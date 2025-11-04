revolt Strommesszange AC & DC, Strom, Spannung bis 600 Volt, True RMS-4000

- Handliches Zangen-Multimeter
- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, integrierte LED-Taschenlampe
- Strom- und Spannungsmessung für AC und DC
- Frequenz- und Arbeitszyklus-Messung, Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung
- Diodentest, Kapazitätsmessung, Temperaturmessung
- Berührungslose Wechselspannungserkennung (NCV)
Mit der True‑RMS‑Funktion lassen sich selbst bei stark verzerrten, nicht‑sinusförmigen Signalen präzise Messwerte erzielen. Deshalb ist das Gerät besonders gut geeignet, um Motoren, Transformatoren und komplexe elektrotechnische Systeme zu prüfen.
Das berührungslose Spannungsdetektionssystem (NCV) ermöglicht eine gefahrlose Ortung von Leitungen. Sobald die Spannung 80 Volt übersteigt oder der Strom 1 Ampere erreicht, zeigt der Bildschirm eine deutliche Warnung an. Diese visuelle Rückmeldung sorgt für ein deutlich höheres Sicherheitsniveau bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen.
Die eingebaute Taschenlampe zusammen mit der Hintergrundbeleuchtung des Displays macht Messungen bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich einfacher. Die automatische Abschaltfunktion verlängert die Akkulaufzeit, und die mitgelieferte Tragetasche sorgt dafür, dass das Gerät sicher und geschützt verwahrt wird.
Über Strom und Spannung hinaus erfasst das Messgerät Temperatur, Frequenz, Widerstand, Kapazität und führt sowohl Durchgangs‑ als auch Diodenprüfungen durch. Der Low‑Z‑Modus in Kombination mit einem integrierten Tiefpassfilter sorgt dafür, dass die Ergebnisse selbst bei besonders anspruchsvollen Messbedingungen präzise und verlässlich bleiben.
- Professionelles Zangen-Multimeter für Heimwerker und Handwerker
- Ideal für Reparatur, Instandhaltung und Prüfung von elektrischen Anlagen
- Großes LCD-Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung
- Zangenmessung für Gleichstrom und Wechselstrom
- Messung über Messleitungen: Gleichspannung, Wechselspannung, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Durchgangsprüfung, Dioden
- Temperaturmessung über Thermosonde
- Berührungslose Wechselspannungserkennung (NCV)
- Griffiger Drehschalter für Messfunktion und Bereichswahl
- Praktische Data-Hold-Funktion
- Zangenöffnung: 30 mm
- Max. Spannung zwischen Klemmen und Erde: 600 Volt
- Anzeige negativer Polarität, Anzeige bei Überlast, Anzeige bei schwacher Batterie
- Integrierte Taschenlampe
- Sicherheit: Überspannungsschutzklasse CAT III, Norm nach EN 61010, Verschmutzungsgrad 2
- Batterieschonend: Automatische Abschaltung nach 15 Min. Inaktivität
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (enthalten)
- Maße: 193 x 79 x 34 mm, Gewicht: 190 g
- Strommesszange inklusive 2 Messleitungen mit Prüfspitzen, 1 Temperatur-Sonde, Schuttasche, 2 Batterien Typ AAA / Micro und deutscher Anleitung
