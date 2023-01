2022: Ein elektrifiziertes Jahr für PEUGEOT

PEUGEOT zieht vor allem im Bereich Elektromobilität eine erfolgreiche Jahresbilanz. Bei den Neuzulassungen aller Personenkraftwagen in Deutschland machten elektrifizierte Fahrzeuge einen Anteil von über 50 Prozent aus – eine deutliche Steigerung von rund 50 Prozent zum im Vorjahr. Im Bereich der Personenkraftwagen erreichte PEUGEOT 45.220 Neuzulassungen mit einem Marktanteil von 1,7 Prozent.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Wir sind stolz darauf, dass im Jahr 2022 die elektrifizierten Antriebe bei unseren Kundinnen und Kunden so gut angekommen sind. 51 Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge von PEUGEOT waren elektrifiziert. Die Zahlen der Fahrzeugzulassungen bestätigen den Wunsch der Kundinnen und Kunden nach Modellen mit alternativen Antrieben, was uns auf unserem Weg zur Elektromarke bestärkt. Wir haben auch unserem Händlernetz zu danken, dass wir in diesem Jahr so erfolgreiche Verkaufsergebnisse im Bereich Elektromobilität erzielen konnten. Getreu unseren Leitlinien Allure, Emotion, Exzellenz und gemeinsam mit unseren Partnern blicken wir voller Zuversicht auf das Jahr 2023.“Ein erfolgreiches Jahr für Elektro- und HybridmodelleIm Bereich der Hybrid- und Elektrofahrzeuge kann PEUGEOT auf ein starkes Wachstum zurückblicken: Sie machten mit 51 Prozent aller zugelassenen Fahrzeuge von PEUGEOT einen Großteil der Zulassungen aus. Davon entfielen 34 Prozent auf rein elektrische Modelle und 17 Prozent auf Plug-In Hybride. Im Dezember betrug der Anteil elektrifizierter Antriebe sogar 78,9 Prozent, darunter 55,3 Prozent Elektro und 23,6 Prozent Plug-In Hybride. Somit ist die Löwenmarke eine starke Importmarke im Bereich der Elektrofahrzeuge.Besonders beliebt unter den neu zugelassenen Modellen waren im Jahr 2022 die vollelektrischen Varianten des PEUGEOT 208 (Energieverbrauch PEUGEOT e-208* in kWh/100 km bis zu 16,0 – 15,5(kombiniert); CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0) und des PEUGEOT 2008 (Energieverbrauch PEUGEOT e-2008* in kWh/100 km bis zu 16,0 – 15,4(kombiniert); CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0). Der PEUGEOT 3008 und der PEUGEOT 308 belegten im verkaufsstarken Monat Dezember 2022 die Plätze drei und vier der meistverkauften Modelle.Ab der zweiten Hälfte des Jahres 2023 werden alle Modelle von PEUGEOT mit einem oder mehreren Elektromotoren erhältlich sein.Elektrifiziert in die ZukunftDas Jahr 2022 stand bei PEUGEOT im Zeichen der Elektromobilität, der Weiterentwicklung von Technologien und der Designsprache. Seit der Markteinführung des neuen PEUGEOT 308 im Januar 2022 präsentiert PEUGEOT das neue Gesicht der Marke konsequent und bringt das neue Markenlogo auf die Straße.Das zweite Modell mit dem neuen Logo ist der neue PEUGEOT 408, der Ende 2022 präsentiert wurde und seit Januar 2023 in den Showräumen der PEUGEOT Partner steht.Die Löwenmarke fokussiert sich zudem auf die Weiterentwicklung der Technologien. Erfolg erzielte PEUGEOT etwa mit der verbesserten Reichweite dank der Fortschritte bei Motor und Batterie sowie bei der Aerodynamik, der Gewichtsoptimierung mit der neuen EMP2-Plattform und der Reduzierung der Reibungsverluste. Der neue PEUGEOT e-308* (Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-308 mit Elektromotor 115 kW (156 PS) bis zu 12,7(kombiniert),CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0) und der PEUGEOT e-308 SW* (Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-308 SW mit Elektromotor 115 kW (156 PS) bis zu 12,71 (kombiniert), CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0) setzen unter anderem neue Maßstäbe in Bezug auf die elektrische Effizienz: 12,7kWh/100 km (Nutzenergie / WLTP-Reichweite1) bei einer Reichweite von mehr als 400 km(gemäß WLTP-Mischzyklus). Auch der PEUGEOT e-208* weist mit 400 km(gemäß WLTP-Mischzyklus) eine um 10,5 Prozent höhere Reichweite auf.Auch das Jahr 2023 steht weiter im Zeichen von Elektromobilität und Innovation: Mit dem neuen PEUGEOT Inception Concept stellt PEUGEOT ein vollelektrisches Konzeptfahrzeug mit einer einzigartigen Designsprache vor, das den Weg für die kommenden Modelle ebnen wird.*Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-208 mit Elektromotor 100 kW (136 PS) bis zu 16,0(1) – 15,5(1) (kombiniert)CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(1)Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-208 mit Elektromotor 115 kW (115 PS) bis zu 14,6(1) – 14,5(1) (kombiniert)CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(1)Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-2008 mit Elektromotor 100 kW (136 PS) bis zu 16,1(1) – 15,9(1) (kombiniert)CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(1)Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-308 mit Elektromotor 115 kW (156 PS) bis zu 12,7(1) (kombiniert)CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(1)Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-308 SW mit Elektromotor 115 kW (156 PS) bis zu 12,71 (kombiniert)CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(1)(1) Für alle Elektroversionen wurden die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte nach dem neu eingeführten Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen wird. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie können unter Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z. B. Ausstattung, gewählte Optionen, Bereifung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit.Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und CO2-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden “ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht. Die Angaben wurden gemäß vorgeschriebenem Messverfahren in der jeweils aktuell geltenden Fassung ermittelt.Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.