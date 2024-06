24 Stunden von Le Mans: Das Team PEUGEOT TotalEnergies ist bereit für die große Herausforderung des 24-Stunden-Rennens von Le Mans

Das Team PEUGEOT TotalEnergies hat zwei PEUGEOT 9X8 2024 Hypercars für das 92. Renner der 24 Stunden von Le Mans angemeldet.

Ziel ist es, ein Maximum an Zuverlässigkeit zu erreichen und die Leistungssteigerung des PEUGEOT 9X8 2024 zu demonstrieren.

Dreiundzwanzig Prototypen werden in der Kategorie der Hypercars gegeneinander antreten und mehr als 320.000 Fans werden während der besonderen „Le-Mans-Woche“ erwartet.

Nachdem die 24 Stunden von Le Mans im vergangenen Jahr mit 325.000 Zuschauern einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt haben, sind sie auch in diesem Jahr wieder ausverkauft, denn die Tickets für die Veranstaltung 2024 waren im vergangenen November innerhalb weniger Tage vergriffen.Rennsportbegeisterte haben allen Grund zu kommen: Mit 23 Prototypen und neun renommierten Automobilherstellern, die in der Klasse der Hypercars antreten, erwartet sie jede Menge Spannung auf dem Circuit de la Sarthe – der längsten (13.626 km) und schnellsten (Durchschnittsgeschwindigkeit von über 240 km/h) Rennstrecke im Kalender der FIA World Endurance Championship.„Le Mans ist fest in der DNA der Marke PEUGEOT verankert. Die Erinnerungen und Emotionen, die wir bei dieser bedeutenden Veranstaltung empfinden, erstrecken sich über alle Generationen hinweg", so Jean-Marc Finot, Stellantis Motorsport Senior VP. „Der Enthusiasmus, den wir 2023 in Le Mans erlebt haben, hat gezeigt, wie sehr die Fans mit PEUGEOT verbunden sind.“„Wir kommen dieses Jahr entschlossener denn je zurück. Das Team hat über ein Jahr lang unermüdlich gearbeitet, um am 15. Juni an den Start gehen zu können. Das diesjährige Rennen wird historisch sein, was die Größe und Qualität des Feldes angeht. Es ist etwas Einzigartiges in der Geschichte des Rennsports und die Marke PEUGEOT ist stolz darauf, dabei zu sein. Die 24 Stunden von Le Mans sind ein einzigartiges Abenteuer", fügt Jean-Marc Finot hinzu.Das Team PEUGEOT TotalEnergies hat zwei Versionen des PEUGEOT 9X8 für das Jahr 2024 ins Rennen geschickt. Es will die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs und die Leistungssteigerungen dieses radikal veränderten Hypercars präsentieren, das nach nur zehnmonatiger Entwicklungszeit Anfang April bei den 6 Stunden von Imola sein Wettbewerbsdebüt gab.„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, dieses Auto in Imola zum ersten Mal einzusetzen“, sagte Olivier Jansonnie, Technischer Direktor von PEUGEOT Sport. „Die Entwicklung eines Hypercar-Prototyps, der in Bezug auf Karosserie, Aerodynamik und Antriebsstrang zu 90 Prozent neu ist, in nur zehn Monaten – mit allen Vorlaufzeiten für die Produktion von Teilen und Werkzeugen – ist eine wirklich beeindruckende Leistung, die durch den Beitrag aller Mitarbeitenden des Team PEUGEOT TotalEnergies ermöglicht wurde.“Bei seinem Wettbewerbsdebüt sicherte sich der PEUGEOT 9X8 2024 mit dem neunten Platz beim 6-Stunden-Rennen von Imola die ersten WEC-Herstellerpunkte der Saison für das Team. Drei Wochen später erreichte der PEUGEOT 9X8 2024 bei den 6 Stunden von Spa-Francorchamps erneut eine Top-Ten-Platzierung, obwohl er es mit einer sehr starken Konkurrenz zu tun hatte.„Das Handling und die Leistungssteigerung während des Rennens entsprachen genau unseren Erwartungen und dem, was wir bei den Wintertests beobachtet haben“, bestätigt Olivier Jansonnie. „Es besteht jedoch kein Zweifel, dass wir uns noch verbessern müssen. Mit rund zwanzig Hypercars auf der Strecke haben wir gesehen, wie eng es im Mittelfeld zugeht und wie das kleinste Detail den Unterschied ausmachen kann. In Imola und Spa konnten wir dank einer exzellenten Strategie und der harten Arbeit aller Teammitglieder vor den schnelleren Autos ins Ziel kommen. Wenn man sich die Leistung des Autos ansieht, haben wir das Maximum herausgeholt, auch wenn wir nicht ganz das Ergebnis erzielt haben, das wir uns erhofft hatten.