simvalley Mobile Mobiler KI-Echtzeit-Sprachübersetzer TTL-145 mit 4G/LTE, 139 Sprachen, ChatGPT

4G & WLAN für ideale Internet-Anbindung, Echtzeit-Übersetzungen, mit ChatGPT 3.5

Online-Übersetzung von 139 Sprachen, Offline-Übersetzung von 17 Sprachen

Schnelle Reaktionszeit beim Übersetzen: nur 0,2 Sekunden

Großes IPS-Display mit 4,1" / 10,4 cm Bilddiagonale und 640 x 1280 Pixel

8-MP-Kamera zum Übersetzen von Text in 74 Sprachen auf Anzeigen & Speisekarten

Dual-Lautsprecher für Sprachausgabe und integrierter Währungs-Umrechner

Mit ChatGPT-Assistent (ChatGPT 3.5): beantwortet alle Ihre Fragen zu Land und Leuten, anderen Kulturen u.v.m.

(ChatGPT 3.5): beantwortet alle Ihre Fragen zu Land und Leuten, anderen Kulturen u.v.m. Online-Übersetzung zwischen 139 Sprachen: Chinesisch (vereinfacht, traditionell), Kantonesisch, Englisch (Australien, Kanada, Indien, Irland, Nigeria, Philippinen, Südafrika, Ghana, Kenia, Neuseeland, Tansania, UK, USA, Pakistan, Hongkong, Singapur), Japanisch, Französisch (Frankreich, Kanada, Belgien, Schweiz), Koreanisch, Deutsch (Deutschland, Österreich, Schweiz), Russisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Philippinisch, Indonesisch, Tamilisch (Singapur, Malaysia, Sri Lanka, Indien), Malaiisch, Birmanisch, Laotisch, Khmer (Kambodscha), Nepalesisch, Malayalam (Indien), Marathi (Indien), Telugu (Indien), Kannada (Indien), Panjabi (Indien), Bengali (Indien), Bengali, Javanisch (Indonesien), Sundanesisch (Indonesien), Isländisch, Albanisch, Katalanisch, Spanisch (Spanien, Mexiko, Argentinien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Dominikanische Republik, Uruguay, Panama, Venezuela, Bolivien, El Salvador, USA, Guatemala, Honduras, Baskisch, Galizien), Portugiesisch (Portugal, Brasilien), Schwedisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Dänisch, Griechisch, Norwegisch, Hindi, Slowakisch, Hebräisch, Türkisch, Italienisch (Italien, Schweiz), Niederländisch, Polnisch, Finnisch, Bulgarisch, Slowenisch, Kroatisch, Afrikaans, Lettisch, Swahili (Kenia, Tansania), Armenisch, Serbisch, Singhalesisch (Sri Lanka), Arabisch (Ägypten, Israel, Jordanien, Bahrain, Algerien, Tunesien, Palästinischer Staat, Saudi Arabien, Katar, Irak, Jemen, Kuwait, Marokko, Oman, Libanon, Vereinigte Arabische Emiraten), Ukrainisch, Urdu (Indien), Amharisch, Aserbaidschanisch, Estnisch, Bosnisch, Persisch, Georgisch, Gujarati, Kasachisch, Litauisch, Mazedonisch, Mongolisch, Taiwanisch, Uigurisch, Usbekisch, Zulu

Chinesisch (vereinfacht, traditionell), Kantonesisch, Englisch (Australien, Kanada, Indien, Irland, Nigeria, Philippinen, Südafrika, Ghana, Kenia, Neuseeland, Tansania, UK, USA, Pakistan, Hongkong, Singapur), Japanisch, Französisch (Frankreich, Kanada, Belgien, Schweiz), Koreanisch, Deutsch (Deutschland, Österreich, Schweiz), Russisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Philippinisch, Indonesisch, Tamilisch (Singapur, Malaysia, Sri Lanka, Indien), Malaiisch, Birmanisch, Laotisch, Khmer (Kambodscha), Nepalesisch, Malayalam (Indien), Marathi (Indien), Telugu (Indien), Kannada (Indien), Panjabi (Indien), Bengali (Indien), Bengali, Javanisch (Indonesien), Sundanesisch (Indonesien), Isländisch, Albanisch, Katalanisch, Spanisch (Spanien, Mexiko, Argentinien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Dominikanische Republik, Uruguay, Panama, Venezuela, Bolivien, El Salvador, USA, Guatemala, Honduras, Baskisch, Galizien), Portugiesisch (Portugal, Brasilien), Schwedisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Dänisch, Griechisch, Norwegisch, Hindi, Slowakisch, Hebräisch, Türkisch, Italienisch (Italien, Schweiz), Niederländisch, Polnisch, Finnisch, Bulgarisch, Slowenisch, Kroatisch, Afrikaans, Lettisch, Swahili (Kenia, Tansania), Armenisch, Serbisch, Singhalesisch (Sri Lanka), Arabisch (Ägypten, Israel, Jordanien, Bahrain, Algerien, Tunesien, Palästinischer Staat, Saudi Arabien, Katar, Irak, Jemen, Kuwait, Marokko, Oman, Libanon, Vereinigte Arabische Emiraten), Ukrainisch, Urdu (Indien), Amharisch, Aserbaidschanisch, Estnisch, Bosnisch, Persisch, Georgisch, Gujarati, Kasachisch, Litauisch, Mazedonisch, Mongolisch, Taiwanisch, Uigurisch, Usbekisch, Zulu Offline-Übersetzung zwischen 17 Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Arabisch, Hindi, Indonesisch, Taiwanisch

Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Arabisch, Hindi, Indonesisch, Taiwanisch Schnelle Reaktionszeit: 0,2 Sekunden

0,2 Sekunden 8-MP-Kamera zum Übersetzen von Texten in 74 Sprachen, z.B. auf Anzeigen oder Speisekarten

z.B. auf Anzeigen oder Speisekarten Integrierter Währungsumrechner

IPS-Touchscreen-Display mit 4,1" / 10,4 cm Bilddiagonale, 640 x 1280 Pixel Auflösung

640 x 1280 Pixel Auflösung Mikrofon mit aktiver Geräusch-Unterdrückung: für klare Sprachaufnahmen ohne Umgebungslärm

für klare Sprachaufnahmen ohne Umgebungslärm Dual-Lautsprecher für Sprachausgabe

Konferenz-Übersetzung zwischen räumlich getrennten Personen: mehrere KI-Übersetzer können einer Konferenz hinzugefügt werden

zwischen räumlich getrennten Personen: mehrere KI-Übersetzer können einer Konferenz hinzugefügt werden WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz und 5 GHz)

unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz und 5 GHz) SIM-Karten-Steckplatz für weltweite Übersetzer-Funktion, mit 4G-Unterstützung (SIM-Karte nicht enthalten)

für weltweite Übersetzer-Funktion, mit 4G-Unterstützung (SIM-Karte nicht enthalten) Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 8 Stunden Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

für bis zu 8 Stunden Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen) Maße: 123 x 55 x 12 mm, Gewicht: 100 g

Übersetzer TTL-145 inklusive USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C), SIM-Nadel und deutscher Anleitun

EAN: 4022107436816

Der mobile KI-Echtzeit-Sprachübersetzer TTL-145 von simvalley Mobile bietet zahlreiche Funktionen für eine nahtlose Kommunikation: Mit 4G & WLAN sorgt er für eine stabile Internetverbindung und ermöglicht dank ChatGPT 3.5 Übersetzungen und Konversationen in Echtzeit. Er übersetzt online in 139 Sprachen und offline in 17 Sprachen mit einer extrem schnellen Reaktionszeit von nur 0,2 Sekunden. Das 4,1" IPS-Display zeigt Texte klar und scharf an, während die 8-MP-Kamera Texte auf Anzeigen oder Speisekarten in 74 Sprachen erkennt und übersetzt. Zwei Lautsprecher sorgen für eine klare Sprachausgabe und der integrierte Währungsrechner erleichtert den Alltag unterwegs.Die Zukunft der Kommunikation: Ob auf Reisen, im Beruf oder beim Erlernen neuer Sprachen - der innovative KI-Sprachübersetzer von simvalley MOBILE sorgt in Sekundenschnelle für eine reibungslose Verständigung im Ausland oder mit Gästen.Mit an Bord ist der persönliche ChatGPT-Assistent: Der KI-Assistent gibt Tipps zu Sehenswürdigkeiten oder Ausflugszielen, erklärt lokale Sitten und Gebräuche oder empfiehlt leckere regionale Spezialitäten. ChatGPT beantwortet jede Frage! So taucht man tief in neue Kulturen ein und der Urlaub wird zum unvergesslichen Abenteuer.Übersetzt 139 Sprachen in Echtzeit: Der neue Online-Taschenübersetzer beherrscht nicht weniger als 139 Sprachen und bietet blitzschnelle und präzise Übersetzungen - natürlich auch mit Sprachausgabe. So wird die Verständigung rund um den Globus zum Kinderspiel!Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5610-4210.shtml * Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de