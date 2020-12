German Accelerator weist Pedilay® Care den Weg auf den US-Markt

„Trotz aller Widrigkeiten in 2020, die uns wie die meisten anderen deutschen Unternehmen vor unbekannte Herausforderungen gestellt haben, schauen wir stolz auf das ausgehende Jahr zurück und blicken zuversichtlich in die Zukunft“, erklärt Hannes Weiland, Mitgründer und Geschäftsführer der Pedilay® Care GmbH.Nach dem Aufbau einer Vertriebsstruktur in Deutschland und Österreich, dem erfolgreichen Abschluss einer Series A Finanzierungsrunde, angeführt von der Hessen Kapital III (EFRE) GmbH, und der daraus finanzierten Umstellung auf eine eigene Produktion am neuen Standort im hessischen Grebenhain, folgte im November eine weitere erfreuliche Nachricht. Pedilay® Care wurde ausgewählt, am begehrten German Accelerator Förderprogramm teilzunehmen und sich damit auf eine strategische Erweiterung des Absatzmarktes vorzubereiten.Der Nominierung ging ein anspruchsvolles Bewerbungsverfahren voraus, in dessen Zentrum ein Gremium aus hochkarätigen Experten die Eignung der Bewerber kritisch überprüft und schließlich eine Entscheidung fällt. In diesem Jahr erfolgte der gesamte Bewerbungsprozess ausschließlich virtuell, was die Leistung aller Beteiligten zusätzlich unterstreicht.Im Rahmen des Programms vermitteln Experten den Teilnehmern Know-how, das für einen erfolgreichen Marktauftritt in den USA erforderlich ist. Außerdem ermöglicht es ihnen den Kontakt zu Mentoren vor Ort und damit schon in einem frühen Stadium den Aufbau von langfristig gewinnbringenden Netzwerken.„Unsere Erwartungen sind so groß wie unsere Ziele“, erklärt Hannes Weiland. „Wir hoffen vor allen Dingen, etwas über die Regularien in den USA zu lernen und für unsere Produktserie Pedilay® med wichtige Erstattungsmodelle zu verstehen. Außerdem können wir uns gut vorstellen, zum richtigen Zeitpunkt eine erste Anwenderstudie für Pedilay® med in Zusammenarbeit mit Krankenhäusern oder Ärzten vor Ort durchzuführen. Mittelfristig möchten wir unser Vertriebsnetz erweitern und Kooperationspartner finden, die uns beim Eintritt in den US-Markt unterstützen.“Pedilay® Care ist Teilnehmer des „German Accelerator Life Sciences Program“, ein Programm, in dem German Accelerator insbesondere ‚Life Sciences‘-Startups unterstützt. Vom Sitz im Cambridge Innovation Center aus agiert das Förderprogramm dabei in einem speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen aus dem biowissenschaftlichen Bereich ausgerichteten Umfeld.Aus gegebenem Anlass ist die Teilnahme auf ein virtuelles Programm beschränkt, sodass die lokalen Kontakte von noch höherem Wert für Pedilay® Care sein werden.German Accelerator befähigt deutsche Startups, global zu skalieren. Wir nehmen Unternehmen mit hohem Potenzial mit auf eine rasante Lernreise in die weltweit führenden Innovationszentren in den USA und Asien. German Accelerator bietet Mentoring durch engagierte Experten, Zugang zu unserem großen globalen Netzwerk von Geschäftspartnern und Investoren sowie kostenlose Büroräume an allen unseren Standorten. Unsere Programme sind in hohem Maße auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten, um ihnen zu helfen, internationale Märkte zu erschließen und schnell erfolgreich zu sein. Wir haben keine finanzielle Beteiligung und unsere Programme sind mit Ausnahme von "Next Step", einem Markterkundungsprogramm für den asiatischen Raum, kostenlos. Seit dem Start im Jahr 2012 hat der German Accelerator 288 Startups gefördert, die bisher mehr als 4,9 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln eingeworben haben. German Accelerator wird derzeit von der German Entrepreneurship GmbH betrieben und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützt. Besuchen Sie www.germanaccelerator.com für weitere Informationen.