“„Historisch gesehen ist Le Mans ein einmaliges Rennen“, erklärte Olivier Jansonnie. „Es geht natürlich um das Auto – seine Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit – aber auch um die Vorbereitung des Teams, die Rennstrategie usw. Unsere Vorbereitungen begannen im Juli 2023, nachdem wir die 91. Auflage des Rennens gründlich ausgewertet hatten, um herauszufinden, was gut funktioniert hat, wo wir uns verbessern können und so weiter. Letztes Jahr waren wir zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in Le Mans und dieses Jahr werden wir definitiv besser vorbereitet sein.“Das Wetter war im Jahr 2023 sehr wechselhaft und das Team PEUGEOT TotalEnergies machte das Beste aus den schwierigen Bedingungen. Der PEUGEOT 9X8 mit der Startnummer 94 führte das Rennen 34 Runden lang mitten in der Nacht an, und beide Fahrzeuge kamen beim größten Rennen der Welt ins Ziel.„Wir denken nicht an ein Ziel in Bezug auf das Ergebnis“, betonte Olivier Jansonnie. „Wir konzentrieren uns nur darauf, dass das Rennen so reibungslos wie möglich abläuft und wir ein Maximum an Zuverlässigkeit sehen. Nach dem Testtag werden wir eine genauere Vorstellung davon haben, wo wir in Bezug auf die Leistung stehen, und wir werden unsere Herangehensweise an das Rennen entsprechend anpassen.“Der Testtag findet am Sonntag, dem 9. Juni, statt. Teams und Fahrer werden sechs Stunden Zeit haben, um sich auf dem Circuit des 24 Stunden du Mans (13.626 km) (wieder) zurechtzufinden. Am Mittwoch, den 12. und Donnerstag, den 13. Juni finden drei freie Trainings und das Qualifying statt, gefolgt von der Hyperpole, die von den acht besten Hypercars bestritten wird. Die 92. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans wird am Samstag, den 15. Juni um 16 Uhr offiziell von Zinédine Zidane, dem Weltmeister von 1998, eröffnet.Die 24 Stunden von Le Mans sind ein großes Motorsportfest, das Fans, Familien und Rennsportbegeisterte aus allen Teilen der Welt zusammenbringt. PEUGEOT hofft, dass diese Veranstaltung ein großes Sportfest wird. Die PEUGEOT Fanzone wird den Fans einen Ort bieten, an dem sie sich treffen, das Rennen verfolgen, die Party genießen und zu DJ-Sets tanzen können. Es ist eine Gelegenheit für die Fans, zusammenzukommen und eine angenehme, entspannte Erfahrung zu teilen.„PEUGEOT nimmt in Le Mans zum zweiten Mal in Folge an der FIA World Endurance Championship teil. Letztes Jahr, als wir zum Jubiläumsrennen nach Le Mans zurückkehrten, stach vor allem eines hervor: Die Fans von PEUGEOT, unsere Löwen. Die Atmosphäre und die Unterstützung, die wir in der PEUGEOT Fanzone erfahren haben, war unglaublich und dafür sind wir sehr dankbar. Es hat uns auch daran erinnert, dass es in Le Mans darum geht, unsere Leidenschaft für Motorsport und Langstreckenrennen zu feiern und mit unseren Kunden und Fans zu teilen.Das Team PEUGEOT TotalEnergies hat unermüdlich an der Entwicklung des PEUGEOT 9X8 2024 gearbeitet. Wir sind ein geeintes Team, das entschlossen ist, Leistung zu bringen und sich abzuheben. Es war fantastisch, die Fortschritte bei den Rennen zu sehen, an denen ich seit Le Mans im letzten Jahr teilgenommen habe, und vor allem den Enthusiasmus und die Aufregung bei der Vorstellung des PEUGEOT 9X8 2024 zu erleben. Und das bringt uns nach Le Mans. PEUGEOT hat mit drei Siegen in Le Mans (1992, 1993 und 2009) eine starke Erfolgsbilanz bei Langstreckenrennen. Unser Ziel ist es natürlich, hier zu gewinnen und dieser Siegesserie einen vierten