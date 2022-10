Ab sofort: Herbst-Angebot von PEUGEOT sichern

Der neue PEUGEOT 308 bietet eine Vielzahl an modernen Fahrerassistenzsystemen, das neue PEUGEOT i-Cockpit® verfügt mit i-Connect® Advanced über ein intuitives und vernetztes Infotainmentsystem.

Der PEUGEOT 308 PureTech 130 mit 96 kW (130 PS)* (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,7 1 – 5,6 1 (innerstädtisch); 4,9 1 – 4,8 1 (Landstraße); 5,6 1 (kombiniert); CO 2 -Emissionen in g/km: 128 1 – 127 1 (kombiniert)) ist bei einer Laufzeit von 24 Monaten (10.000 km/Jahr), für monatlich 229 Euro 2 erhältlich.

Der PEUGEOT 308 PureTech 130 mit 96 kW (130 PS)* (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,7 – 5,6 (innerstädtisch); 4,9 – 4,8 (Landstraße); 5,6 (kombiniert); CO -Emissionen in g/km: 128 – 127 (kombiniert)) ist bei einer Laufzeit von 24 Monaten (10.000 km/Jahr), für monatlich 229 Euro erhältlich. Der PEUGEOT 3008 ist mit seinen kompakten Maßen sowie dem Kofferraumvolumen von 520 bis 1.482 Litern gemäß VDA der ideale Begleiter im Alltag.

Der PEUGEOT 3008 PureTech 130 mit 96 kW (130 PS)* (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,2 1 (innerstädtisch); 7,2 1 – 7,1 1 (Landstraße); 5,4 1 – 5,3 1 (kombiniert); CO 2 -Emissionen in g/km: 140 1 - 139 1 (kombiniert)) ist in der Ausstattungsvariante Allure bei einer Laufzeit von 24 Monaten (10.000 km/Jahr) für 229 Euro 3 monatlich erhältlich.

Der PEUGEOT 3008 PureTech 130 mit 96 kW (130 PS)* (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,2 (innerstädtisch); 7,2 – 7,1 (Landstraße); 5,4 – 5,3 (kombiniert); CO -Emissionen in g/km: 140 - 139 (kombiniert)) ist in der Ausstattungsvariante bei einer Laufzeit von 24 Monaten (10.000 km/Jahr) für 229 Euro monatlich erhältlich. Der PEUGEOT 5008 bietet ein Kofferraumvolumen von 780 Liter bis 1.940 Litern gemäß VDA und für bis zu sieben Personen Platz. Damit ist er bestens als Familien-SUV geeignet.

In der Ausstattungsvariante Allure ist der PEUGEOT 5008 PureTech 130 mit 96 kW (130 PS)* (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,41 – 6,31 (innerstädtisch); 7,41 – 7,31 (Landstraße); 5,51 (kombiniert); CO 2 -Emissionen in g/km: 1441 - 1421 (kombiniert)) bei einer Laufzeit von 24 Monaten (10.000 km/Jahr) für 249 Euro4 monatlich erhältlich.

Ab sofort sorgt PEUGEOT für einen goldenen Herbst: Dank der Herbst-Aktion von PEUGEOT fallen jetzt nicht nur die Blätter, sondern auch die Leasingraten. Das Angebot gilt für eine Auswahl an effizienten Verbrennervarianten des neuen PEUGEOT 308, sowie der SUV-Modelle PEUGEOT 3008 und PEUGEOT 5008. Die Herbst-Aktion läuft bis zum 30. November 2022.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Wir bieten in diesem Jahr im Rahmen unserer PEUGEOT Herbst-Aktion attraktive Leasingangebote für unsere modernen und effizienten Verbrennervarianten an. Mit der Aktion möchten wir unsere Kundinnen und Kunden in der aktuellen Zeit unterstützen.“Vom neuen PEUGEOT 308 bis zum PEUGEOT 5008 ist für den individuellen Bedarf im Alltag alles dabei. Die Herbst-Aktion von PEUGEOT gilt für folgende Modelle:Die Verbrennungsmotoren erfüllen die strenge Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM, die derzeit nach dem WLTP-Protokoll(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) genehmigt wird.Die nationalen und regionalen Maßnahmen zur Herbst-Kampagne starten auf verschiedenen Plattformen der sozialen Medien und zielgruppenrelevanten Websites. Dazu zählen Festplatzierungen von Banner- und Videoformaten bei einschlägigen Online-Medien. Hinzu kommt Social Media Advertising. Die Werbekampagne wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur Heimat (OPEn Network) entwickelt, die Mediaplanung hat Starcom/Publicis übernommen.Weitere Informationen zur aktuellen Herbst-Aktion finden Interessierte bei den teilnehmenden PEUGEOT Partnern und unter: https://www.peugeot.de/kaufen/aktuelle-angebote/herbstaktion.html