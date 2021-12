Digitale Innovationen von PEUGEOT

Halbautomatischer Spurwechsel: Das System schlägt dem Fahrer vor, das vorausfahrende Fahrzeug zu überholen und wechselt wieder die Spur, von 70 km/h bis 180 km/h.

Antizipierte Geschwindigkeitsempfehlung: Das System schlägt dem Fahrer vor, seine Geschwindigkeit (Beschleunigung oder Verlangsamung) entsprechend der Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder anzupassen.

Kurvengeschwindigkeitsanpassung: optimiert die Geschwindigkeit entsprechend dem Kurvenverlauf, bis zu 180 km/h.

Angebot von Ladelösungen für zu Hause oder im Büro über eine breite Palette von Geräten (verstärkte Steckdose, Wall Box, Smart Wall Box, ….).

Ein öffentliches Ladeangebot über Free2Move Services, das den Zugang zu einem Netz von über 220.000 Ladestationen in Europa ermöglicht: Vorauswahl der Stationen nach Entfernung, Geschwindigkeit und Preis.

Neue Simulatoren und digitale Routen auf der Webseite von PEUGEOT helfen dabei, Elektromobilität virtuell zu verstehen.

Angepasster Service und

Eine Bescheinigung über die Batteriekapazität bei der Inspektion, um den Verkauf des Fahrzeugs aus zweiter Hand zu erleichtern, indem das Kapazitätsniveau der Fahrzeugbatterie garantiert wird.

Die Batterie hat eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 Kilometern für 70 Prozent ihrer Ladekapazität.

die thermische Vorkonditionierung starten oder planen, mehr als nur Komfort, wenn das Fahrzeug eingesteckt ist. Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer, die Reichweite zu optimieren (schnellere Konvergenz des Temperatursollwerts während der Startphasen) und die optimale Betriebstemperatur der Batterie schneller zu erreichen.

den Ladevorgang der Batterie prüfen, planen, starten oder verzögern.

