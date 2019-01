revolt Wand-Thermostat für Fußbodenheizung, LCD, Touch-Tasten, programmierbar

04.01.19

Immer die Wohlfühl-Temperatur genießen: Die Temperatur des Fußbodens lässt sich individuell regulieren - ob für Tag, Nacht, Wochenende oder Urlaub. So läuft man nie wieder auf kaltem Boden und heizt nur wenn nötig!Ganz bequem regulieren - ob manuell, automatisch oder per Programmierung. Es lassen sich bis zu 6 Heizphasen pro Tag an 7 Tagen pro Woche programmieren. Über die Touch-Tasten nimmt man kinderleicht alle Einstellungen vor. Temperatur, Uhrzeit und Modus liest man auf dem übersichtlichen LCD-Display ab.2 Temperatur-Fühler für präzise Messergebnisse: Ein Fühler ist im Gehäuse integriert, den zweiten kabelgebundenen positioniert man an einer beliebigen Stelle in der Wohnung. So misst und regelt das Thermostat die Temperatur extra-präzise und auf ein halbes Grad genau!Energie sparen: Das Thermostat von revolt schaltet die elektrische Fußbodenheizung nur ein, wenn es zu kalt ist - und wieder aus, sobald die Ziel-Temperatur erreicht ist. Oder man stellt die gewünschte Temperatur einfach manuell ein.