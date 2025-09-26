Kontakt
revolt Tragbare Powerstation & Solar-Generator HSG-600, 1.229 Wh, USV, App, 1.800 Watt

Kompakte Powerstation mit Notstromversorgung & USB-C PD bis 100 Watt

(lifePR) (Buggingen, )
Die revolt Powerstation HSG-600 mit einem LiFePO4-Akku und einer Kapazität von 1.229 Wh liefert mit einer Dauerleistung von 1.800 Watt auch bei Ausfällen zuverlässig Strom. Die USV-Funktion mit einer Reaktionszeit von nur ca. 14 ms sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und ist somit ideal für Geräte, bei denen Stromunterbrechungen kritische Folgen haben können. Über zwei USB-C-Ports mit Power Delivery bis zu 100 Watt, vier USB-A-Ausgänge, eine Hohlstecker- und eine 12-V-Buchse können unterschiedlichste Geräte geladen und betrieben werden. Über die App „ELESION” können der Ladezustand, die Temperatur, die Leistung und weitere Einstellungen weltweit eingesehen und gesteuert werden. Die Schnelllade-Technologie ermöglicht ein vollständiges Aufladen in etwa 1,5 Stunden, sodass die Leistung auch kurzfristig wieder bereitsteht. Dank ihrer robusten Ausstattung mit reiner Sinuswelle, 3.000 Watt Spitzenlast sowie Schutz vor Überhitzung, Unterkühlung, Tiefentladung, Überladen und Kurzschluss ist die HSG-600 eine leistungsstarke und sichere Lösung für Notstrom, Camping und autarke Anwendungen.
  • LiFePO4-Hochleistungs-Akku: 1.229 Wh, 24 Ah
  • 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit 1.800 Watt Dauerbelastbarkeit & 3.000 Watt Spitzenlast
  • Kostenlose App "ELESION" für weltweiten Zugriff, Einstellungen & Akku-Infos
  • Bidirektionale Ladetechnologie lädt Akku in ca. 1,5 Stunden auf
  • USV-Funktion für unterbrechungsfreie Stromversorgung (14 ms Reaktionszeit)
  • 2x USB-C mit Power Delivery bis 100 Watt, 4x USB-A mit bis zu 18 Watt
Vielseitige Stromversorgung für Garten und Notfälle: Die Powerstation von revolt versorgt Elektrogeräte zuverlässig mit Strom - sowohl im Garten als auch bei Stromausfällen. Drei Schutzkontakt-Steckdosen liefern bis zu 1.800 Watt Dauerleistung. Zusätzlich stehen vier USB-A-Ports mit bis zu 18 Watt und zwei USB-C-Ports mit bis zu 100 Watt für schnelles Laden von Mobilgeräten zur Verfügung. Ein Zigarettenanzünder-Anschluss und zwei Hohlstecker-Buchsen ermöglichen den Betrieb von 12-V-Geräten.

Weltweite Fernüberwachung per App: Die ELESION-App ermöglicht kontinuierliche Überwachung wichtiger Parameter wie Akku-Ladestand und Temperatur von jedem Standort aus. Alle Einstellungen lassen sich bequem über Android- oder iOS-Mobilgeräte vornehmen.

Solarstrom-Integration mit Steuervorteilen: Seit dem 1. Januar 2023 gilt für Photovoltaik-Anlagen ein Steuersatz von null Prozent nach der neuen Bundesregierungsregelung. Diese Änderung bietet günstige Bedingungen für die Eigenstromerzeugung und potenzielle Kostenersparnisse bei Solarstrom-Nutzung.