Vom Typ 1 aus dem Jahr 1889 bis zum neuen PEUGEOT 308 aus dem Jahr 2021 - die Marke PEUGEOT steht seit 132 Jahren an der Spitze der technologischen Entwicklungen. Heute bestimmen Elektronik und Software die wichtigsten Innovationen. Das PEUGEOT i-Cockpit®, modernste Fahrhilfen, das Ecosystem der elektrifizierten Modelle und Fernaktualisierungen der Fahrzeugsoftware ("over the air") sind die jüngsten Beispiele dafür. All diese Technologien sind im neuen PEUGEOT 308 verfügbar.Im Laufe seines Bestehens hat PEUGEOT alle Arten von Veränderungen durchlaufen: industrielle, technologische, politische, soziale und nun auch digitale.Die neue digitale Revolution, die in den 2000-er Jahren begann, vollzieht sich immer schneller. PEUGEOT trägt dieser Entwicklung Rechnung und hat Neuerungen in einem Bereich eingeführt, der nicht mehr mechanisch, sondern digital ist.Der neue PEUGEOT 308, der im Oktober 2021 seine Markteinführung feierte, bietet seinen Kunden erstklassige Neuerungen, angefangen bei der neuen Generation des PEUGEOT i-Cockpit®. Dieses entwickelt sich sowohl in seiner Ergonomie, seinem Design, der Qualität seiner Materialien und Verarbeitung als auch in seiner Technologie mit einer völlig neuen digitalen Benutzeroberfläche weiter. Das PEUGEOT i-Cockpit® (kompaktes Lenkrad, Kombiinstrument in Augenhöhe, zentraler Touchscreen, Ergonomie und sorgfältig entwickelte Materialien im Innenraum) ist Teil der DNA der Löwenmarke. Mit jeder Generation wird es überarbeitet und modernisiert und sorgt so für ein noch intensiveres Fahr- und Reisevergnügen.Das PEUGEOT i-Cockpit® des neuen PEUGEOT 308 verfügt jetzt über i-Connect® Advanced, ein intuitives, vernetztes und konsequent modernes Infotainment-System.Das digitale Kombiinstrument befindet sich auf Augenhöhe und verfügt ab dem Niveauüber ein 10-Zoll-Digitaldisplay (25,4 cm). In der Ausstattungsvarianteist das Kombiinstrument in 3D verfügbar. Das digitale Kombiinstrument ist vollständig individualisierbar und verfügt über mehrere Anzeigemodi (TomTom® 3D-Echzeitnavigation, Radio/Medien, Fahrhilfen, Energieverbrauch, ...), die direkt über das Kombiinstrument eingestellt werden können.Ab dem Niveauist der neue PEUGEOT 308 mit virtuellen, vollständig konfigurierbaren i-Toggles ausgestattet, die unterhalb des zentralen Bildschirms angeordnet sind und bieten eine Optik und ein technologisches Niveau, die in diesem Segment einzigartig sind.Jedes i-Toggle ist eine berührungsempfindliche Schnelltaste zu benutzerdefinierten Funktionseinstellungen: Klimaanlage, Telefonkontakt, Radiosender, Anwendungsstart.An Bord des neuen PEUGEOT 308 vervollständigen die Fahrerassistenzsystemen der neuesten Generation das Angebot an Fahrzeugtechnologien, die sich auf der höchsten Stufe der Branche befinden. Das Ergebnis ist ein immer höheres Niveau an Sicherheit, kombiniert mit einem weiter verbesserten Bedienkomfort.Ein weiterer Schritt in Richtung teilautonomes Fahren wird mit dem Paket Drive Assist 2.0 unternommen. Es besteht aus dem adaptiven Geschwindigkeitsregler mit STOP&GO-Funktion (in Verbindung mit dem EAT8-Automatikgetriebe) und dem Spurhalteassistenten. Drei neue Funktionen kommen hinzu, die auf Fahrbahnen mit getrennten Fahrspuren verfügbar sein werden:Für die elektrifizierten Versionen, ein komplett digitales Ecosystem:Um die Kundinnen und Kunden beim technologischen Übergang zur Elektromobilität zu unterstützen, bietet PEUGEOT eine Reihe von Dienstleistungen an, die auf mehreren Säulen basieren. Diese sind für alle Nutzer der elektrifizierten Modelle der Marke verfügbar - natürlich auch für die Plug-In Hybride des neuen PEUGEOT 308. Das Ergebnis ist mehr Gelassenheit für mehr Freude.Easy-Charge erleichtert den Zugang zu den verschiedenen Ladelösungen:Easy-Care begleitet Kundinnen und Kunden beim Einstieg in die Elektromobilität und bietet Gelassenheit bei Service und Weiterverkauf:Über die Smartphone-App MyPEUGEOT® oder über den zentralen Bildschirm können Fahrerinnen und Fahrer:Je nach Land haben Kundinnen und Kunden über die Website "selling on line" die Möglichkeit, ihr Neufahrzeug zu kaufen und über das Smartphone, Tablet oder den PC zu finanzieren. Das alte Fahrzeug kann in Zahlung gegeben werden.Der neue, zu 100 Prozent digitale Update-Prozess, der im neuen PEUGEOT 308 zum Einsatz kommt, ermöglicht den Download ("over the air") eines Betriebssystems oder die Installation über ein Software-Paket. So können Verbesserungen, Upgrades und Korrekturen der Bordprogramme durchgeführt werden, ohne dass Kundinnen und Kunden für Updates, die den Betrieb des Fahrzeugs verbessern, in das Autohaus fahren müssen.Neue Anwendungen wie Navigation, Parken, Vermietung und viele andere können ebenfalls ausgewählt und installiert werden: Das Fahrzeug verbessert seine Leistung, ohne dass der Zeitplan des Kunden dadurch beeinträchtigt wird.PEUGEOT steht an der Spitze der digitalen Entwicklung. Von der neuen Generation des PEUGEOT i-Cockpit® über die Entwicklung von Over-the-Air-Anwendungen bis hin zu Fahrhilfen und vernetzten Diensten schafft PEUGEOT seinen Kundinnen und Kunden die Verbindung zu einer sichereren, ruhigeren und attraktiveren Zukunft.