Erste Bilder vom PEUGEOT Inception Concept

Das PEUGEOT Inception Concept wird am 5. Januar 2023 in einer Weltpremiere auf der bekannten Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, USA, vorgestellt.



PEUGEOT lässt es sich nicht nehmen, bereits jetzt einige Preview-Bilder und ein Video zu zeigen.



Mit einer neuen Designsprache, welche die katzenhafte und dynamische Haltung hervorhebt, dem einzigartigen Innendesign und dem Versprechen eines noch nie dagewesenen Fahrgefühls eröffnet das PEUGEOT Inception Concept eine neue Ära, die auf den Markenwerten Allure, Emotion und Excellence basiert.



Mehr entdecken Interessierte im Video des neuen PEUGEOT Inception Concept.