Dinner und erfrischenden Getränken konnten die zahlreichen Gäste in löwenstarker Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen. Den Ausklang des Abends bot ein DJ. Die Veranstaltung war prominent besetzt unter anderem mit Yvonne Catterfeld, Armin Rohde, Max von der Groeben und Florian Bartholomäi. Auch erfahrene Schauspieler wie Henning Baum und Hannes Jaenicke durften nicht fehlen.



ALLURE, eines der Markenwerte von PEUGEOT, verkörpert die Kreativität des Menschen. Mit der „Casting Night“ setzt sich PEUGEOT für die Kunst- und Kulturförderung ein und ermutigt Schauspielerinnen und -schauspieler, die am Anfang ihrer Karriere stehen, Kontakte zu knüpfen und Chancen zu ergreifen. Die „Casting Night“ reiht sich ein mit weiteren Aktionen und Kooperation im Bereich Kunst und Design wie beispielsweise die Zusammenarbeit mit dem Künstler J. Demsky, der Paris Fashion Week oder Yellow Korner.



In der Location bot sich den Gästen die exklusive Möglichkeit, die neue PEUGEOT Hypersquare Lenkung zu testen und sich auf eine kleine virtuelle Fahrt zu begeben. Das Hypersquare mit digitaler elektrischer Steuerung besteht aus einem Bildschirm mit kreisförmigen Zellen in jeder seiner vier Ecken, die für einen natürlichen Griff und Komfort sorgen und mit denen sich per Daumendruck Bedienelemente wie u.a. Radio, Klimaanlage am Lenkrad aktivieren lassen. Auch mit dem PEUGEOT E-5008 und dem erst kürzlich vorgestellten PEUGEOT E-408 (Energieverbrauch: 15,1 – 15,3 kWh Strom/100 km; CO 2 -Emission 0 g/km; CO 2 -Klasse: A.1) konnten sich die Gäste vertraut machen. Außerhalb der Location präsentierte PEUGEOT die eindrucksvolle Fahrzeugpalette der Marke.



1 Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

(lifePR) (