revolt Mobiles, faltbares Solarpanel, 2 monokristalline Solarzellen, 80 Watt

2 effiziente Solarzellen mit bis zu 80 Watt Leistung

2 ausklappbare Beine für sicheren Stand

2 Karabinerhaken zum Aufhängen des Solarpanels

Tragegriff und Tasche für Kabel integriert

Mobiles Solarpanel mit 80 Watt

2 zusammenhängende, monokristalline Solarpanels: zusammenfaltbar zum bequemen Mitnehmen

Leistung: 80 Watt (+/- 10 %)

(+/- 10 %) Leerlaufspannung: 21,6 Volt

Kurzschluss-Strom (Isc): 5,2 A

Nennstrom (Imp): max. 5,2 A

Spannung im Punkt maximaler Leistung (Vmp): 19 Volt

Wetterfest: IP65

IP65 Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C

Anschluss per integriertem Kabel mit Anderson-Stecker direkt an Laderegler oder Solar-Konverter (jeweils bitte dazu bestellen), sowie per Adaptern (Anderson-Stecker auf Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm, Anderson-Stecker auf abisoliertes Kabel / offene Enden und Anderson-Stecker auf Batterieklemmen)

(jeweils bitte dazu bestellen), sowie per Adaptern (Anderson-Stecker auf Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm, Anderson-Stecker auf abisoliertes Kabel / offene Enden und Anderson-Stecker auf Batterieklemmen) Maße je Solarpanel: 52,1 x 51,5 x 3 cm, Gesamtmaße (aufgeklappt): 52,1 x 154 x 3 cm, Gewicht: 3,5 kg

Faltbares Solarpanel inklusive 3x Anderson-Adapterkabel (je 1x auf abisoliertem Ende, auf Hohlstecker 5,5 x 2,1mm und auf Batterieklemmen), 2 Karabinerhaken und deutscher Anleitung

EAN: 4022107396271

Lädt alle 12- und 24-Volt-Batterien

Passt den Ladestrom an den Batterie-Zustand an

Lädt auch bis zu 2 USB-Geräte

Laderegler inklusive Solarpanel (s.o.), 3x Anderson-Adapterkabel (je 1x auf abisoliertem Ende, auf Hohlstecker 5,5 x 2,1mm und auf Batterieklemmen), 2 Karabinerhaken und deutscher Anleitung

Sorgt für konstanten und optimalen Ladestrom

Funktioniert mit allen handelsüblichen Akkus mit 12 und 24 Volt (bitte dazu bestellen)

4-stufiger PWM-Lademodus: Ladestrom passt sich dem Ladezustand der Batterie an

Ladestrom passt sich dem Ladezustand der Batterie an Effektiver Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss, Überspannung, Entladung und Verpolung

Überspannung, Entladung und Verpolung LCD-Display für die Anzeige der Funktionsmodi

2 USB-Ladeports: je 5 Volt, insgesamt max. 2 A, ideal zum Laden von Smartphone, Tablet & Co.

je 5 Volt, insgesamt max. 2 A, ideal zum Laden von Smartphone, Tablet & Co. Timer: stoppt Ladevorgang nach eingestellter Zeit

stoppt Ladevorgang nach eingestellter Zeit Anschlüsse: Schraubklemmen für Kabel mit bis zu 6 mm²

Arbeitsspannung: 12 / 24 Volt (automatische Umschaltung)

Maximaler Ladestrom: 10 A

Arbeitstemperatur: -35 bis +60 °C

Anschlüsse: Schraubklemmen für Solar-Panel, Batterie und Nutzgerät

Maße: 135 x 70 x 34 mm, Gewicht: 126 g

Das mobile, faltbare Solarpanel von revolt sorgt ohne Stromanschluss beim Camping, auf dem Boot, in der Gartenlaube oder auf der Berghütte für Energie. Praktisch im Sommer, da man dann beispielsweise den Wohnwagen oder Camper im Schatten parkt und das Panel in die Sonne stellt.Da das Panel nicht fest installiert ist, kann man es immer ideal zur Sonne ausrichten und so auch im Winter bei niedrigem Sonnenstand Strom tanken!Die Kraft der Sonne nutzen und Strom erzeugen. Das faltbare Solarpanel von revolt versorgt einen völlig netzunabhängig mit wertvoller Energie. Egal ob im Garten, beim Camping oder auch auf einem Boot - überall da, wo keine Steckdose vorhanden ist.Energie sammeln leicht gemacht: Das Panel einfach per Anderson-Stecker, abisoliertem Kabel oder Hohlstecker an einen Laderegler oder per Batterieklemmen an einen Akku anschließen und schon gewinnt man Energie.Bestmögliche Ergebnisse erzielen: Monokristalline Solarzellen sind für ihren extrem hohen Wirkungsgrad bekannt. Sie sind die aktuell effektivsten Solarzellen. Auch die Lebensdauer von bis zu 30 Jahren ist enorm.Leicht zu transportieren: Das Panel besteht aus 2 Solarzellen, die auf der Innenseite einer Tasche angebracht sind. Dadurch faltet man das Panel bequem zusammen. So ist es ideal zum Mitnehmen! In einer kleinen Außentasche finden die Anschluss-Kabel Platz.Hinweis: Für den Betrieb benötigt man einen Laderegler. Solar-Konverter kann man mit den mitgelieferten Kabeln laden.Bestell-Nr. ZX-3190-625Die Kraft der Sonne zum Laden der Batterien nutzen: Der mobile Solarkollektor versorgt einen völlig netzunabhängig mit wertvoller Energie - egal ob im Garten, beim Camping oder auch auf einem Boot. Und der Laderegler dosiert die rohe Sonnenenergie des Solarpanels in optimalen Ladestrom. So lädt man seine Kfz- und Lkw-Batterien ideal und zuverlässig.Die Akkus besonders effizient laden und den Regler für alle Solarstrom-Systeme mit einer Leistung von bis zu 10 A nutzen. Dank PWM-Lademodus passt sich der Ladestrom dem Ladezustand der Batterie an. So sind die 12- und 24-Volt-Akkus ruckzuck wieder flott.Sicher wie nie: Dank Kontrollsystem sind die Akkus zuverlässig geschützt vor Kurzschluss, falscher Verkabelung und Überladung. Der Regler achtet auf den Ladestand und schützt vor Tiefentladung. Das erhöht die Lebensdauer der Akkus deutlich.Bestell-Nr. ZX-3191-625