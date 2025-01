Der neue PEUGEOT E-3008: ein kommerzieller Erfolg mit bereits über 100.000 Bestellungen

Mit über 100.000 Bestellungen europaweit seit der Markteinführung bestätigt sich der kommerzielle Erfolg des neuen PEUGEOT E-3008, insbesondere in den 100 Prozent elektrischen Varianten, die 22 Prozent der Verkäufe ausmachen. Im Jahr 2025 wird der PEUGEOT E-3008 Dual Motor AWD1 das aktuelle Elektroangebot vervollständigen, das bereits eine Version mit 157 kW (213 PS) und einer 73-kWh-Batterie mit einer Reichweite von 526 km2 (Energieverbrauch 16,8 - 17,6 kWh/100 km; CO 2 -Emission 0 g/km; CO 2 -Klasse: A.2) und eine Version mit 170 kW (231 PS) und einer 96,9-kWh-Batterie mit 698 km2 Reichweite (Energieverbrauch 17,2 - 18,4 kWh/100 km; CO 2 -Emission 0 g/km; CO 2 -Klasse: A.2) umfasst, die die beste elektrische Reichweite aller SUV bietet.



Mit einer umfassenderen Produktpalette als je zuvor, die Hybrid-, Plug-In-Hybrid- und Elektroantriebe umfasst, die für ihre Effizienz bekannt sind und die Bedürfnisse eines breiten Publikums erfüllen, ist der PEUGEOT E-3008 bereit, seinen Erfolg in Europa und weltweit auszubauen.



ALLURE: Ein Fastback-SUV mit einem neu erfundenen und effizienten Design.

EMOTION: Das PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® der nächsten Generation hebt den Fahrspaß auf ein ganz neues Niveau.

EXZELLENZ: 100 Prozent elektrische Reichweite (bis zu 698 km2) und Leistung, dank der neuen STLA Medium Plattform von Stellantis.



Mit dem PEUGEOT E-3008 beeindruckt die französische Exzellenz Kundinnen und Kunden in ganz Europa. Der neue PEUGEOT E-3008, der im Werk Sochaux gefertigt wird, überzeugt durch sein neuartiges Fastback-SUV-Design, das spektakuläre PEUGEOT Panorama i-Cockpit®, seine herausragende elektrische Leistung und sein Multi-Energy-Angebot.



Der symbolische Meilenstein von 100.000 Bestellungen für den PEUGEOT E-3008 wurde nach nur 6 Monaten Verkaufszeit in Europa überschritten. Die erfolgreichsten Märkte für den PEUGEOT E-3008 sind bisher Frankreich (rund 35.000 kumulierte Bestellungen), Großbritannien (rund 25.000 Einheiten) und Deutschland (rund 9.000 Einheiten).



Die Fähigkeit von PEUGEOT, seine Kundschaft beim Umstieg auf Elektromobilität zu unterstützen, zeigt sich darin, dass der Anteil der Elektrofahrzeuge an den Verkäufen des PEUGEOT 3008 bei 22 Prozent in Europa liegt. Diese Zahl liegt über dem Durchschnitt des Segments und erreicht in einigen Märkten Rekordwerte von 37 Prozent in den Niederlanden, 34 Prozent in Belgien und 31 Prozent im Vereinigten Königreich.



Ein weiterer nennenswerter Aspekt dieser ersten Monate nach der Markteinführung des PEUGEOT E-3008 ist die starke Nachfrage nach der Top-Ausstattung GT, die durchschnittlich 60 Prozent der Bestellungen ausmacht (in Großbritannien sogar 85 Prozent) und den Aufwärtstrend der Marke PEUGEOT bestätigt.



1 Zum aktuellen Zeitpunkt ist der neue PEUGEOT E-3008 in der Version 320 Dual Motor AWD noch nicht bestellbar. Für dieses Fahrzeug liegen vom Hersteller noch keine verbindlichen Verbrauchs- und Emissionswerte vor.



2 Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

