Vom Peloton in die SPIEGEL-Bestsellerliste: Rick Zabel startet mit „On the Road“ stark auf Platz 2

Rick Zabel fährt mit seinem Buchdebüt aufs Podium: Mit „On the Road – Von der Freiheit auf dem Rennrad“ steigt der ehemalige Radprofi und Content Creator direkt in der ersten Veröffentlichungswoche auf Platz 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste (Hardcover Sachbuch) ein. Rick Zabel über diesen erfolgreichen Einstand: „Es freut mich sehr, dass ein Radsportbuch – mein Buch – sich so hoch in der Bestsellerliste platzieren konnte. Ich bin überwältigt von dem großartigen Feedback. Für mich ist es das Schönste, wenn sich Menschen nach dem Lesen auf das Rad schwingen und eine Runde drehen. Ich liebe diesen Sport und hoffe, dass ich viele mit meiner Begeisterung dafür mitreißen kann.”Als Sohn eines erfolgreichen Sprinters wurde er selbst Profi, fuhr alle großen Rennen – mit deutlich weniger Siegen, aber mit derselben Hingabe und Leidenschaft. Das Gefühl, sich für den Teamerfolg zu schinden, hat ihn in den letzten Jahren ebenso begleitet wie das tiefe Glück, fürs Radfahren bezahlt zu werden. Rick Zabel hat die Schattenseiten des Rennradfahrens kennengelernt – Druck, Konkurrenzkampf und körperliche Grenzerfahrungen –, aber eben auch die Sonnenseiten: „On the Road“ hat er einige der schönsten Orte der Welt gesehen, hat ganz allein die höchsten Pässe Europas bezwungen, auf der Abfahrt den kühlen Wind und die spektakuläre Aussicht genossen. Davon schreibt er klug, eindringlich und lustvoll – und so, dass man selbst sofort in die Pedale treten möchte.Neben seinem Buch ist Rick Zabel aktuell mit zwei weiteren spannenden Projekten aktiv. Seiterscheintder Podcast „Ulle & Rick“ , den er gemeinsam mit Radsportlegende Jan Ullrich moderiert. Der Podcast gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten der Radsportszene. Mit Insider-Geschichten, authentischen Einblicken und unterhaltsamen Anekdoten nehmen Jan und Rick ihre Hörer*innen Woche für Woche mit in die faszinierende Welt des Radsports. Ob aktuelle Etappen der Tour de France oder persönliche Rückblicke auf Renntage vergangener Jahre, die beiden schaffen es, auf informative und zugleich humorvolle Weise Begeisterung für den Sport zu wecken. Währen der Tour de France können sich die Hörer*innen über jeweils zwei Folgen pro Woche freuen – immer montags und donnerstags, überall wo es Podcasts gibt.Zudem begibt sich Rick als Content Creator seit Anfang des Jahres auf eine ganz persönliche Reise: Unter dem Motto „Rick needs a Job – 52 Wochen. 52 Jobs.“ testet er im Rahmen eines einjährigen Sabbaticals jede Woche einen neuen Beruf. Sei es als Fußballspieler beim 1. FC Köln, auf dem Eis bei den Kölner Haien oder am Herd in der Küche eines Sternekochs - mit Neugier und Humor stürzt sich Rick in jede neue Herausforderung und gewährt mit seinen Videos unterhaltsame Einblicke auf YouTube und Instagram