Titel hinzuzufügen. Es wird auf jeden Fall eine schwierige Herausforderung mit einem Feld von 23 Hypercars, neuen Herstellern und einem sehr hohen Niveau. Aber wenn ich im Laufe der Jahre eines über Langstreckenrennen gelernt habe, dann ist es, dass man nie weiß, wie ein Rennen ausgehen wird. Mit unseren sechs talentierten Fahrern, die in den beiden PEUGEOT 9X8 2024 Hypercars antreten, einem engagierten, hart arbeitenden Team und der großartigen Unterstützung unserer Fans kann alles passieren.Es wäre ein unglaublicher Erfolg für PEUGEOT, auf der obersten Stufe des Podiums zu stehen. Die FIA WEC und die 24 Stunden von Le Mans bieten weiterhin eine fantastische Arena, um die innovative Arbeit zu präsentieren, die wir bei PEUGEOT leisten. Wir sind stolz darauf, wieder bei den 24 Stunden von Le Mans in Frankreich dabei zu sein, und ich kann es kaum erwarten, dieses Erlebnis mit den Fans zu teilen.“„Ich denke, die Hypercars sind für Rennen in Le Mans gebaut. Hier können sie sich wirklich entfalten, bei voller Geschwindigkeit in Sektor 2. Ich denke, dass wir mit der Version für 2024 mit den großen Jungs mithalten können. Das ist sicherlich das, was wir anstreben. Ich denke, das Wichtigste wird sein, ein sauberes Rennen zu fahren: in der gleichen Runde wie der Führende zu bleiben, weiter zu kämpfen und unsere Entschlossenheit bis zum Ende zu zeigen. Ich kann es kaum erwarten, da rauszugehen und die besonderen Momente des letzten Jahres noch einmal zu erleben: den Adrenalinstoß im Team, die Emotionen am Ende des Rennens und das Gefühl, eine Leistung erbracht zu haben, die unsere Hoffnungen und Erwartungen übertroffen hat. Wir wissen, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, aber wir werden unser Bestes geben. Es ist schwer zu beschreiben, was es bedeutet, Le Mans zu gewinnen, aber Le Mans mit einem französischen Hersteller zu gewinnen, muss unglaublich sein."„Meine schönste Erinnerung an 2023 war es, die Tränen in den Augen aller zu sehen, nachdem wir die Ziellinie überquert hatten. Und auch die Tatsache, dass wir um 3 Uhr morgens, zur Halbzeit, immer noch unter den ersten drei waren. Das war eine große Leistung für das ganze Team. Leider kamen wir von der Strecke ab und hatten dann ein paar technische Probleme. Dieses Rennen ist etwas Besonderes, weil es Le Mans nur einmal im Jahr gibt. Es ist wie ein Finale, ein WM-Finale zum Beispiel, ein Finale, auf das sich alle das ganze Jahr über vorbereiten. Das hat auch mit dem Format zu tun: Ein 24-Stunden-Rennen ist etwas ganz anderes. Es ist hart für die Fahrer, die Teams und die Autos. Es ist eine große Herausforderung. Le Mans ist das größte Rennen der Welt und es gibt hier so viel Geschichte. Es gibt diejenigen, die hier schon Rennen gefahren sind, und dann gibt es all diejenigen, die gerne daran teilnehmen würden. In diesem Jahr haben wir ein neues Auto, mehr oder weniger. Nicht zu 100 Prozent neu, aber es gibt viele Unterschiede zur vorherigen Version. Es wird nicht einfach, denn im Vergleich zu unseren Konkurrenten, die schon seit ein oder zwei Saisons mit demselben Auto fahren, müssen wir noch viel lernen. Wir lernen immer noch etwas über unser Auto. Mit den Tests und den ersten beiden Rennen sind wir recht zufrieden. Es gab eindeutig einen Leistungszuwachs, und wir haben auch gut daran gearbeitet, die Zuverlässigkeit zu verbessern. Das ist in Le Mans oft ein entscheidender Faktor.