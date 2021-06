Pedilay Care erweitert sein Vertriebsnetz für Pedilay® med

Mit der steigenden Lebenserwartung und der kontinuierlichen Alterung der Bevölkerung in Europa wächst die Bedeutung des Gesundheitswesens im Allgemeinen und der Bedarf für innovative Behandlungsmethoden, Medikamente und Hilfsmittel für altersbedingte und chronische Erkrankungen im Besonderen. Das Thema Pflege gewinnt damit zunehmend an Bedeutung, wobei gleichermaßen für die Gesamtgesellschaft wie auch für den Einzelnen die Kosten für erforderliche Pflegemaßnahmen zunehmend zur Belastung werden. Gefragt sind deshalb vor allen Dingen Behandlungsmethoden und für sie erforderliche Hilfsmittel, die gleichermaßen effektiv wie auch wirtschaftlich effizient genutzt werden können. Mit Pedilay® med präsentiert die deutsche Pedilay Care GmbH aus München seit 2019 ein solches Produkt, das ab sofort auch in der Schweiz und den Benelux-Ländern über Vertriebspartner erhältlich ist.



Pedilay® med ist ein neuartiger gebrauchsfertiger Fußverband. Als Sekundär- oder Tertiärverband eignet er sich aufgrund seines innovativen Designs und daraus resultierend einfacher Handhabung sowohl für die Wundversorgung durch ausgebildetes Pflegepersonal als auch durch geschulte Angehörige.



Nach Unternehmensgründung im Jahr 2015 und dreijähriger Entwicklungsdauer präsentierte Pedilay Care Pedilay® med im Frühjahr 2019 auf dem deutschen Markt. Der Aufbau der Vertriebsstrukturen in Deutschland und Österreich erwies sich als erster Teilerfolg. Im Rahmen einer Series A Finanzierungsrunde, über die Hessen Kapital III (EFRE) GmbH, konnte zudem die Produktion an einen neuen Standort verlegt werden und mit der Auswahl als Teilnehmer am „German Accelerator Life Sciences Program“ öffnete sich perspektivisch die Tür zum US-amerikanischen Markt.



Mit dem Ausbau des Vertriebsnetzes in der Schweiz, in Liechtenstein und den Benelux-Ländern konzentriert sich Pedilay Care erneut auf die Märkte vor der eigenen Haustür.



Mit zwei neuen Vertriebspartnerschaften erschließt Pedilay Care seit Anfang Juni einerseits den Schweizer Markt, andererseits die Märkte der Beneluxstaaten.



Als Spezialist für Hilfsmittel und Zubehör in der Versorgung von Wunden sowie Stomaprodukten übernimmt die WE-Medical BV aus dem niederländischen Sittard zukünftig den Vertrieb von Pedilay® med in den Niederlanden, in Luxemburg sowie in Belgien.



„Wir freuen uns, mit Pedilay® med das Produktsortiment von WE-Medical sinnvoll ergänzen und ausweiten zu können“, erklärt Hannes Weiland, Mitgründer und Geschäftsführer der Pedilay Care GmbH. „Die Wundversorgung ist ein zentrales Einsatzgebiet für Pedilay® med. Entsprechend sind wir überzeugt, hier den passenden Experten für uns gewonnen zu haben.“



Den Aufbau des Vertriebs in der Schweiz verantwortet ab sofort die Agentur Scherrer GmbH aus Weite im Schweizer Kanton St. Gallen. Der Anbieter innovativer, anwenderfreundlicher und umweltgerechter Produkte auf dem Gebiet medizinischer Bedarfsartikel erweitert mit Pedilay® med sein umfangreiches Sortiment für die Wund-, Stoma- und Fistelversorgung.



„Wie auch wir selbst stellt die Agentur Scherrer höchste Ansprüche an die Qualität der Materialien und der Verarbeitung der von ihr vertriebenen Produkte sowie an ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis“, weiß Weiland. „Damit fügt sich Pedilay® med perfekt in das vorhandene Produktsortiment und hat mit der Insel-Gruppe, dem größten Klinikbetreiber der Schweiz, bereits erste Anwender überzeugen können.“



Mit den beiden neuen Vertriebspartnern und von ihnen erschlossenen Märkten setzt Pedilay® med seinen Erfolgskurs fort.



„Wir sind zuversichtlich, dass unser Vertriebsnetz auch in Zukunft weiter wachsen wird“, betont Weiland. „Mit Pedilay® med bieten wir ein innovatives Produkt, das in seinen Anwendungsmöglichkeiten in der Wundversorgung international eine Lösung für alltägliche Herausforderungen in der professionellen wie auch in der häuslichen Pflege bietet.“



Darüber hinaus steht mit crus med das nächste Innovationsprodukt kurz vor seiner Markteinführung. Ab Juli ergänzt der medizinische Unterschenkelverband das Produktangebot von Pedilay Care. Als eigenständiger Verband sowie in optimaler Kombination mit Pedilay® med unterstützt auch er bei der unkomplizierten und trotzdem zuverlässigen Wundversorgung.

