MontanaBlack sperrt Deutschlands bekannteste Creator*innen hinter Gitter!

Die Escape-Gameshow „GET AWAY! VON MONTANABLACK“ am 11. Dezember 2022 live auf Joyn

Dicke Gitterstäbe, hohe Knastmauern und nichts für schwache Nerven: Fünf Creator*innen sind in einem stillgelegten Gefängnis eingesperrt und versuchen während des spektakulären Live-Events „GET AWAY! VON MONTANABLACK“, am 11. Dezember 2022 exklusiv auf Joyn, auszubrechen! Streaming-Legende und Ideengeber MontanaBlack (über 4.700.000 Abonnent*innen auf Twitch), übernimmt bei der packenden Escape-Gameshow die Rolle des Spielleiters und Komplizen. Doch ist er wirklich Freund – und nicht doch Feind? Sparringspartner des Gastgebers ist Moderator Steven Gätjen, der gemeinsam mit MontanaBlack durch den Abend führt. Erfolgsmusiker Kool Savas tritt vor dem großen Finale live in der Gefangenanstalt auf. Der deutsche Rapper performt seine Hits „Deine Mutter“ und „AMG“.



Wer kämpft sich zurück in die Freiheit und gewinnt den Wettlauf gegen die Zeit? Trymacs (3.200.000 Abonnent*innen auf Twitch), Knossi (2.100.000 Abonnent*innen auf Twitch), Kayla Shyx (726.000 Abonnent*innen bei YouTube), EliasN97 (1.300.000 Abonnent*innen auf Twitch) und RevedTV (913.220 Abonnent*innen auf Twitch) stellen sich bei „GET AWAY! VON MONTANABLACK“ zahlreichen, abwechslungsreichen Challenges, bevor sie im Finale auf eine besonders überraschende Herausforderung stoßen. MontanaBlack und die Zuschauer*innen begleiten während der Liveshow die spannenden Ausbruchsversuche der Gefangenen und verfolgen das Schicksal der Insass*innen hautnah – denn nur eine*r kann es in die Freiheit schaffen!



Joyn überträgt die spektakuläre Live-Escape-Gameshow „GET AWAY! VON MONTANABLACK“ am 11. Dezember 2022 ab 18:00 Uhr. Für die Produktion zeichnet i&u TV, ein Unternehmen der LEONINE Studios, im Auftrag von Joyn verantwortlich.