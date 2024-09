6 Stunden von Fuji: Das Team PEUGEOT TotalEnergies ist bereit, im Land der aufgehenden Sonne aus dem Schatten zu treten

Nach einer schwierigen Zeit bei der Wiederaufnahme der WEC in Texas will das Team PEUGEOT TotalEnergies beim vorletzten Rennen der Saison in Japan zu seiner Leistung zurückfinden.

Das Team PEUGEOT TotalEnergies hat an den letzten beiden Ausgaben der 6 Stunden von Fuji auf dem Fuji International Speedway (4.563 km) teilgenommen.

Vier der sechs Fahrer des Teams haben an verschiedenen Meisterschaften in Japan und anderen asiatischen Ländern teilgenommen.

Vom Sonnenuntergang zum Sonnenaufgang. Nur zwei Wochen nach dem Lone Star Le Mans in Texas macht die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) Station in Japan und am Fuße des Berges Fuji, etwa hundert Kilometer von Tokio entfernt, wo das siebte Rennen der Saison, die 6 Stunden von Fuji, stattfindet.„Der Fuji Speedway ist eine sehr abwechslungsreiche Rennstrecke mit einer 1.475 Meter langen Start-Ziel-Geraden und einigen sehr engen Kurven im Mittelfeld“, erklärt Olivier Jansonnie, Technischer Direktor von PEUGEOT Sport. „Auf dieser Strecke mit insgesamt 16 Kurven, zehn Rechts- und sechs Linkskurven, ist es nie einfach, die richtige Balance zwischen maximaler Geschwindigkeit und aerodynamischem Abtrieb zu finden. Dazu kommt noch das Wetter, das zu dieser Jahreszeit auf Japans Hauptinsel Honshu sehr unberechenbar sein kann.“Das Team PEUGEOT TotalEnergies bereitet sich auf sein drittes 6-Stunden-Rennen in Folge vor und ist mit diesem Rennen, das in diesem Jahr zum elften Mal in der FIA WEC ausgetragen wird, sehr vertraut. „Im Jahr 2022 war dies unser zweites Rennen und unser erstes außerhalb Europas“, erinnert sich Olivier Jansonnie. „Obwohl wir noch dabei waren, die Meisterschaft kennenzulernen, schafften es beide PEUGEOT 9X8 bis ins Ziel. Letztes Jahr belegten unsere Hypercars nach einem recht unfallfreien Rennen den siebten und achten Platz. Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr in die Punkteränge fahren können, obwohl die Konkurrenz härter ist.“Das Team PEUGEOT TotalEnergies kann sich auf die Ausdauer seines technischen Teams und seiner Fahrer verlassen, von denen die meisten bereits in Asien gefahren sind und sich auf die Reise in das Land der aufgehenden Sonne freuen. Loïc Duval und Stoffel Vandoorne zum Beispiel haben mehrere Jahre in der Super GT, der Formula Nippon oder der Super Formula verbracht, während Mikkel Jensen und Paul di Resta in der Asian Le Mans Series antraten, bevor sie zum Team PEUGEOT TotalEnergies kamen.Das erste freie Training findet am Freitag, 13. September, statt. Das Qualifying und die Hyperpole finden einen Tag später statt und der Start der 6 Stunden von Fuji ist für Sonntag, den 15. September um 11 Uhr Ortszeit (4 Uhr MEZ) geplant, wobei zahlreiche Endurance-begeisterte Fans am Fuße des Mount Fuji erwartet werden.„Die Tatsache, dass zwei Rennen so kurz hintereinander stattfinden, bedeutet, dass wir uns sofort wieder an die Arbeit machen können. Wir kennen die Strecke in Fuji gut, wenn auch nicht mit der neuen Version des PEUGEOT 9X8. Wir wissen, dass wir es mit der neuen Version in bestimmten Teilen der Strecke leichter haben werden, aber wir müssen auch bedenken, dass ein Teil der Strecke dem COTA ähnlich ist. Auf jeden Fall hat das Team zwischen den beiden Rennen so hart wie möglich gearbeitet, um auf den in Austin gewonnenen Erfahrungen aufzubauen.“„Ich bin gespannt auf das Wochenende in Austin, wo ich das Auto nicht einmal fahren konnte! Ich bin sehr froh, nach Japan zu gehen. Es ist ein Land, das ich sehr mag, in dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, und wie jedes Jahr freue ich mich, wieder dorthin zu kommen. Für mich ist es das größte Rennen im Kalender, nach Le Mans. Auch das Team scheint gerne hierher zu kommen. Was die Leistung angeht, denke ich, dass wir eine Chance haben werden. Es ist eine Strecke, die wir gut kennen, und das sollte uns zugutekommen.“„Wir hatten in Austin ein gutes Rennen mit dem Auto Nummer 93. Wir haben uns aus Schwierigkeiten herausgehalten, aber uns fehlte der Speed, und das war frustrierend. Natürlich gab es auch ein paar positive Punkte, wie unsere Leistung im Qualifying oder beim Start, aber insgesamt fehlte uns die Rennpace. Letztes Jahr habe ich Fuji verpasst, also wird dies mein erster Einsatz auf dieser Strecke sein. Sie ist speziell, aber sehr interessant, mit einem sehr schnellen ersten Sektor und einem sehr langsamen und kurvigen dritten Sektor. Wir müssen die richtige Balance finden. Unser Ziel ist es, in die Punkteränge zu fahren.“