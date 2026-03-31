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Doriane Pin verstärkt das Team PEUGEOT TotalEnergies als Entwicklungsfahrerin

(lifePR) (Rüsselsheim, )
  • Doriane Pin wird Entwicklungsfahrerin für das Team PEUGEOT TotalEnergies
  • Die Siegerin der F1 Academy 2025 wird zur Entwicklung des PEUGEOT 9X8 Hypercars beitragen
  • Pin wird im November 2026 am FIA-WEC-Rookie-Test in Bahrain teilnehmen
Das Team PEUGEOT TotalEnergies freut sich bekannt zu geben, dass Doriane Pin als Nachwuchspilotin zum Team stoßen wird. Sie gilt als eines der vielversprechendsten jungen Talente im Motorsport. Pin wird zudem im November dieses Jahres am Rookie-Test der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2026 in Bahrain teilnehmen und mit wertvollen Erkenntnissen und ihrem Fahrgefühl zur weiteren Entwicklung des PEUGEOT 9X8 Hypercar beitragen.

Aufstrebender Star im internationalen Motorsport

Doriane Pin hat sich im internationalen Rennsport in kürzester Zeit einen beeindruckenden Ruf erarbeitet. Vor kurzem sicherte sich Pin den Titel in der F1 Academy Championship 2025 nach einer souveränen Saison, die beim entscheidenden letzten Rennen in Las Vegas gekrönt wurde.

Auch davor hat Pin bereits durch beeindruckende Erfolge auf sich aufmerksam gemacht: 2022 gewann sie die Ferrari Challenge Europe und einen Klassensieg beim 24-Stunden-Rennen von Spa. Ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit hat sie sowohl im Langstreckensport als auch in Formel-Rennserien unter Beweis gestellt.

In ihren zwei Saisons in der F1 Academy erzielte sie sieben Siege, neun Podiumsplätze und fünf Pole-Positions, was ihre konstante Leistung und Wettbewerbsfähigkeit weiter unterstreicht.

Ein neues Kapitel mit PEUGEOT

Mit ihrem Einstieg als Entwicklungsfahrerin bei Team PEUGEOT TotalEnergies bringt Pin neue Energie und einen präzisen, anpassungsfähigen Fahrstil in das technische Programm des Teams ein. Diese neue Rolle ergänzt ihre ohnehin schon beeindruckende Erfahrung und bietet ihr gleichzeitig die Möglichkeit, direkt mit einem Spitzenhersteller der FIA-WEC zusammenzuarbeiten.

Pin wird an mehreren Simulator-Sitzungen teilnehmen und eng mit den Ingenieurteams zusammenarbeiten, während der PEUGEOT 9X8 weiter optimiert wird. Diese Sessions werden Pins Verständnis für den PEUGEOT 9X8 vertiefen und sie auf ihren ersten Einsatz auf der Rennstrecke mit dem Team PEUGEOT TotalEnergies beim FIA-WEC-Rookie-Test in Bahrain im kommenden November vorbereiten. Dabei sammelt sie wertvolle praktische Erfahrungen, die die Arbeit am Simulator ergänzen.

Doriane Pin, Entwicklungsfahrerin, Team PEUGEOT TotalEnergies:
Als Entwicklungsfahrer zum Team PEUGEOT TotalEnergies zu gehören, erfüllt mich mit großem Stolz. Die Möglichkeit, zur Entwicklung des PEUGEOT 9X8 beizutragen, ist eine echte Chance. Mein Ziel ist es, so viel wie möglich zu lernen, mich vollkommen in das Team zu integrieren und mit meinem Engagement und meiner Perspektive zum Erfolg des Projekts beizutragen. Das ist ein großer Schritt in Richtung meiner Ziele und ich bin entschlossen, das Beste daraus zu machen mit dem Ziel, offizielle Fahrerin zu werden.

Emmanuel Esnault, Teamchef PEUGEOT TotalEnergies:
„Wir freuen uns sehr, Doriane in der PEUGEOT Sport Familie willkommen zu heißen. Dorianes Erfolgsbilanz und ihre dynamische Herangehensweise machen sie zu einer fantastischen Bereicherung für unser Entwicklungsprogramm. Wir sind gespannt auf die neuen Perspektiven, die sie einbringen wird, während wir den 9X8 weiter verfeinern, und freuen uns darauf, sie beim FIA-WEC-Rookie-Test im November in Bahrain am Steuer zu sehen.“

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PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen unter allen europäischen Mainstream-Marken – von kompakten Stadtautos bis hin zu leistungsstarken Nutzfahrzeugen. Die Markenwerte von PEUGEOT sind klar definiert: Fahrerlebnis, französisches Charisma und zeitloses Design. Mit einer Präsenz in über 140 Ländern und rund 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2024 ist PEUGEOT ein globaler Player. In Europa ist die Marke bereits führend bei elektrischen B-Segment- und Nutzfahrzeugen und erweitert ihr elektrisches Angebot 2025 weiter. Für maximale Sorgenfreiheit sorgt das einzigartige PEUGEOT CARE-Programm* – ein Schutz bis zu 8 Jahre oder 160.000 km Sicherheit für PEUGEOT Elektrofahrzeuge der neuesten Generation.* PEUGEOT setzt alles daran, das Fahrerlebnis immer wieder neu zu erfinden. PEUGEOT ist „serious about pleasure“. Dabei setzt PEUGEOT konsequent auf Innovation: Das Panorama i-Cockpit mit ChatGPT bringt modernste Technologie ins Fahrzeug und macht mit seiner sportlichen DNA jede Fahrt zu einem Erlebnis. Das vollelektrische Hypercar PEUGEOT 9X8 demonstriert die Leidenschaft der Marke für Leistung und Technologie – auf den prestigeträchtigsten Rennstrecken der Welt, darunter die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und die 24 Stunden von Le Mans. PEUGEOT bleibt Vorreiter für eine nachhaltige, elektrifizierte und emotionale Zukunft der Mobilität!

* PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://peugeot.de/...

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