Der neue PEUGEOT 308 mit „Trophées de L'Argus“ ausgezeichnet

Bei der diesjährigen Ausgabe der „Trophées de l'Argus 2022“, die von der französischen Zeitschrift L´Argus vergeben wird, gewinnt der neue PEUGEOT 308 in der Kategorie „Stadtfahrzeug und Kompaktwagen“ vor dem DS4 und dem Dacia Spring.



Die „Trophées de l'Argus“ werden von einer Jury aus 18 Journalistinnen und Journalisten, Bewertungsexpertinnen und -experten sowie technischen Sachverständigen vergeben. Die Fahrzeuge werden nach folgenden Kriterien bewertet: Kosten für Anschaffung und Nutzung, Restwert, Verbrauch, Innovationen und Nutzervorteile wie Qualität, Komfort, Fahrspaß und Design. In ihrer Begründung für den klaren Sieg des PEUGEOT 308 hoben die Jurymitglieder der „Trophées de l'Argus“ den Fahrspaß, das Design, die Qualität und die besondere Fähigkeit, Komfort und Dynamik zu verbinden, hervor.



Grégory Pelletier, Chefredakteur von L'Argus: „In der Kategorie der Kompaktlimousinen hat der PEUGEOT 308 unsere Jury eindeutig überzeugt: Stil, Qualität der Präsentation, Fahrspaß, Komfort, technische Ausstattung. Die Limousine, die in Mulhouse produziert wird, ist in Sachen Leistung auf das Niveau der Premium-Modelle aufgestiegen.“



Der neue PEUGEOT 308 ist fest in der DNA von PEUGEOT verwurzelt. Mit seinem markanten und klaren Design unterstreicht er die Höherpositionierung der Marke und ist zudem der erste PEUGEOT, der das neue Wappen der Marke trägt.



Linda Jackson, Global CEO der Marke PEUGEOT: „Ich bin sehr stolz darauf, dass der neue PEUGEOT 308 den Argus Award gewonnen hat: Das ist eine hohe Auszeichnung von Fachjournalisten, die wissen, wie man Autos beurteilt. Die Leistung des PEUGEOT 308 lässt keinen Zweifel aufkommen und dieser Award beweist, dass das neue Modell mit seinen innovativen modernen Technologien und seinen Qualitäten überzeugt. Die Kundinnen und Kunden sind sich einig: Unser neuer PEUGEOT 308 wird ab Januar 2022 die Marktführung im C-Segment auf dem französischen Markt übernehmen!“



Die „Trophées de L'Argus“ zeichnen jedes Jahr die besten Fahrzeuge in ihren jeweiligen Kategorien aus. In diesem Jahr waren 66 Modelle im Rennen, unter ihnen wurden elf Trophäen vergeben, von denen sieben an neue Modelle in den folgenden Kategorien gingen: Stadt- und Kompaktwagen, Familien- und Premium-Limousine, Stadt-SUV, Kompakt-SUV und MPV, Familien-SUV und Crossover, Premium-SUV, Nutzfahrzeug.



Die Preisverleihung der 29. Ausgabe fand am 17. Februar 2022 im Espace Clacquesin in Malakoff, Frankreich statt und wurde von Margot Laffite, der französischen Fernsehmoderatorin und Automobilrennfahrerin, moderiert.