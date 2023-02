tka Köbele Akkutechnik LiFePO4-Akku 12,8V 30Ah, 384Wh, BMS, für Solaranlagen u.v.m., 2,1 kg

Idealer Energiespeicher für Solaranlage, Wohnmobil, Boot, Camping u.v.m.

Integriertes Batterie-Management-System für optimierte Lade- und Entladeregelung

Noch 80 % Kapazität nach 10 Jahren / mehr als 3.000 Ladezyklen

LiFePO4-Technologie: viel leichter als herkömmliche Blei-Akkus

Nennspannung: 12,8 V, Ladestrom: 30 A

Maße: 181 x 172 x 78 mm, 2,1 kg

Absolut wartungsfreier LiFePO4-Akku mit BMS-Technologie

Geringe Selbstentladung: lange Lagerung ist möglich

Integriertes Batteriemanagement-System (BMS) für optimierte Lade- und Entladeregelung: schützt die Batterie hinsichtlich Effizienz und Lebensdauer

Reihen- und Parallel-Schaltung mit bis zu 4 Akkus möglich

Nennkapazität: 30 Ah / 384 Wh

Nach 000 Ladezyklen erreicht der Akku noch immer 80 % seiner Anfangs-Kapazität, bis zu 10 Jahre Lebensdauer

Nach 3.000 Ladezyklen erreicht der Akku noch immer 80 % seiner Anfangs-Kapazität, bis zu 10 Jahre Lebensdauer

Nennspannung: 12,8 V, Ladestrom: 150 A

Maße: 345 x 245 x 190 mm, 17 kg

Nennkapazität: 150 Ah / 1920 Wh

Die LifePO4-Akkus mit 30Ah bzw. 150Ah und Batterie-Management-System von tka Köbele Akkutechnik speichern den umweltfreundlichen Solarstrom aus Photovoltaik-Inselanlagen und versorgen zu jeder Zeit Geräte mit Strom. Der leistungsstarke Energie-Speicher sorgt beim, Camping, auf dem Boot, der Hütte u.v.m. so für Autarkie!Die LifePO4-Akkus mit BMS von tka Köbele Akkutechnik sind leistungsstarke Energie-Speicher: So speichert man effektiv die Kraft der Sonne, die vom Solarpanel gesammelt wird und versorgt mit dem Strom zu jeder Zeit seine Geräte.Hohe Kapazität und langlebig: Mit 30 Ah bietet dieser Akku immer Energie, wenn man sie gerade benötigt. Das integrierte Batteriemanagement-System (BMS) sorgt für optimierte Ladung und Entladung.Modernste Technologie: LiFePO4-Akkus sind herkömmlichen Blei-Säure-Akkus hoch überlegen. So sind LiFePO4-Akkus viel leichter, sicherer und besitzen zudem eine doppelt so effektive Entlade- und Ladekapazität. Zudem sind sie absolut wartungsfrei.Ideal für viele Anwendungen: Der Energiespeicher lässt sich für Photovoltaik-Inselanlagen, Camping, Boot u.v.m. nutzen. Oder man baut ihn auch fest z.B. im Wohnmobil ein. Dank der ausklappbaren Tragegriffe und des recht geringen Gewichts transportiert man den Akku aber auch einfach. Bei Bedarf lassen sich mehrere Akkus hintereinander schalten - in Serie oder parallel.Bestell-Nr. ZX-3366-625Auch Mehrwertsteuerbefreit: https://www.pearl.de/a-MW1275-1415.shtml Wie ZX-3366 und zusätzlich:Hohe Kapazität und langlebig: Mit sagenhaften 150 Ah bietet dieser Akku immer Energie, wenn man sie gerade benötigt. Das integrierte Batteriemanagement-System (BMS) sorgt für optimierte Ladung und Entladung.Bestell-Nr. ZX-3367-625