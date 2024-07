6 Stunden von São Paulo: Team PEUGEOT TotalEnergies fährt entschlossen in die Punkte

Die PEUGEOT 9X8 mit den Startnummern 93 und 94 beenden das 6-Stunden-Rennen von São Paulo auf den Plätzen 8 und 16.

Das Team PEUGEOT TotalEnergies erzielt sein bestes Ergebnis seit dem Debüt des PEUGEOT 9X8 2024 im April.

Die Fahrer des Team PEUGEOT TotalEnergies lieferten sich auf der Rennstrecke von Interlagos vor 73.205 Zuschauenden packende Zweikämpfe.

Die PEUGEOT 9X8 Hypercars, die sich nach einem schwierigen Qualifying (16. und 17. Platz) für einen Start auf harten Reifen entschieden hatten, rückten in der Gesamtwertung schnell nach vorne. Nach einer Stunde des Rennens zog Nico Müllers PEUGEOT 9X8 Hypercar mit der Startnummer 93 mit einem starken Manöver an einem Porsche vorbei auf Platz 12, knapp vor dem Fahrzeug mit der Startnummer 94 von Loïc Duval, der nach einer Kollision auf der Strecke mit einer Fünf-Sekunden-Strafe belegt worden war.Nico Müller und Loïc Duval fuhren im PEUGEOT 9X8 einen zweiten Stint mit einer Reifenstrategie, die ideal zu den Streckenbedingungen passte. Im Fahrzeug mit der Startnummer 93 überholte der Schweizer Nico Müller drei Hypercars in kurzer Folge und kletterte auf den achten Gesamtrang, während sein Teamkollege trotz einer weiteren Strafe der Top Ten nahekam. Kurz vor ihren zweiten Tankstopps sorgten die Boxenstopps der anderen Spitzenreiter dafür, dass die PEUGEOT 9X8 Nummer 93 und 94 den zweiten und siebten Platz erreichten.Nico Müller (85 Runden, 366 km) und Loïc Duval (83 Runden) übergaben dann an Mikkel Jensen und Paul di Resta, die ihre Position in einem zweiten Doppelstint hielten. Kurz nach der Halbzeit des Rennens begeisterte der Däne (PEUGEOT 9X8 mit der Startnummer 93) die über 73.000 Fans in Interlagos mit einem spektakulären Kampf mit Ferrari und Porsche um den fünften Platz.Nach zwei Stunden Anstrengung auf der kürzesten – aber dennoch sehr anspruchsvollen – Strecke der Saison übergaben Jensen und di Resta das Steuer an Jean-Eric Vergne und Stoffel Vandoorne, die bis zur Zielflagge hart kämpften. Nach 235 Runden (1.012 km), die ohne technische Probleme zurückgelegt wurden, überquerte der PEUGEOT 9X8 mit der Startnummer 93 die Ziellinie als Achter, während das Fahrzeug mit der Nummer 94 das Rennen auf Platz 16 beendete.„Wir hatten zu Beginn des Rennens die bestmögliche Strategie auf harten Reifen", resümierte Olivier Jansonnie, Technischer Direktor von PEUGEOT Sport. „Das hat sich ausgezahlt, denn das Fahrzeug mit der Startnummer 93 hat sich schnell in der Tabelle nach vorne gearbeitet. Wir haben unser Ziel für dieses Rennen erreicht, nämlich mit BMW, Alpine und Lamborghini zu kämpfen, und am Ende sind wir vor ihnen ins Ziel gekommen. Wir hatten eindeutig nicht die Pace, aber ich denke, wir haben das Beste aus dem herausgeholt, was wir tun konnten. Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie wir die Dinge angegangen sind. Wir hatten definitiv die richtige Strategie. Jetzt müssen wir unsere Pace finden, damit wir an der Spitze kämpfen können."Die FIA World Endurance Championship kehrt zum sechsten Rennen, dem Lone Star Le Mans, am 1. September in Austin, Texas, auf den amerikanischen Kontinent zurück.„Mit rund einer Sekunde Rückstand auf die Pole-Position im Qualifying hat uns das hohe Niveau der Konkurrenz in dieser Meisterschaft leider ans Ende der Startaufstellung gebracht. Wir hatten ein gutes Rennen dank einer fehlerfreien Reifenstrategie am Start, die dem Fahrzeug mit der Nummer 93 ein großartiges Comeback ermöglichte. Leider hat das Fahrzeug mit der Nummer 94 eine Strafe erhalten und wurde dann aufgehalten. Der achte Platz ist gut, aber wir sind nicht ganz zufrieden, denn wir wollen um die Podiumsplätze kämpfen. Das Team hat jedoch einen guten Job gemacht, um bei diesem Rennen das Beste aus dem Gesamtpaket herauszuholen.“„Wenn man mir heute Morgen einen achten Platz angeboten hätte, hätte ich ihn nach dem Qualifying auf Platz 17 genommen. Im Rennen lief es gut für uns, denn das Fahrzeug kam mit den harten Reifen gut zurecht. Wir haben bemerkt, dass einige Konkurrenten mit den Medium-Reifen zu kämpfen hatten, während der PEUGEOT 9X8 auf den harten Reifen ziemlich schnell war. Das Team hatte eine ausgezeichnete Strategie für den Start mit neuen Reifen auf der rechten Seite für Nico. Wir haben es dann geschafft, zwei Stints zu fahren, also haben wir heute einen guten Job gemacht.“„Wir bekamen eine Fünf-Sekunden-Strafe für eine kleine Kollision auf der Strecke und dann eine Zehn-Sekunden-Strafe in der Boxengasse. Trotzdem waren wir immer noch in der Lage, das Rennen im Mittelfeld zu beenden. Aber im letzten Teil des Stints fehlte uns die Pace, und die Hinterreifen waren schwer zu beanspruchen. Unsere Reifenstrategie war in der Anfangsphase des Rennens gut, aber dann passten sich unsere Konkurrenten an und es wurde immer schwieriger, einen Unterschied zu machen.“