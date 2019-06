Besser schlafen in heissen Sommernächte

Tropische Sommernächte: Was bei einigen Urlaubsstimmung verbreitet, wird für andere schnell zum Albtraum. Denn häufig kühlt es nachts nicht richtig ab. Laut einer Umfrage der Techniker Krankenkasse kann jeder Dritte bei diesen hochsommerlichen Temperaturen nur schlecht schlafen. Endloses Herumwälzen und Dauerschwitzen verhindern die Erholung in der Nacht. Auch die Betthygiene leidet häufig aufgrund von starkem Schwitzen. Am nächsten Tag fühlt man sich nicht nur schlapp, die hohen Temperaturen und die fehlende Nachtruhe stellen auch eine Gefahr für die Gesundheit, Konzentration und Leistung dar.Deshalb sollten schon vor dem Schlafengehen die nötigen Vorkehrungen getroffen und – wenn möglich - für ein angenehmes Klima gesorgt werden. Tipps hierfür gibt es bereits viele. Allerdings helfen leichte Decken, dünne Nachwäsche und Lüften der Räume nur bedingt. Ein Ventilator verwirbelt die Luft zwar, senkt die Raumtemperatur aber nicht.Klimaanlagen oder ähnliche energie- und CO2- intensive Technologien kühlen die Räume, sie sind aber nicht nur teuer, sondern heizen den Klimawandel mit mehr Hitzetagen und -nächten weiter an.Laut der Deutschen Energieagentur (dena) verbraucht ein durchschnittlich großes Raumklimagerät im Monat so viel Strom, wie eine Kühl- und Gefrierkombination im ganzen Jahr. Klimaschutz sieht anders aus!Eine klimaneutrale Lösung für einen erholsamen Schlaf trotz tropischer Temperaturen bieten E.COOLINE Kühlshirts, Wadenkühler und Kühldecken. Für stundenlange Abkühlung sorgen smarte Fasern in einer innovativen 3D-Technologie mit einer Kühlleistung von 660Watt/l. Das weiche Material schmiegt sich soft an den Körper an und ermöglicht so überall eine himmlische Nachtruhe. Zudem sind die Kühltextilien hygienisch, antibakteriell und waschbar.Für die Kühlung wird keine externe Energiequelle oder Kühlschrank benötigt. Dadurch kühlen die Produkte CO2-frei und schützen so Ihre Gesundheit und das Klima.Die Internetadresse zu diesem Beitrag lautet: www.e-cooline.de

Shop-Adresse: https://shop.e-cooline.de/

Facebook : https://www.facebook.com/...