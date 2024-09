Das Team PEUGEOT TotalEnergies erzielt bestes Saisonergebnis bei den 6 Stunden von Fuji

Dank einer ideal umgesetzten Rennstrategie und einer hervorragenden Leistung der sechs Fahrer sicherte sich der PEUGEOT 9X8 2024 die Plätze 4 und 8 bei den 6 Stunden von Fuji.

Der PEUGEOT 9X8 mit der Startnummer 93 belegte von der 14. Position aus Platz 4, nur 3,525 Sekunden vom Podium entfernt. Die Startnummer 94 machte ebenfalls zehn Plätze gut und beendete das Rennen auf Rang 8.

Loïc Duval (Startnummer 94) und Jean-Eric Vergne (Startnummer 93) machten in der ersten Stunde des Rennens elf bzw. sechs Positionen gut.

Nach einem herausfordernden Rennen in Austin und einer mangelnden Pace im Qualifying auf dem Fuji Speedway schaffte das Team PEUGEOT TotalEnergies die Wende, brachte beide PEUGEOT 9X8 2024 in die Top Ten und erzielte vor 65.800 Fans das beste Ergebnis der Saison.Dank ihrer Erfahrung gelang es Loïc Duval (PEUGEOT 9X8 #94) und Jean-Eric Vergne (PEUGEOT 9X8 #93) das Chaos in der zweiten Runde zu vermeiden und die Top Ten zu erreichen. Vom 18. Startplatz aus machte Loïc Duval elf Positionen gut, Jean-Eric Vergne kletterte in der ersten Stunde des Rennens um sechs Plätze nach vorne.Während des Rennens war ihr zweiter Stint eine größere Herausforderung. Nach zweieinviertel Stunden intensiver Arbeit auf einer über 40°C heißen Strecke übergaben sie den PEUGEOT 9X8 an Paul di Resta und Nico Müller, die hart darum kämpften, sich unter den ersten 15 zu platzieren.90 Minuten vor der Zielflagge sorgte ein letztes Safety Car dafür, dass das Feld der Hypercars zusammengeschoben wurde. Die PEUGEOT 9X8 #94 und #93 lagen zu diesem Zeitpunkt auf den Plätzen 11 und 13, mit Stoffel Vandoorne und Mikkel Jensen am Steuer.„Wir wussten, dass es auf das Ende des Rennens ankommen würde“, gab Olivier Jansonnie, Technischer Direktor von PEUGEOT Sport, zu. „Wir hatten neue Reifen für den letzten Stint aufgespart, und das hat funktioniert. Es war ein kurvenreiches Rennen mit vielen Kollisionen, Gelbphasen und Safety Cars. Wir sind zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, auch wenn uns noch ein wenig Pace fehlt. Vielleicht hatten wir nicht das konkurrenzfähigste Auto, aber wir haben mit unserer Strategie das Beste daraus gemacht. Einige unserer Fahrer hatten harte Stints, bei denen sie die Reifen bis an ihre Grenzen ausreizen mussten, aber sie haben ein großartiges Teamergebnis abgeliefert, auf das ich sehr stolz bin, und zwar auf allen Ebenen des Teams. Seit Austin war es hart, und die Vorbereitung auf dieses Rennen war herausfordernd. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis.“Das Fahrzeug mit der Startnummer 93 überquerte die Ziellinie auf Platz 4, nur 3,525 Sekunden vom Podium entfernt. Der PEUGEOT 9X8 #94 belegte Platz 8, nur acht Tausendstelsekunden hinter Platz 7. Beide Fahrzeuge machten während des 6-Stunden-Rennens jeweils 10 Positionen gut. Dieses Ergebnis gibt dem Team PEUGEOT TotalEnergies einen moralischen Schub vor dem letzten Rennen der Saison in Bahrain am 2. November.„Beide PEUGEOT 9X8 haben das 6-Stunden-Rennen von Fuji beendet, wobei die Startnummer 93 nur knapp am Podium vorbeigeschrammt ist. Das ist ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zu früheren Rennen und eine Belohnung für das Team PEUGEOT TotalEnergies, das dieses Ergebnis in Anbetracht seiner Anstrengungen und persönlichem Einsatz wirklich verdient hat. Wir hatten eine gute Reifenstrategie, die den Unterschied ausmachte, indem wir frische Reifen für das Ende des Rennens aufsparten. Dieses Ergebnis macht die Fans von PEUGEOT glücklich, und das ist unsere größte Belohnung. Unsere Fahrer hatten heute viel Spaß mit den beiden PEUGEOT 9X8, die einwandfrei funktionierten. Wir brauchen aber noch mehr Pace, um auf das Podium zu fahren, was unser Ziel bleibt.“„Es war ein großer Kampf auf der Strecke, und ich habe hart gepusht, um in der Führungsrunde zu bleiben. Ich hatte keine Ahnung, wie meine Position war. Ich überholte den Alpine, meine Reifen waren am Ende, aber ich konnte das Tempo beibehalten. Ich bin sehr glücklich über diesen 4. Platz, es ist ein tolles Ergebnis für das Team PEUGEOT TotalEnergies.“„Es war ein kompliziertes Rennen mit vielen Zwischenfällen auf der Strecke und zahlreichen Unterbrechungen. Loïc hatte einen tollen Start, der uns auf einen guten Kurs brachte. Danach hatten wir etwas Pech mit einigen Safety Cars, aber insgesamt bleibt dieser 8. Platz ein gutes Ergebnis in dieser hart umkämpften Meisterschaft. Es war ein toller Tag für das Team.“