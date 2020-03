Pegasus Development AG: 2020 Rekordjahr für Pegasus Development AG

Noch ist das neue Jahr 2020 gerade mal zwei Monate alt, doch schon jetzt hat die Pegasus Development AG das Umsatzziel für das erste Quartal übertroffen. Die im Jahr 2000 gegründete Investmentgesellschaft mit den Hauptgeschäftsfeldern Finanzdienstleistung, Logistik, Import und Export, Immobilien, Textilindustrie und Lebensmittelindustrie sieht sich auch gegen die drohende Wirtschaftskrise nach dem weltweiten Ausbruch des Coronavirus gewappnet. Der Verwaltungsratsvorsitzende Roberto Spano erklärt: "Trotz des Coronavirus bleiben wir weiterhin auf Wachstumskurs."Die bisherige Entwicklung übertreffe die Erwartungen aller Beteiligten - und werde sich nicht abschwächen, im Gegenteil: "Wahrscheinlich ist der Virus und die damit einhergehende Panik auf den Märkten sogar ein Katalysator für uns, weil unsere Anlagestrategie breit und branchenübergreifend zu agieren für unsere Investoren einen sicheren Hafen in Krisenzeiten darstellt", ergänzt Spano.Man werde das Umsatzziel für 2020 nach oben korrigieren müssen, so Spano. Der Verwaltungsratsvorsitzende betont aber, an der bisherigen wachstumsorientierten und diversifizierten Investmentstrategie festhalten zu wollen. Unverändert bleibt ebenfalls das Versprechen, das Risiko durch Streuung zu reduzieren, Gewinne zu reinvestieren, und Privatanleger mit Renditen über Marktniveau zu belohnen.Außerdem will diewie angekündigt ihr Immobiliengeschäft in Deutschland ausbauen. Hierzu wird das Schweizer Unternehmen in der deutschen Finanzmetropole Frankfurt am Main eine weitere Niederlassung eröffnen. Dadurch erhalten deutsche Investoren einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort.Auch das Portfolio soll in diesem Zuge deutlich attraktiver werden, da das Unternehmen ab sofort nicht nur vermögensbesicherte, sondern auch grundbesicherte Anleihen anbietet.Interessierte Anleger findet alle Informationen hier: www.pegasusdevelopment.ch/investieren/