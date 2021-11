revolt Tragbarer Benzin-Inverter-Generator, 2.000 Watt, 2x 230 Volt, 2x USB, 4 l

Versorgt einen überall mit Strom: ohne Spannungsschwankungen

Dual-Schutzkontakt-Steckdose zum Betrieb von 230-Volt-Geräten

2 speziell eingebaute USB-Anschlüsse zum Anschließen von USB-Geräten

Anschluss zum Laden einer 12-Volt-Batterie

Unabhängige Stromerzeugung ohne Spannungsschwankungen: für den mobilen Betrieb von 230-Volt- und USB-Geräten sowie zum Laden einer 12-Volt-Autobatterie

Ideal z.B. beim Camping und Zelten, bei Outdoor-Aktivitäten und im Garten

2x 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdosen mit 2.000 W Maximal-Belastbarkeit für z.B. Elektro-Gartengeräte, Laptop, LED-Lampen und Rasierer

2x USB-Port Typ A: 2x 5 V / max. 2,1 A / 10,5 W

Anschluss zum Laden einer 12-Volt-Batterie

Kapazität Benzintank: 4 l

Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60 ° gegen die Senkrechte: IP23

Praktischer Tragegriff

Maße: 514 x 459 x 314, Gewicht: 21,64 kg

Generator inklusive Ölbehälter, Schraubenzieher, Gabelschlüssel, Zündkerzenschlüssel, Überbrückungskabel und deutscher Anleitung

EAN: 4022107392082

Versorgt einen überall mit Strom: ohne Spannungsschwankungen

Anschluss-Möglichkeit für 230-Volz-Gerät

Anschluss zum Laden einer 12-Volz-Batterie

Unabhängige Stromerzeugung ohne Spannungsschwankungen: für den mobilen Betrieb eines 230-Volt-Gerätes und zum Laden einer 12-Volt-Autobatterie

Ideal z.B. beim Camping und Zelten, bei Outdoor-Aktivitäten und im Garten

230-Volt-Schutzkontakt-Steckdose mit 1.000 W Maximal-Belastbarkeit für z.B. Elektro-Gartengeräte, Laptop, LED-Lampen und Rasierer

Anschluss zum Laden einer 12-Volt-Batterie

Kapazität Benzintank: 2,6 l

Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60 ° gegen die Senkrechte: IP23

Praktischer Tragegriff

Maße: 456 x 400 x 270 mm, Gewicht: 13,5 kg

Generator inklusive Ölbehälter, Schraubenzieher, Gabelschlüssel, Zündkerzenschlüssel, Überbrückungskabel und deutscher Anleitung

EAN: 4022107392099

Mit den tragbaren Benzin-Inverter-Generatoren von revolt hat man überall Strom: Beim Camping, im Garten, auf dem Boot, bei Events unter freiem Himmel oder auch als Notstromversorgung bei längeren Blackouts. Dank der Inverter-Technologie wird eine Sinusspannung geliefert – quasi in der Qualität wie aus der heimischen Steckdose. Es gibt also keine gefährlichen Spannungsschwankungen für sensible elektronische Verbraucher wie Laptop, TV-Gerät oder Musikanlage.Den eigenen Strom erzeugen - daheim und unterwegs: Dank des Benzin-Inverter-Generators von revolt ist man jetzt unabhängig von der Netzversorgung. Ob beim Camping, Zelten, auf Gartenfesten oder beim Werkeln im Hof - der Generator versorgt einen Tag und Nacht zuverlässig mit Strom, ganz ohne Spannungsschwankungen.Mobile Energiequelle mit 5 Anschlüssen: Bis zu zwei Elektrogeräte schließt man einfach an die beiden 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdosen an. Gleichzeitig lädt man bis zu 4 Mobilgeräte an den USB-Ports. Und am 12-Volt-Anschluss macht man seine Autobatterie im Handumdrehen wieder flott.Einfacher Betrieb: Benzin und Motoröl in den Generator füllen und schon kann`s losgehen! Ideal auch als Notstrom-Versorgung.Bestell-Nr. ZX-8101-625Den eigenen Strom erzeugen - daheim und unterwegs: Dank des Benzin-Inverter-Generators ist man jetzt unabhängig von der Netzversorgung. Ob beim Camping, Zelten, auf Gartenfesten oder beim Werkeln im Hof - der Generator versorgt einen Tag und Nacht zuverlässig mit Strom, ganz ohne Spannungsschwankungen.Die mobile Energiequelle: Einfach das gewünschtes Elektrogerät an die 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Und am 12-Volt-Anschluss macht man die Autobatterie im Handumdrehen wieder flott.Einfacher Betrieb: Benzin und Motoröl in den Generator füllen und schon kann`s losgehen! Ideal auch als Notstrom-Versorgung.Bestell-Nr. ZX-8102-625