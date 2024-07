simvalley MOBILE 4G-Senioren-Klapphandy XL-970 mit 2,8"-Farbdisplay, Garantruf Easy, BT 5.0

Mit 4G-Konnektivität, großen Tasten, 2,8"/7,1-cm-Farbdisplay und Bluetooth 5.0

Sicherheit dank Garantruf Easy® - mit einem Tastendruck im Notfall

Auf bis zu 2 Rufnummern erreichbar dank Dual-SIM (Standard- & Nano-SIM)

microSD-Kartenslot für Speicherkarten bis 32 GB und 3,5-mm-Kopfhöreranschluss

VGA-Kamera mit Zoom-Funktion zum Aufnehmen von Bildern

Viele Extras: LED-Taschenlampe, FM-Radio, Audio-Player, Kalender u.v.m.

Ideal für Senioren und Kinder: große Tasten, einfache Bedienung und Hilfe im Notfall

Vertrags- und SIM-Lock-frei: sofort startklar mit SIM-Karte Ihrer Wahl

Dual-SIM: für parallelen Betrieb von 2 SIM-Karten (Standard-SIM und Nano-SIM)

Weltweit erreichbar: 4G-fähig und unterstützt alle gebräuchlichen GSM-Frequenzen

Kontraststarkes LCD-Farbdisplay mit 7,1 cm / 2,8" Diagonale: für Anzeige von Kontakten, Fotos und Menü

Freisprech-Funktion mit Lauthören im Notfall über integrierten Lautsprecher

Garantruf Easy® für SOS-Funktion: bis zu 3 persönliche Notfall-Nummern für SMS mit Standortdaten, Rückrufkontrolle und automatischer Rufannahme mit Freisprechen

Große Notruf-Taste: Im Ernstfall schnell Hilfe alarmieren

Alle wichtigen Handy-Funktionen: Anruf, SMS, MMS, Telefonbuch, Anrufliste, Rufnummer unterdrücken, Internetbrowser u.v.m.

Viele Extras: Kamera, FM-Radio, LED-Taschenlampe, Audio- und Video-Player, Kalender, Wecker, Sprachaufnahme u.v.m.

Bluetooth 5.0 für kabellose Verbindung mit Headset und Kopfhörern

3,5-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss eines kabelgebundenen Headsets oder Kopfhörers

Integrierte Kamera mit Zoom-Funktion für schnelle Schnappschüsse, Auflösung: 640 x 480 (VGA)

Speicher: Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

Stromversorgung: auswechselbarer Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 5 Stunden Sprechzeit und 10 Tage Stand-by, lädt per Netzteil

Spritzwassergeschützt: IP44

Maße: 200 x 54 x 20 mm, Gewicht: 107 g

4G-Senioren-Klapphandy XL-970 inklusive Akku, Netzteil und deutscher Anleitung

EAN: 4022107432405

Das 4G Klapphandy XL-970 für Senioren von simvalley MOBILE bietet Sicherheit und Konnektivität. Mit der Funktion Garantruf Easy® können auf Knopfdruck drei persönliche Notrufnummern per SMS mit Standortdaten informiert und angerufen werden. Dank Dual-SIM-Unterstützung sind zwei Nummern gleichzeitig erreichbar. Die 4G-Konnektivität ermöglicht weltweiten Internetzugang.Das 4G-Senioren-Klapphandy mit Garantruf Easy und Dual-SIM von simvalley MOBILE sorgt für einfache Handhabung und weltweite Vernetzung. Extra große Tasten und ein übersichtliches Farbdisplay machen die Bedienung besonders einfach. Kurzwahltasten ermöglichen das schnelle Wählen ausgewählter Rufnummern ohne langes Suchen im Telefonbuch.Dank 4G-Konnektivität und allen weltweit genutzten GSM-Frequenzen unterstützt das Mobiltelefon die Internetnutzung auf der ganzen Welt. Ein zweiter SIM-Kartensteckplatz ermöglicht die Nutzung eines günstigen lokalen Prepaid-Tarifs im Urlaubsland und spart so Kosten.Eine Notruftaste ermöglicht es, mit einem Tastendruck eine SMS an bis zu drei gespeicherte Notrufnummern zu senden. Gleichzeitig wird das Handy auf automatische Rufannahme und Freisprechen geschaltet. Erfolgt kein Rückruf, wird automatisch die Notrufnummer 112 gewählt.Zusatzfunktionen erleichtern den Alltag: So können Nutzerinnen und Nutzer unterwegs Musik und Radiosender hören, die Kalenderfunktion hilft, keine Termine zu vergessen, die Taschenrechnerfunktion unterstützt beim Einkaufen und die Taschenlampe bringt Licht in dunkle Ecken.