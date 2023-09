Der neue PEUGEOT E-308 SW*: Vollelektrische Kombi-Variante ab sofort bestellbar

PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12)

PEUGEOT ist ein innovativer High-End-Generalist. The Power of Allure ist das Markenversprechen von PEUGEOT, das sich in allen Modellen und Dienstleistungen widerspiegelt. Allure (attraktives Design), Emotion (instinktiver Fahrspaß) und Exzellenz (kompromisslose Qualität, Effizienz und Technologie) bilden die Markenwerte. PEUGEOT ist weltweit in über 130 Ländern vertreten und hat im Jahr 2022 mehr als 1.050.000 Fahrzeuge verkauft. Bis zum Jahr 2025 werden sowohl Pkw als auch leichte Nutzfahrzeuge von PEUGEOT elektrisch sein. Das „e-Lion“ Projekt von PEUGEOT ist ein 360°-Projekt, um das Ziel CO2 Neutralität (Carbon Net Zero) bis zum Jahr 2038 zu erreichen. Das elektrifizierte PEUGEOT 9X8 Hypercar demonstriert die Leidenschaft für den Motorsport und nimmt an der World Endurance Championship (WEC) einschließlich dem legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans teil.