0 % Umsatzsteuer bei Solarmodulen gem. § 12 Abs. 3 UstG: Die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0% gilt auch für die für den Betrieb einer begünstigten Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten sowie den Speichern, die der Speicherung des mit den Solarmodulen erzeugten Stroms dienen. Die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0% gilt, sofern sie folgende Bedingungen erfüllen:
  • Verwendung für selbst betriebene Anlage unter 30 kW Peak lt. Marktstammdatenregister oder
  • Verwendung für selbst betriebene Anlage auf/in der Nähe von einer Privatwohnung/ Wohnung oder einem öffentlichen/anderen Gebäude, welches für Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt wird.
  • Kein Weiterverkauf
Sofern die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kann dieser Artikel auch mit dem regulären MwSt.-Satz von 19% unter der Artikel-Nr.: ZX-3858-625 bestellt werden.
  • Für den Betrieb von 12- und 230-Volt- sowie USB-Geräten
  • Integriertes Display: zeigt Akkustand, Betriebsmodus, Leistung und Warnsymbole
  • 3x 230-Volt-Schutzkontaktsteckdose mit insgesamt 1.800 Watt Dauerbelastbarkeit (max. 3.000 Watt kurzzeitige Spitzenlast)
  • Reine Sinuswelle: versorgt haushaltsübliche Geräte mit Strom
  • 2x DC-Output für Hohlstecker mit 5,5 x 2,1 mm: 12,6 Volt, bis 3 A / 37,8 Watt max.
  • 1x Zigarettenanzünder-Buchse: 12,6 Volt, bis 10 A / 126 Watt max.
  • Gesamt-Output 2x Hohlstecker und 1x Zigarettenanzünder: 126 Watt max.
  • 2x USB-C mit Power Delivery bis 100 Watt: 5 / 9 / 12 / 15 Volt mit je bis 3 A / 45 Watt und 20 Volt bis 5 A / 100 Watt
  • 2x USB-A mit Quick Charge: 5 Volt bis 3 A / 15 Watt, 9 Volt bis 2 A / 18 Watt und 12 Volt bis 1,5 A / 18 Watt
  • 2x USB-A mit 5 Volt bis 2,4 A / 12 Watt
  • Gesamtleistung bei Verwendung mehrerer / aller Anschlüsse gleichzeitig: max. 2.000 Watt
  • Notstrom-Funktion: durchgeschleifte 230-Volt-Stromversorgung für unterbrechungsfreien Gerätebetrieb, Reaktionszeit: ca. 14 ms
  • Bidirektionale Schnelllade-Funktion für integrierten Akku: in ca. 1,5 Stunden vollständig geladen
  • WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
  • Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Einstellungen und Akku-Informationen
  • Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig
  • Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden
  • Integrierte LED-Leuchte: bis zu 810 Lumen hell
  • 4 Betriebs-Modi: 3 Helligkeitsstufen und SOS-Blinklicht
  • Nach 3.000 Ladezyklen erreicht der Akku noch immer 80 % seiner Anfangs-Kapazität, bis zu 10 Jahre Lebensdauer
  • Vielseitiges Schutzsystem: gegen Überhitzung, Unterkühlung, Tiefenentladung, Überladen, Überlastung, Kurzschluss und Überstrom
  • Intelligentes Kühlsystem
  • Integrierter MPPT-Laderegler: gleicht Schwankungen im optimalen Betriebspunkt von Solarzellen aus und sorgt für konstanten Ladestrom und größtmögliche Leistung
  • Optimale Betriebstemperatur: 20 - 30 °C, Lade-Temperaturbereich: 0 - 45 °C, Entlade-Temperaturbereich: -20 - 45 °C
  • LiFePO4-Hochleistungs-Akku mit 1.229 Wh, 24 Ah, 51,2 V DC, lädt per 230 Volt, Kfz 12 / 24 Volt oder per Solarpanel (13 - 45 V, 12 A, 400 Watt, Solarpanel bitte dazu bestellen)
  • Maße: 43,2 x 30 x 27cm, Gewicht: 19,4 kg
  • Powerstation und Solar-Generator HSG-600 inklusive Netzkabel, Kfz-Ladekabel DC7909 auf Zigarettenanzünder, Solar-Adapterkabel DC7909 auf MC4-kompatibel und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107897815
Hinweis: Die Notstrom-Funktion unterstützt keine 0-ms-Umschaltung und ist daher nicht für sensible Geräte geeignet, wie z.B. für Datenserver und Workstations.

Die tragbare revolt Powerstation & Solar-Generator HSG-600 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer MW-1375-625 zum Preis von 799,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

