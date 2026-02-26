Der PEUGEOT 9X8 präsentiert sich 2026 in einer markanten neuen Lackierung: eine Hommage an Performance und die GTi-Tradition von PEUGEOT

- Das Team PEUGEOT TotalEnergies präsentiert seine brandneue Lackierung für den PEUGEOT 9X8 mit den Startnummern #93 und #94, die in der Saison 2026 der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) an den Start gehen werden.
- Die von PEUGEOT Design in Zusammenarbeit mit PEUGEOT Sport entwickelte neue Lackierung bietet eine auffällige, neue und dynamische Interpretation der „Hypergraphen“, die die Leistungsfähigkeit von PEUGEOT Sport zum Ausdruck bringen und gleichzeitig eine Anspielung auf das ikonische Krallenmotiv der Marke sind.
- Die Lackierung in Weiß-Rot-Schwarz ist eine Hommage an die legendären PEUGEOT GTi-Modelle der Vergangenheit und feiert zugleich ihre spannende Zukunft: Der neue PEUGEOT E-208 GTi1 wird demnächst seine Markteinführung feiern.
- Wie der neue PEUGEOT E-208 GTi trägt auch die Lackierung des PEUGEOT 9X8 für 2026 dazu bei, die Tradition des PEUGEOT GTi fortzuschreiben und gleichzeitig Fahrspaß und Modernität zu vermitteln.
Die Lackierung des PEUGEOT 9X8 für 2026 ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen PEUGEOT Design und PEUGEOT Sport und bietet eine auffällige Neuinterpretation der Hypergraphen, die die Leistungsfähigkeit von PEUGEOT Sport zum Ausdruck bringen sollen. Die Hypergraphen sind eine dynamische, vom Motorsport inspirierte Interpretation des ikonischen Krallenmotivs von PEUGEOT, einem charakteristischen Element, das sich in allen Modellen der Marke wiederfindet.
Die Farbverläufe erinnern an die Geschwindigkeit und die ständige Bewegung des PEUGEOT 9X8. Sie stehen zugleich für den kontinuierlichen Strom von Millionen Datenpunkten. Deren Analyse und Interpretation sind entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit in einer Meisterschaft, in der die Abstände zwischen den Kontrahenten minimal sind.
Diese Bildsprache findet sich auch im neuesten Pkw-Modell der Reihe wieder, das ebenfalls aus einer Zusammenarbeit zwischen PEUGEOT Design und PEUGEOT Sport hervorgegangen ist: dem neuen PEUGEOT E-208 GTi.
Mit Weiß, Schwarz und Rot übernimmt die 2026er Version des PEUGEOT 9X8 die historischen Farben des PEUGEOT GTi, die erstmals 1984 zum Bestellstart des PEUGEOT 205 GTi angeboten wurden. Das charakteristische Okenite White steht im Mittelpunkt und ist die Einführungsfarbe für den neuen PEUGEOT E-208 GTi.
Im Juni 2025 sorgte PEUGEOT während der 24 Stunden von Le Mans mit der Vorstellung des neuen PEUGEOT E-208 GTi für Aufsehen. Das Modell bietet außergewöhnlichen Fahrspaß und Eleganz sowie dank seiner 206 kW (280 PS) die beste Leistung in seinem Segment.
Ebenfalls bei der 93. Ausgabe von Le Mans zeigte die PEUGEOT Sport Fanzone einen PEUGEOT 9X8, der vom GTi-Design inspiriert ist. Dieses einzigartige Showcar stieß bei den Fans der Löwenmarke auf große Begeisterung.
Heute, kurz vor dem Start seines „GTi-Jahres“, geht PEUGEOT noch einen Schritt weiter und präsentiert eine völlig neue GTi-Tribute-Lackierung für die Rennwagen PEUGEOT 9X8 #93 und #94, die an der Langstrecken-Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen. Wie der PEUGEOT E-208 GTi steht auch die neue Lackierung des PEUGEOT 9X8 für die Verbindung aus legendärer GTi-DNA und moderner Kreativität sowie Technologie.
Das gesamte PEUGEOT TotalEnergies Team übernimmt diese neue Lackierung für die Saison 2026, wobei verschiedene Interpretationen auf die Rennanzüge der Fahrer, die Teamkleidung und vieles mehr übertragen wurden.
Matthias Hossann, Designchef bei PEUGEOT, erklärt die Vision hinter der Lackierung: „Die neue Lackierung des PEUGEOT 9X8 ist in erster Linie ein weiterer Beweis für die außergewöhnliche Qualität der Zusammenarbeit zwischen PEUGEOT Design und PEUGEOT Sport. Die Hypergraphen verkörpern die legendären drei Krallen sowie ihren Ausdruck von Leistung und Modernität, und die Farbgebung greift den legendären PEUGEOT GTi-Spirit auf. Unser Ziel ist es, jeder Runde, die der PEUGEOT 9X8 absolviert, eine Extraportion Emotion und Freude zu verleihen.“
Alain Favey, CEO von PEUGEOT: „Die neue Lackierung des PEUGEOT 9X8 verdeutlicht perfekt das Bestreben der Marke, die Legende des PEUGEOT GTi fortzusetzen: eine elegante Verschmelzung von einzigartigem Erbe und modernster technologischer Exzellenz. Die Lackierung drückt die Synergie zwischen den Leistungen des Teams auf der Rennstrecke und bald auch auf der Straße aus. Das gemeinsame Ziel ist, unseren Kundinnen und Kunden und der Öffentlichkeit das beste Fahrerlebnis à la PEUGEOT zu bieten.“
Emmanuel Esnault, Teamchef von PEUGEOT TotalEnergies, sagte: „Die Enthüllung einer neuen Lackierung ist immer ein wichtiger Moment für die Marke und für das Team PEUGEOT TotalEnergies. Sie symbolisiert den Beginn einer neuen Saison und eine neue Dynamik, die von neuen Ambitionen angetrieben wird, während sie gleichzeitig fest in der Tradition und Identität von PEUGEOT verwurzelt bleibt. Diese Lackierung verkörpert den Spirit des Projekts und die enge Verbindung zwischen dem Wettbewerb und der Marke. Sie ist auch eine wertvolle Gelegenheit, unsere Partner zusammenzubringen, um diesen wichtigen Moment zu teilen, der die Saison 2026 einläutet. Wir freuen uns darauf, die neue Lackierung beim Auftakt der Meisterschaft in Katar zum ersten Mal live auf der Rennstrecke zu erleben.“
Über diesen Link können Interessierte den Reveal verfolgen: https://www.youtube.com/watch?v=nZfH6E5cKYk
1 Zum aktuellen Zeitpunkt ist der PEUGEOT E-208 GTi noch nicht bestellbar. Für dieses Fahrzeug liegen vom Hersteller noch keine verbindlichen Verbrauchs- und Emissionswerte vor.
