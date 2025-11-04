Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041140

PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Frau Dr. Eyla Hassenpflug +49 7631 360404
Logo der Firma PEARL GmbH

revolt Strommesszange AC & DC, Strom, Spannung bis 600 Volt, True RMS-4000

Strommessung und Fehlerdiagnose für Wartungs-, Prüf- und Reparaturarbeiten

(lifePR) (Buggingen, )
Die Strommesszange von revolt ist ein handliches Zangen-Multimeter, mit dem sich Wechsel- und Gleichstrom (AC & DC) sowie Spannungen bis 600 Volt messen lassen. Neben der Strom- und Spannungsmessung erfasst das Gerät auch Frequenz, Arbeitszyklus, Widerstand, Kapazität, Temperatur, Durchgang und Dioden. Die berührungslose Wechselspannungserkennung (NCV) ermöglicht das gefahrlose Aufspüren von stromführenden Leitungen. Ein beleuchtetes LCD-Display und eine integrierte LED-Taschenlampe erleichtern das Ablesen bei schlechten Lichtverhältnissen. Die True-RMS-Technologie gewährleistet präzise Messwerte auch bei nicht sinusförmigen Signalen.
  • Handliches Zangen-Multimeter
  • Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, integrierte LED-Taschenlampe
  • Strom- und Spannungsmessung für AC und DC
  • Frequenz- und Arbeitszyklus-Messung, Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung
  • Diodentest, Kapazitätsmessung, Temperaturmessung
  • Berührungslose Wechselspannungserkennung (NCV)
Als Multitalent vereint die Strommesszange von revolt die Aufgaben eines Multimeters und eines Spannungsprüfers in einem einzigen, handlichen Gerät. Sie misst Gleich‑ und Wechselstrom bis zu 400 A und erfasst gleichzeitig Spannungen bis zu 600 Volt. Durch diese Vielseitigkeit eignet sie sich für den Einsatz in der Solartechnik, im Haushalt, im Kfz‑Bereich und in industriellen Anwendungen.

Mit der True‑RMS‑Funktion lassen sich selbst bei stark verzerrten, nicht‑sinusförmigen Signalen präzise Messwerte erzielen. Deshalb ist das Gerät besonders gut geeignet, um Motoren, Transformatoren und komplexe elektrotechnische Systeme zu prüfen.

Das berührungslose Spannungsdetektionssystem (NCV) ermöglicht eine gefahrlose Ortung von Leitungen. Sobald die Spannung 80 Volt übersteigt oder der Strom 1 Ampere erreicht, zeigt der Bildschirm eine deutliche Warnung an. Diese visuelle Rückmeldung sorgt für ein deutlich höheres Sicherheitsniveau bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen.

Die eingebaute Taschenlampe zusammen mit der Hintergrundbeleuchtung des Displays macht Messungen bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich einfacher. Die automatische Abschaltfunktion verlängert die Akkulaufzeit, und die mitgelieferte Tragetasche sorgt dafür, dass das Gerät sicher und geschützt verwahrt wird.

Über Strom und Spannung hinaus erfasst das Messgerät Temperatur, Frequenz, Widerstand, Kapazität und führt sowohl Durchgangs‑ als auch Diodenprüfungen durch. Der Low‑Z‑Modus in Kombination mit einem integrierten Tiefpassfilter sorgt dafür, dass die Ergebnisse selbst bei besonders anspruchsvollen Messbedingungen präzise und verlässlich bleiben.
  • Professionelles Zangen-Multimeter für Heimwerker und Handwerker
  • Ideal für Reparatur, Instandhaltung und Prüfung von elektrischen Anlagen
  • Großes LCD-Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung
  • Zangenmessung für Gleichstrom und Wechselstrom
  • Messung über Messleitungen: Gleichspannung, Wechselspannung, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Durchgangsprüfung, Dioden
  • Temperaturmessung über Thermosonde
  • Berührungslose Wechselspannungserkennung (NCV)
  • Griffiger Drehschalter für Messfunktion und Bereichswahl
  • Praktische Data-Hold-Funktion
  • Zangenöffnung: 30 mm
  • Max. Spannung zwischen Klemmen und Erde: 600 Volt
  • Anzeige negativer Polarität, Anzeige bei Überlast, Anzeige bei schwacher Batterie
  • Integrierte Taschenlampe
  • Sicherheit: Überspannungsschutzklasse CAT III, Norm nach EN 61010, Verschmutzungsgrad 2
  • Batterieschonend: Automatische Abschaltung nach 15 Min. Inaktivität
  • Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
  • Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (enthalten)
  • Maße: 193 x 79 x 34 mm, Gewicht: 190 g
  • Strommesszange inklusive 2 Messleitungen mit Prüfspitzen, 1 Temperatur-Sonde, Schuttasche, 2 Batterien Typ AAA / Micro und deutscher Anleitung
Die revolt Strommesszange AC & DC, Strom, Spannung bis 600 Volt, True RMS-4000 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3795-625 zum Preis von 42,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Bilderlinks*:

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3795_01_Strommesszange_AC_DC.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3795_02_Strommesszange_AC_DC.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3795_03_Strommesszange_AC_DC.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3795_04_Strommesszange_AC_DC.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3795_05_Strommesszange_AC_DC.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3795_06_Strommesszange_AC_DC.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3795_07_Strommesszange_AC_DC.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3795_08_Strommesszange_AC_DC.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3795_09_Strommesszange_AC_DC.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3795_10_Strommesszange_AC_DC.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3795_11_Strommesszange_AC_DC.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3795_12_Strommesszange_AC_DC.jpg 

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

Website Promotion

Website Promotion

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.