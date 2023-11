Der neue PEUGEOT E-Rifter(1): Vielseitig für Alltag und Freizeit

Eine neue Frontpartie

Der neue PEUGEOT E-Rifter 1 verfügt über ein neues, 100 Prozent digitales 10-Zoll-Farb-Kombiinstrument (24,5 cm) mit einer optimierten und individuell anpassbaren Anzeige der wichtigsten Informationen, einschließlich des Navigationssystems sowie Energieverbrauch und Laden.

Ein neues kompaktes beheizbares Lederlenkrad mit integrierten Bedientasten. Das Kompaktlenkrad von PEUGEOT ist zu einem wichtigen Bestandteil des Fahrvergnügens geworden.

Ein umfassendes Angebot an Fahrerassistenzsystemen: Müdigkeitswarner, Verkehrsschildererkennung, Spurhalteassistent, Active Safety Brake, Frontkollisionswarner, Geschwindigkeitsbegrenzer.

Der PEUGEOT E-Rifter 1 verfügt über 18 Fahrassistenzsysteme, die bei dem neuen Modell durch einen automatischen Geschwindigkeitsregler ACC erweitert wurden.

Der neue PEUGEOT E-Rifter 1 ist in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich, mit 5 und 7 Sitzen sowie in jeweils zwei Längen: Standard (4,40 m) und Lang (4,70 m). Letztere verlängert vorwiegend den Radstand und bietet so noch mehr Platz.

Einfaches Be- und Entladen: Der neue PEUGEOT E-Rifter 1 verfügt über zwei seitliche Schiebetüren und eine große Heckklappe mit einer separat zu öffnenden Heckklappe. Diese ist einzigartig in diesem Segment.

Ein 100 Prozent elektrischer Motor für mehr Effizienz

Eine Reichweite von bis zu 320 km 2 (WLTP, vorbehaltlich der abschließenden Homologation): Die Arbeit an der Gesamteffizienz des Fahrzeugs hat es ermöglicht, das gleiche Leistungsniveau beizubehalten – 135 km/h Höchstgeschwindigkeit, von 0 auf 100 km/h in 11,2 Sekunden – und gleichzeitig die Reichweite zu verbessern, die jetzt bei bis zu 320 km 2 liegt (WLTP, vorbehaltlich der abschließenden Homologation).

An einer öffentlichen 100 kW Schnellladestation: ca. 30 Minuten (0-80 Prozent Ladung).

An einer 11 kW Wallbox: Vollladung mit dem 11 kW On-Board-Charger in ca. 5 Stunden und 5 Minuten.

An einer verstärkten 3,7 kW 16-A-Haushaltssteckdose: Vollladung in ca. 15 Stunden.

Ein großer zentraler Touchscreen: Der neue PEUGEOT E-Rifter 1 verfügt serienmäßig über einen zentralen 10-Zoll-HD-Farb-Touchscreen (24,5 cm) zur Steuerung des angeschlossenen Infotainmentsystems. Für noch mehr Komfort sorgt der Sprachassistent „OK PEUGEOT“, mit dem die wichtigsten Funktionen in natürlicher Sprache gesteuert werden können.

In der Mittelkonsole befindet sich eine induktive Ladestation für Smartphones.

Mehr Steckdosen: 2 USB-C, 1 USB-A und eine 230-V-Steckdose.

Zu Hause oder am Arbeitsplatz, über eine breite Palette von Geräten (verstärkte Steckdose, Wallbox, Smart Wallbox, etc.), eine Analyse zur Beurteilung der erstellenden Elektroinstallation und der besten Ladelösung, sowie die endgültige Installation dank empfohlener Partner.

Öffentliches Laden über Free2Move Charge, mit Zugang zu einem Netz von über 580.000 Ladepunkten in ganz Europa.

ein virtuelles Wartungsprotokoll,

Übermittlung der bisher durchgeführten Fahrten an das bordeigene Navigationssystem aus der Ferne per Smartphone. Das Navigationssystem ist so voreingestellt, dass es die gesprochenen Anweisungen ausführt. Und mit TomTom® wird die Karte transparent aktualisiert,

das Fahrzeug kann zu den günstigsten Zeiten und je nach Verfügbarkeit von Ladestationen aufgeladen werden. Dieser Service ist über die App „E-Routes“ verfügbar und kann auch über die Mirroring-Funktion des Navigationssystems genutzt werden,

die Zentralverriegelung der Türen kann verwaltet werden und das Licht sowie die Hupe aus der Ferne aktiviert werden,

bei Ankunft in der Stadt werden Parkplätze mit den meisten freien Plätzen vorgeschlagen, um die Parkplatzsuche zu erleichtern,

es kann auch die thermische Vorkonditionierung eingeleitet oder geplant und die Batterieladung aus der Ferne angezeigt, geplant, gestartet oder aufgeschoben werden.

