Riegel Bioweine eröffnet C.A.R.E-Diesel-Tankstelle für den firmeneigenen Fuhrpark und eliminiert neben fossilen Energieträgern auch Kraftstoffe fossiler Herkunft

Als größter deutscher Bioweinimporteur handelt die Peter Riegel Weinimport GmbH ausschließlich mit biologisch angebauten Qualitätsweinen aus aller Welt. Nachhaltigkeit ist seit jeher gelebte Firmenphilosophie. Sie findet ihren Ausdruck nicht nur in den Produkten, die einem herausragenden Qualitätsmanagement unterliegen und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit garantieren – oberstes Ziel des Unternehmens ist die Vermeidung des CO2-Ausstoßes. Als Meilenstein für den Klimaschutz wurde nun eine Betriebstankstelle eröffnet, die den firmeneigenen Fuhrpark mit C.A.R.E Diesel versorgt und so für eine Emissionsreduktion in CO2(e)- von rund 85 Prozent sorgt.Unvermeidbare Emissionen werden von Riegel durch Klimaprojekte des Partners myclimate gGmbH kompensiert. Seit 2020 arbeitet der Betrieb Orsingen nach den Labelrichtlinien der myclimate gGmbH „klimaneutral“. Bis 2030 sollen rund 65 Prozent der Unternehmensemissionen vermieden oder reduziert werden.Die Eröffnung der neuen C.A.R.E.-Diesel-Tankstelle leistet dafür einen wesentlichen Beitrag. C.A.R.E. Diesel ist ein hochwertiger synthetischer HVO-Kraftstoff. Hydrogenated Vegetable Oils (HVO) werden aus pflanzlichen Rest- und Abfallstoffen hergestellt. „Mit diesem Schritt wird an unserem Firmensitz in Orsingen die Dekarbonisierung erfolgreich abgeschlossen und sowohl Energieträger als auch Kraftstoffe fossiler Herkunft kommen nicht mehr zum Einsatz“, so Dieter Hallerbach, Logistikleiter und Umweltbeauftragter bei der Peter Riegel Weinimport GmbH.Zukünftig wird die Auslieferung der Bioweine mit dem firmeneigenen LKW intensiviert und dadurch eine dekarbonisierte Belieferung ohne Einsatz fossiler Kraftstoffe realisiert. Die Reduzierung des CO2-Fußabdruckes liegt auch hier bei rund 85 Prozent.Als eines der führenden Unternehmen der Biobranche ist Riegel Bioweine außerdem u. a. Partner des Klimabündnis Baden-Württemberg 'Unternehmen machen Klimaschutz', Fördermitglied der Initiative 'Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft' und Unterstützer der 'Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima' im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.