tka Köbele Akkutechnik 2er-Set Li-Ion-Akkus Typ D mit USB-C, 5.400 mAh, 8.100 mWh, 1,5 Volt

Schnelles Aufladen per USB-C: in nur 2 Std. geladen

Je 5.400 mAh Kapazität und 8.100 mWh Energiegehalt

Extra-lange Lebensdauer: über 1.200-mal wieder aufladbar

Geschützt gegen Überladen, Überspannung, Überhitzung und Kurzschluss

2in1-USB-C-Kabel zum Laden beider Akkus gleichzeitig

Kein Spezial-Ladegerät notwendig

Lithium-Ionen-Akku Typ D / Monozelle mit USB-Ladefunktion: nur 2 Std. Ladedauer

Energiegehalt: 8.100 mWh

Nennspannung: 1,5 Volt

Extra-lange Lebensdauer: über 1.200-mal wieder aufladbar, schont Umwelt und Ressourcen

Ladeanschluss an den Akkus: USB-C, Ladekabel mit USB-A-Stecker für Netzteil (Netzteil bitte dazu bestellen)

2 Akkus inklusive USB-Ladekabel (2x USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

EAN: 4022107422673

Je 2.300 mAh Kapazität und 3.450 mWh Energiegehalt

Lithium-Ionen-Akku Typ C / Baby mit USB-Ladefunktion: nur 2 Std. Ladedauer

Energiegehalt: 3.450 mWh

Nennspannung: 1,5 Volt

Extra-lange Lebensdauer: über 1.200-mal wieder aufladbar, schont Umwelt und Ressourcen

Ladeanschluss an den Akkus: USB-C, Ladekabel mit USB-A-Stecker für Netzteil (Netzteil bitte dazu bestellen)

2 Akkus inklusive USB-Ladekabel (USB-A auf 2x USB-C) und deutscher Anleitung

EAN: 4022107422666

Je 340 mAh Kapazität und 3.060 mWh Energiegehalt

USB-Kabel zum Laden der Akkus

Lithium-Ionen-Akku Typ 9-V-Block mit USB-Ladefunktion: nur 2 Std. Ladedauer

nur 2 Std. Ladedauer Hochleistungs-Akkus mit konstant hoher Leistungsabgabe und besonders geringer Selbstentladung: perfekt geeignet für Rauchmelder und Messinstrumente

Kapazität: 340 mAh

Energiegehalt: 3.060 mWh

Nennspannung: 9 Volt

Extra-lange Lebensdauer: über 1.200-mal wieder aufladbar, schont Umwelt und Ressourcen

Ladeanschluss an den Akkus: USB-C, Ladekabel mit USB-A-Stecker für Netzteil (Netzteil bitte dazu bestellen)

2 Akkus inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

EAN: 4022107427029

Je 2.000 mAh Kapazität und 7.400 mWh Energiegehalt

Lithium-Ionen-Akku Typ 18650 mit USB-Ladefunktion: nur 2 Std. Ladedauer

Energiegehalt: 7.400 mWh

Nennspannung: 3,7 Volt

Extra-lange Lebensdauer: über 1.200-mal wieder aufladbar, schont Umwelt und Ressourcen

Ladeanschluss an den Akkus: USB-C, Ladekabel mit USB-A-Stecker für Netzteil (Netzteil bitte dazu bestellen)

2 Akkus inklusive 2in1-USB-Ladekabel (USB-A auf 2x USB-C) und deutscher Anleitung

EAN: 402210742265

Die wiederaufladbaren Li-Ion-Akkus für Batterien Typ D/C/9 Volt-Block sowie Typ 18650mit USB-Ladefunktion von tka Köbele Akkutechnik bieten einen vollwertigen Batterie-Ersatz und sind bis zu 1.200-mal wiederaufladbar. So hat man immer frische Energie für Radios, Taschenlampen, Spielzeug und mehr!Alle Geräte zuverlässig mit Energie versorgen und den Li-Ion-Akku von tka in allen Geräten einsetzen, die die Akku-Größe D / Mono benötigen - z.B. Taschenlampe, Radios, Spielzeug u.v.m.Aufladen ohne Akku-Ladegerät: Anders als herkömmliche Akkus lädt man diese einfach per USB-C auf, z. B. mit dem Netzteil des Mobilgeräts. Clever: Das mitgelieferte USB-Ladekabel lädt bei Bedarf sogar beide Akkus gleichzeitig!ZX-8522-625Alle Geräte zuverlässig mit Energie versorgen und den Li-Ion-Akku von tka in allen Geräten einsetzen, die die Akku-Größe C / Baby benötigen - z.B. Taschenlampe, Radios, Spielzeug u.v.m.Aufladen ohne Akku-Ladegerät: Anders als herkömmliche Akkus lädt man diese einfach per USB-C auf, z. B. mit dem Netzteil des Mobilgeräts. Clever: Das mitgelieferte USB-Ladekabel lädt bei Bedarf sogar beide Akkus gleichzeitig!ZX-8521-625Die modernen 9-Volt-Blockbatterien ersetzen vollwertig Standard-Blockbatterien und liefern dabei enorme 3.060 mWh Energie - für Radio, Spielzeug-Fernsteuerung und mehr.Hochleistungs-Akkus: Dank konstant hoher Leistungsabgabe und besonders geringer Selbstentladung sind die Akkus perfekt geeignet für z.B. Rauchmelder und Messinstrumente.Aufladen ohne Akku-Ladegerät: Anders als herkömmliche Akkus lädt man diese einfach per USB-C auf, z. B. mit dem Netzteil des Mobilgeräts. Clever: Das mitgelieferte USB-Ladekabel lädt bei Bedarf sogar beide Akkus gleichzeitig!11,99 EURZX-8560-625Alle Geräte zuverlässig mit Energie versorgen und den Li-Ion-Akku von tka in allen Geräten einsetzen, die den Formfaktor 18650 unterstützen - z.B. Taschenlampe, Kamera u.v.m.Aufladen ohne Akku-Ladegerät: Anders als herkömmliche Akkus lädt man diese einfach per USB-C auf, z. B. mit dem Netzteil des Mobilgeräts. Clever: Das mitgelieferte USB-Ladekabel lädt bei Bedarf sogar beide Akkus gleichzeitig!