“„Letztes Jahr war es etwas ganz Besonderes für mich, denn es war das erste Mal, dass ich mit PEUGEOT, einer französischen Marke, in der Eliteklasse der Hypercars antrat und die ganze Woche über die volle Unterstützung der französischen Fans genoss. Und auch die dänischen Fans, die in großer Zahl nach Le Mans kommen, haben mich unterstützt und ermutigt. Dies wird das erste Rennen des PEUGEOT 9X8 2024 in Le Mans sein. Wir sind in diesem Jahr ehrgeiziger als 2023, auch wenn die Konkurrenz noch stärker sein wird. In diesem Jahr wird es schwieriger sein, auf das Podium zu kommen als im letzten Jahr. Aber wir werden uns einfach auf unsere Arbeit konzentrieren und versuchen, alles zu verbessern. Das Team hat in den letzten Rennen einen großartigen Job gemacht: keine Fehler bei den Boxenstopps, gute Strategien und so weiter. Deshalb werden wir uns auf das Rennen konzentrieren. Davor müssen wir die richtigen Einstellungen für die Testtage finden, damit wir ganz vorne mitfahren können. Es ist unmöglich, das Endergebnis vorherzusagen, aber wir werden unser Bestes geben, es genießen und dann sehen wir, wo wir landen.“„Ich erinnere mich, dass ich das Rennen gegen Mitternacht unter ziemlich schwierigen Bedingungen angeführt habe. Es war etwas ganz Besonderes, das Feld bei der Jubiläumsausgabe der 24 Stunden von Le Mans anzuführen. Wir hätten uns gewünscht, dass dieses Gefühl noch ein wenig länger anhält, aber beide Autos über die Ziellinie zu bringen, war beim ersten Rennen von PEUGEOT zurück in Le Mans schon sehr erfreulich. Es ist das größte Rennen der Welt und es ist untrennbar mit der Geschichte der Marke verbunden. Die Strecke ist einmalig und man kann hier nur einmal im Jahr fahren. Es ist also schon etwas Besonderes, bei diesem unglaublichen Rennen an den Start zu gehen. Es war eine Ehre, um den Sieg zu kämpfen. Wir haben hart daran gearbeitet, das Gesamtpaket zu verbessern und die Version 2024 des PEUGEOT 9X8 hat sicherlich mehr Potenzial. Er ist im Grenzbereich komfortabler zu fahren, das sollte uns in Le Mans helfen. Wir haben uns gründlich vorbereitet und die Tests verliefen gut. Das Team hat sich viel Mühe gegeben und wir haben viel Zeit investiert. Die Konkurrenz wird unglaublich stark sein, das wissen wir, aber wir wollen an der Spitze kämpfen.“„Letztes Jahr war ich Reservefahrer für PEUGEOT in Le Mans. Das war sehr interessant, aber dieses Jahr wird es ganz anders sein, denn ich werde den PEUGEOT 9X8 2024 fahren. Bevor ich anfing, Langstreckenrennen zu fahren, war mir nicht bewusst, wie groß dieses Rennen ist. Letztes Jahr begann ich, das Ausmaß der 24 Stunden von Le Mans zu schätzen. Es ist eine lange Woche, es ist stressig und man bekommt nicht viel Schlaf, aber ich habe es geliebt. Seit Imola haben wir ein neues Auto und leider habe ich das Rennen in Spa verpasst, weil es mit dem Kalender der Formel E kollidierte. Es gibt noch viel über den PEUGEOT 9X8 2024 zu lernen, aber wir hatten das Glück, vor dem Rennen in Le Mans an zwei Veranstaltungen teilnehmen zu können. Ich fühle mich bereit. Ich habe bereits an mehreren Langstreckenrennen teilgenommen und viele Tests absolviert. Ich bin bereit, diese Herausforderung anzunehmen. Wir müssen im Spiel sein und mit den Besten kämpfen, wie wir es in Katar getan haben. Mit so vielen Hypercars auf der Strecke wird es ein 24-Stunden-Sprint, bei dem jeder bis zum Ende an seine Grenzen gehen wird. Aber wir werden mitmischen.“„Le Mans ist in erster Linie eine einmalige Strecke. Wir fahren nicht oft auf Rennstrecken, die 13 oder 14 Kilometer lang sind oder die so anspruchsvoll sind. Die Strecke ist ein Teil der Geschichte dieses einzigartigen Rennens. Als Fahrer muss man natürlich in guter Form sein, aber es ist eher eine Frage der Vorbereitung für alle im Team, die Mechaniker und natürlich die Autos. Wir haben uns viel vorgenommen, auch wenn die letzten beiden Rennen nicht ganz nach Plan verlaufen sind. Wenn es uns gelingt, mechanische Probleme während des Rennens zu vermeiden, könnte sich das als entscheidend erweisen. Ich hoffe auch, dass wir die Geschwindigkeit haben werden, um für den Sieg zu kämpfen. Das ist mein Ziel und ich denke, das Team sieht das auch so.“