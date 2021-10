Einfach leasen: PEUGEOT e-2008 ab 179 Euro(1)

2

PEUGEOT bietet seinen Kundinnen und Kunden ein löwenstarkes Angebot: ab sofort bis 30. November 2021 ist der PEUGEOT e-2008(Energieverbrauch in kWh/100 km: bis zu 16,1– 15,7; CO-Emissionen in g/km: 0) für eine monatliche Leasingrate von 179 Eurobei 48 Monaten Laufzeit erhältlich. Mit der Aktion möchte der französische Automobilhersteller unter anderem auf seine elektrifizierte Modellpalette und die „Power of Choice“ aufmerksam machen. Hierbei haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, je nach Modell, ihre bevorzugte Motorisierung zu wählen. Die Löwenmarke gibt mit dem PEUGEOT 2008 Antworten auf die Fragen zur Mobilität der Zukunft. Ob zukunftsorientierte Motorisierung, Platzangebot, oder die neuesten Fahrerassistenzsysteme – mit dem PEUGEOT 2008 erhalten Kundinnen und Kunden das passende Modell.Tobias Stöver, Direktor Marketing von PEUGEOT Deutschland: „Zeit in Qualitätszeit umzuwandeln, ist Teil unserer neuen Markenidentität. Mit dem PEUGEOT 2008 und PEUGEOT e-2008* haben wir unsere Modellpalette um zwei Modelle ergänzt, die im Alltag für mehr dieser Qualitätszeit sorgen können. Die neuen Angebote ermöglichen darüber hinaus einen einfacheren Umstieg auf ein elektrifiziertes Fahrzeug.“Derüberzeugt mit seinem markanten Design, modernen Fahrerassistenzsystemen und effizienten Motorisierungen. Ab dem Einstiegsniveausind beim Verbrenner und Stromer viele moderne Fahrerassistenzsysteme mit an Bord. Dazu gehören der Frontkollisionswarner, der Spurhalteassistent mit Lenkeingriff und die Verkehrsschilderkennung. 405 Liter Kofferraumvolumen bieten zudem viel Platz für Gepäck.Der vollelektrischekann ab einer monatlichen Rate von 179 Euround einer Laufzeit von 48 Monaten (10.000 km jährlich) ohne Anzahlung geleast werden(ausgenommen BAFA). Seine Batterie (50 kWh) ermöglicht eine Reichweite von bis zu 342 Kilometern nach WLTP(World harmonized Light vehicles Test Procedure). Sie lässt sich an einer Schnellladestation mit 100 kW innerhalb von 30 Minuten auf circa 80 Prozent der Reichweite aufladen. So können Fahrerinnen und Fahrer Zeit sparen und kommen sicher, schnell und umweltbewusst ans Ziel.Ob Verbrenner oder Elektrofahrzeug – beim PEUGEOT 2008 stehen insgesamt sieben leistungsstarke Motoren zur Verfügung: Kundinnen und Kunden haben die Wahl zwischen sechs effizienten Verbrennungsmotoren oder einem vollelektrischen Antrieb.Die Werbekampagne zum Leasingangebot wird schwerpunktmäßig durch den Einsatz von Social Media und durch die Verbreitung auf digitalen Kanälen unterstützt. Dazu zählen Festplatzierungen von Banner- und Videoformaten bei einschlägigen Online-Medien. Hinzu kommen Ausspielungen verschiedener Radio-Spots. Die Werbekampagne wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur Heimat (OPEn Network) entwickelt.Mehr Informationen zum PEUGEOT 2008 und PEUGEOT e-2008* finden Interessierte bei den teilnehmenden PEUGEOT Partnern und unter: https://www.peugeot.de/modelle/suv-2008.html Monatliche Leasingrate für den PEUGEOT e-2008Elektromotor 136 PS (100 kW)*. Ein Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für PEUGEOT e-2008 Active Elektromotor 136 PS (100 kW)*; Leasingsonderzahlung: 6.000 Euro; Laufzeit: 48 Monate; 48 mtl. Leasingraten à 179 Euro. Alle Preisangaben inkl. MwSt.; zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten; Laufleistung 10.000 km/Jahr. Bsp. nach § 6a PAngV. Angebot gültig bis zum 30.11.2021. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet. Über alle Detailbedingungen informieren die PEUGEOT Partner. Im Anschaffungspreis ist der Herstelleranteil der Innovationsprämie seitens PEUGEOT in Höhe von 3.570 Euro brutto bereits berücksichtigt. Der staatliche Anteil wird auf Antrag in Höhe von 6.000 Euro vom Bund gewährt und der Bund erstattet Kundinnen und Kunden die Leasingsonderzahlung in dieser Höhe. Den staatlichen Anteil erhalten Kundinnen und Kunden auf Antrag nach Erwerb des Fahrzeuges, Details unter www.bafa.de Die Mietsonderzahlung wird in voller Höhe bei Vorliegen der Förderleistungen durch den staatlichen Anteil der Umweltprämie zurückerstattet, die auf Antrag vom Bund ausgezahlt wird. Details unter www.bafa.de