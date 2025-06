Connected Car Award 2025: PEUGEOT Hypersquare in der Kategorie „Pioneer Award” ausgezeichnet

PEUGEOT erhält für sein innovatives Lenksystem Hypersquare den Connected Car Award 2025 von AUTO BILD in der Kategorie „Pioneer Award“. Die Gewinner werden in den Ausgaben 23 der AUTO BILD und 13 der COMPUTER BILD vorgestellt. Der Preis wird jährlich von AUTO BILD und COMPUTER BILD verliehen und zeichnet Unternehmen der Automobilbranche aus, die sich durch ihren Einsatz für die digitale Transformation besonders hervortun. Das Hypersquare-Lenkrad von PEUGEOT wurde im vergangenen Jahr auf der VivaTech vorgestellt und soll bald in Serienfahrzeugen der Marke zum Einsatz kommen.



Christian Dietsch, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Wir freuen uns über die Auszeichnung ,Pioneer Award 2025‘. Das PEUGEOT Hypersquare hat mit seiner digitalen Bedienung das Potential, das Fahrerlebnis radikal zu verändern. Wir planen, die revolutionäre Lenkung ab 2026 auch in Serienfahrzeugen von PEUGEOT zu verbauen und so jedem Technik-Enthusiasten den Zugang zu der Technologie zu ermöglichen.“



PEUGEOT Hypersquare: Innovation in jeder Bewegung



Inspiriert von der digitalen Welt, ersetzt das Hypersquare das traditionelle Lenkrad durch digitale elektronische Steuerungen, die mit einem einfachen Klick oder einer Berührung der Fingerspitzen bedient werden können. Die anpassbaren Touch-Bedienelemente ähneln denen eines Tablets und machen das Fahren so einfach wie die Bedienung eines Smartphones. Auf dem Bildschirm, der das Zentrum den Hypersquare Lenkrads bildet, werden die Steuerinformationen angezeigt. Die verschiedenen Funktionen (Klimaanlage, Radiolautstärke, Fahrhilfen usw.) werden auf den beiden Seitenteilen angezeigt, um den Zugriff auf den gewählten Befehl zu erleichtern.



Das Hypersquare nutzt die Steer-by-Wire-Technologie, die für eine präzise und reaktionsschnelle Steuerung sorgt, da die herkömmliche mechanische Verbindung zwischen der Lenkung und den Reifen entfällt. Es ist in die neueste Generation des PEUGEOT i-Cockpit® integriert, das in den letzten zwölf Jahren in jeder Generation mit neuen Technologien ausgestattet wurde. Mit mehr als zwölf Millionen ausgestatteten Fahrzeugen weltweit, ist das PEUGEOT i-Cockpit® das Sinnbild für die Innovation von PEUGEOT in Sachen Kundenservice und Fahrspaß.



Connected Car Award 2025



Bereits zum elften Mal verleihen AUTO BILD und COMPUTER BILD gemeinsam den Connected Car Award. Damit werden die besten Ideen von Tech-Unternehmen, Zulieferern und Autoherstellern ausgezeichnet, die über autobild.de und COMPUTER BILD im Zeitraum vom 13.01. bis 16.03.2025 von den Leserinnen und Lesern beziehungsweise von der Redaktion gewählt wurden. Es ist ein Preis, der sich dem digitalen Wandel der Automobilbranche widmet und digitale Trendsetter, die Mobilität sicherer machen, einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten, für ein besseres Fahrerlebnis sorgen und Unterhaltung auf ein neues Level bringen, auszeichnet. In 7 verschiedenen Leser-Kategorien, darunter Sicherheit, Entertainment, New Mobility, sowie dem Redaktionspreis „Pioneer Award“ werden jedes Jahr die innovativsten Unternehmen prämiert.

