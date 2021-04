Autokauf online: PEUGEOT startet neuen Financing Store

PEUGEOT präsentiert ein digitales Rundum-sorglos-Paket: Über den neuen Financing Store der Löwenmarke können Verbraucherinnen und Verbraucher ab sofort von der Suche über die Finanzierung bis hin zur Lieferung ihres Neu- oder Vorführwagens den gesamten Bestell- und Kaufprozess online abwickeln. Auch für die PEUGEOT Händler bietet der neue Financing Store eine unkomplizierte und sichere Möglichkeit, ihren Online-Vertrieb weiter auszubauen.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Ein Produkt online bestellen und direkt nach Hause geliefert bekommen – das ist mittlerweile ganz normal geworden. Mit dem neuen PEUGEOT Financing Store möchten wir auf diesen Trend reagieren und unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit geben, ihren Traumwagen nicht nur online zu finden, sondern dort auch direkt zu leasen oder finanzieren.“Der neue PEUGEOT Financing Store ist sowohl über die neu gestaltete Website www.peugeot.de als auch über https://financing.peugeot.store/ erreichbar. Von dort aus können Kundinnen und Kunden rund um die Uhr mit Hilfe zielgerichteter Filterfunktionen das passende Fahrzeug für Ihre Bedürfnisse finden. Das Angebot umfasst eine große Auswahl an Modellen – vom Kleinwagen PEUGEOT 208 über die neuen SUV-Modelle PEUGEOT 3008 und 5008 bis hin zu den neuen Hybrid- und Elektrovarianten der Löwenmarke.Während Kundinnen und Kunden bereits über den PEUGEOT Webstore online nach dem Modell ihrer Wahl suchen konnten, werden nun im neuen Financing Store weitere Funktionen ergänzt: Anschließend an die Modellauswahl können Kaufinteressierte hier direkt individuelle Finanzierungsmöglichkeiten samt Konditionen wie Kilometer- und Laufzeitangebote auswählen und diese online sicher sowie unkompliziert abschließen. Auch die Schufa-Prüfung und das Ident-Verfahren finden zu 100 Prozent digital statt. Ist das passende Modell gefunden und sind alle Schritte erledigt, wird der Termin für die Abholung beim Händler einfach über den Financing Store vereinbart.Die Nutzung des Financing Stores sowie die Entscheidung für eine der Finanzierungsvarianten oder der Leasingangebote bleibt freiwillig. Die Löwenmarke bietet die gleichen Finanzierungs-/Leasingbedingungen unabhängig davon, ob der Vertrag online oder vor Ort abgeschlossen wird. Somit liegt es ganz in der Hand der Kundinnen und Kunden, welches Angebot sie wahrnehmen möchten.Fällt die Entscheidung auf den Financing Store, ist dort zu jeder Zeit erkennbar, bei welchem Händler der Vertrag abgeschlossen wird. In Kooperation mit der PSA Bank ermöglicht PEUGEOT seine Kundinnen und Kunden einen unkomplizierten und transparenten Kaufprozess.Vom neuen Financing Store profitieren zudem auch die PEUGEOT Händler, denn die Plattform bietet neue Möglichkeiten. Sie können sich im Financing Store registrieren und somit einfach und sicher ihre Neu- und Vorführwagen online zum Kauf anbieten. Außerdem haben sie hier die Möglichkeit, ihre Modelle einzeln oder vollständig online zur Verfügung zu stellen und individuelle Angebote, bezüglich Konditionen oder Überführungskosten, zu hinterlegen. Beim Launch der Plattform bieten bereits über 30 PEUGEOT Partner mit über 500 Fahrzeugen ihre Angebote im PEUGEOT Financing Store an.