revolt Universal-Plug-&-Play-Akkuspeicher LIT-2150 für Balkon-Solaranlagen, 2,15 kWh

Hochwertiger LiFePO4-Akku mit Zellen der Klasse A und 2,15 kWh

Solar-Input: 2x 750 Watt (gesamt 1.500 Watt), AC-Output: 800 Watt (gesamt)

2 MPPT-Laderegler und Batterie-Management-System (BMS) integriert

Noch 80 % Rest-Kapazität nach mehr als 6.000 Ladezyklen

WLAN und kostenlose App für Steuerung auch von weltweit

Einfaches Nachrüsten von Balkonkraftwerken - senkt die Stromkosten

Die Produkte werden für den Betrieb einer begünstigten Photovoltaikanlage verwendet, die entweder selbst betrieben wird und eine Leistung von weniger als 30 kW Peak gemäß Marktstammdatenregister hat oder sich auf oder in der Nähe eines privaten Wohngebäudes oder eines öffentlichen oder sonstigen Gebäudes befindet, das für gemeinnützige Zwecke genutzt wird.

Die Produkte werden nicht weiterverkauft.

Absolut wartungsfreier LiFePO4-Akku für Balkon-Solaranlagen: speichert tagsüber nicht benötigten Solarstrom

LiFePO4-Akku für Balkon-Solaranlagen: speichert tagsüber nicht benötigten Solarstrom Plug & Play: auch zum einfachen Nachrüsten von bestehenden Balkonkraftwerken: senkt die Stromkosten

auch zum einfachen Nachrüsten von bestehenden Balkonkraftwerken: senkt die Stromkosten Integriertes Batteriemanagement-System (BMS) für optimierte Lade- und Entladeregelung: schützt die Batterie hinsichtlich Effizienz und Lebensdauer

für optimierte Lade- und Entladeregelung: schützt die Batterie hinsichtlich Effizienz und Lebensdauer 2 integrierte MPPT-Laderegler: sorgen für konstanten Ladestrom per Solarmodul und gleichen Schwankungen im optimalen Betriebspunkt aus, für jederzeit größtmögliche Leistung

sorgen für konstanten Ladestrom per Solarmodul und gleichen Schwankungen im optimalen Betriebspunkt aus, für jederzeit größtmögliche Leistung LiFePO4-Technologie mit vielen Vorteilen gegenüber Blei-Akkus: doppelt so effektive Entlade- und Ladekapazität, 6x längere Lebensdauer, sicherer, wartungsfrei

gegenüber Blei-Akkus: doppelt so effektive Entlade- und Ladekapazität, 6x längere Lebensdauer, sicherer, wartungsfrei Indikator-LEDs für WLAN, Akku-Ladezustand und Ausgangsstatus

Bluetooth 5.2

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App für iOS und Android: für Einstellungen und Daten-Auswertung auch von weltweit

für Einstellungen und Daten-Auswertung auch von weltweit Kapazität: 2.150,4 Wh / 48 Ah

Spannung: 44,8 Volt

Eingangsleistung: 2x 750 Watt (insgesamt max. 1.500 Watt)

Eingangsspannungsbereich: 12 - 60 Volt DC

Eingangsstrom: max. 23 A

Ausgangsleistung: 2x 400 Watt (insgesamt max. 800 Watt)

Ausgangsspannungsbereich: 20 - 52 Volt DC

Ausgangsstrom: max. 20 A

Klasse-A-Zellen für extra-lange Nutzungsdauer: nach 6.000 Ladezyklen erreicht der Akku noch immer 80 % seiner Anfangs-Kapazität

Wetterfestes Gehäuse: IP65

Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C, Lagertemperatur: -10 bis +45 °C, Ladetemperatur: 0 bis +50 °C

Für Balkon-Solaranlagen und Mikroinverter mit MC4-kompatiblen Steckern

Maße: 40 x 32 x 18,5 cm, Gewicht: 26,4 kg

Akkuspeicher inklusive 4 MC4-kompatiblen Anschlusskabeln (je 2x 2 und 3 Meter) und deutscher Anleitung

EAN: 4022107433204

Mit dem LiFePo4-Akku LIT-2150 mit 2,15 kWh von revolt (voraussichtliche Verfügbarkeit ab Juli 2024) speichert man den Strom der Balkon-Solaranlage und kann ihn so auch abends und nachts nutzen und Stromkosten sparen!Der LiFePo4-Akku mit BMS, MPPT, WLAN und App von revolt ermöglicht es Hausbesitzern, den Strom ihrer Balkon-Solaranlage auch abends und nachts zu nutzen. Dies trägt zur Unabhängigkeit vom Stromversorger bei und spart Stromkosten.Die Installation der Solarbatterie ist einfach und unkompliziert. Mit wenigen Handgriffen lässt er sich in bestehende Balkon-Solaranlagen integrieren. Das wetterfeste Gehäuse ermöglicht eine problemlose Montage auf dem Balkon, auch bei Regenschauern. Durch das Anschließen des Akkus an die Solarmodule und den Micro-Inverter ist das System sofort einsatzbereit.Dank des leistungsstarken LiFePO4-Akkus mit 48 Ah können Haushaltsgeräte mit enormen 2,15 kWh Energie versorgt werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Akkus ist der LiFePO4-Akku sicherer und verfügt über eine doppelt so hohe Entlade- und Ladekapazität. Außerdem ist sie wartungsfrei.Die Steuerung der Solarbatterie erfolgt bequem über WLAN und eine kostenlose App auf Android- oder iOS-Mobilgeräten. Nutzer können Einstellungen vornehmen, den Stromfluss überwachen und die Akkudaten auswerten.Interessenten sollten beachten, dass viele Solaranlagen staatlich gefördert werden. Es wird empfohlen, sich darüber zu informieren.Gemäß § 12 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegen Solarmodule sowie wesentliche Komponenten zum Betrieb von begünstigten Photovoltaikanlagen und Speicher, die zur Speicherung des mit den Solarmodulen erzeugten Stroms dienen, einem Umsatzsteuersatz von 0%. Diese Besteuerung gilt unter folgenden Voraussetzungen:Sollten die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sein, besteht die Möglichkeit, den Artikel unter der Artikel-Nummer. ZX-3598-904 mit dem regulären Mehrwertsteuersatz von 19 % zu erwerben.