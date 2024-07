Bilanz: PEUGEOT löwenstark im ersten Halbjahr 2024

PEUGEOT Deutschland zieht eine erfolgreiche Halbjahresbilanz. Bei den Pkw-Neuzulassungen erzielte die Löwenmarke eine deutliche Steigerung von 40,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und ist damit überproportional zum Gesamtmarkt gewachsen. Mit 32.665 verkauften Pkw konnte PEUGEOT seinen Marktanteil um einen halben Prozentpunkt im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 auf 2,2 Prozent steigern.



Christian Dietsch, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Wir sind stolz darauf, dass wir so eine positive Bilanz in der ersten Jahreshälfte 2024 ziehen können. Wir haben auch unserem Händlernetz zu danken, dass wir in diesem Jahr so erfolgreiche Verkaufsergebnisse erzielen konnten und so viele unserer Kundinnen und Kunden von unseren Produkten begeistern konnten. Insbesondere freuen wir uns darüber, dass unser neues Modell PEUGEOT 2008 so beliebt ist. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem neuen PEUGEOT 3008 und dem neuen PEUGEOT 5008 an diesen Erfolg anschließen können und blicken gemeinsam mit unseren Partnern voller Zuversicht auf die zweite Jahreshälfte.“



Ein erfolgreiches erstes Halbjahr



Im Juni 2024 verkaufte PEUGEOT insgesamt 6.355 Pkw, was einen Pkw-Marktanteil von 2,1 Prozent entspricht. Die Löwenmarke erzielte damit ein Zulassungsplus von 39,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum: Im Juni 2023 erreichte PEUGEOT mit 4.548 Neuzulassungen einen Marktanteil von 1,6 Prozent.



Eine positive Bilanz kann die Marke auch in der gesamten ersten Jahreshälfte verzeichnen: Mit 32.665 Neuzulassungen in den Monaten Januar bis Juni 2024 erzielte PEUGEOT einen Marktanteil von 2,2 Prozent. Dies entspricht einem Plus von 0,5 Prozentpunkten im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2023 (23.233 neuzugelassene Fahrzeuge, 1,7 Prozent Marktanteil). Insgesamt legte der Pkw-Markt in der ersten Jahreshälfte 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,4 Prozent zu – mit einem Plus von 40,6 Prozent ist PEUGEOT also deutlich überproportional zum Gesamtmarkt gewachsen.

Zudem wurden 21 Prozent mehr Fahrzeuge über den Handel abgesetzt als im Vorjahr.



Breite Auswahl an Motorisierungen



Ebenso vielfältig wie die Motorenpalette von PEUGEOT fiel die Verteilung der Antriebsarten in der ersten Jahreshälfte aus. Gemäß dem Motto „Power of Choice“ bietet PEUGEOT verschiedene Antriebsarten, darunter Elektromotoren sowie Hybrid-Motorisierungen – als Plug-In Hybrid oder mit 48V-Hybridtechnologie – an, um auf die individuellen Kundenbedürfnisse einzugehen.

Besonders beliebt waren in der ersten Jahreshälfte 2024 der PEUGEOT 2008 sowie der PEUGEOT 3008, die beiden kompakten SUVs der Löwenmarke.



Mit neuen Modellen erfolgreich in die zweite Jahreshälfte



Noch mehr Auswahl wird es in der zweiten Jahreshälfte 2024 geben: Mit dem erfolgten Marktstart des neuen PEUGEOT E-3008 (Energieverbrauch 17,7 kWh/100 km; CO 2 -Emission 0 g/km; CO 2 -Klasse: A.1) und dem Bestellstart des neuen PEUGEOT E-5008 (Energieverbrauch 17,8 – 18,7 kWh/100 km; CO 2 -Emission 0 g/km; CO 2 -Klasse: A.1) bietet PEUGEOT zwei vollelektrische SUVs und treibt damit die Elektrifizierung seiner Produktpalette weiter voran. Darüber hinaus sind bereits 48V-Hybridvarianten des PEUGEOT 3008 (Kraftstoffverbrauch 5,7 l/100 km; CO 2 -Emission 129 g/km; CO 2 -Klasse: D.1) und des PEUGEOT 5008 (Kraftstoffverbrauch 5,8 – 6,0 l/100km; CO 2 -Emission 130 – 136 g/km; CO 2 -Klasse: D – E.1) verfügbar. Beide Modelle wird es in Kürze auch als Plug-In-Hybride* geben. Der PEUGEOT 3008 und der PEUGEOT 5008 verfügen über neueste Technologien, wie das PEUGEOT Panorama i-Cockpit®, sowie eine breite Auswahl an modernen Fahrerassistenzsystemen.



1 Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.



* Zum Zeitpunkt der Pressemeldung sind der neue PEUGEOT 3008 Plug-In-Hybrid und der neue PEUGEOT 5008 Plug-In-Hybrid noch nicht bestellbar. Für dieses Fahrzeug liegen vom Hersteller noch keine verbindlichen Verbrauchs- und Emissionswerte vor.

