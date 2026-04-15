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revolt Kurbel-Dynamo-Solar-Powerbank PB-825, 10.000 mAh, USB-C PD bis 20 Watt, LED

Lädt Mobilgeräte über USB-C, Micro-USB und Lightning-Anschluss

(lifePR) (Buggingen, )
Die Kurbel-Dynamo-Solar-Powerbank PB-825 von revolt ermöglicht eine autarke Stromerzeugung per Handkurbel, Solarpanel oder USB-Aufladung. Mit einer Kapazität von 10.000 mAh versorgt sie geladene Mobilgeräte bei Outdoor-Abenteuern, beim Camping und auf Reisen mit Strom. Der USB-C-Anschluss unterstützt Power Delivery (PD) mit bis zu 20 Watt und der USB-A-Anschluss Quick Charge (QC) mit bis zu 18 Watt. Dadurch lassen sich mobile Geräte schnell wieder aufladen. Dank der integrierten Ladekabel für Micro-USB-, Lightning- und USB-C-Buchsen können verschiedene Geräte direkt angeschlossen werden. Die eingebaute LED-Taschenlampe ist bei Dunkelheit sehr hilfreich und verfügt zudem über eine SOS-Notlichtfunktion für Notsituationen.
  • Kurbel für komplett autarke Stromerzeugung in Notfällen per Hand
  • Integrierte Ladekabel für Micro-USB-, Lightning- und USB-C-Buchsen
  • USB-C mit Schnell-Ladefunktion Power Delivery (PD) bis 20 Watt
  • USB-A mit Schnell-Ladefunktion Quick Charge (QC) bis 18 Watt
  • Integrierte LED-Taschenlampe mit SOS-Notlichtfunktion
Die Kurbel-Dynamo-Solar-Powerbank von revolt liefert verlässliche Stromversorgung fernab jeder Steckdose. Der integrierte Dynamo lädt den Akku per Handkurbel, das Solarpanel nutzt Sonnenlicht als natürliche Energiequelle. Smartphones oder GPS-Geräte bleiben beim Camping, Wandern oder im Notfall funktionsfähig.

Der interne Akku mit 10.000 mAh Kapazität versorgt mobile Geräte mehrfach mit Energie. USB-C Power Delivery bis 20 Watt ermöglicht besonders schnelles Laden von Smartphones oder Tablets. Dank USB-C-, USB-A-, Micro-USB- und Lightning-kompatibler Anschlüsse lassen sich gleichzeitig bis zu fünf Geräte versorgen.

Das stoßfeste Gehäuse schützt die Powerbank vor Witterungseinflüssen und Staub. Das kompakte Format passt in jeden Rucksack und macht das Gerät zum zuverlässigen Begleiter für Outdoor-Abenteuer und Notfallausrüstung - ob im Zelt, auf der Berghütte oder bei Stromausfall.

Die integrierte LED-Taschenlampe sorgt für Orientierung im Dunkeln. Einsatzmöglichkeiten umfassen Beleuchtung beim Zelten oder Signalisierung in Notsituationen. Die lange Leuchtdauer des Akkus gewährleistet Unterstützung auch in längeren Nächten.

Wahlweise Sonnenenergie, Handkurbel oder USB-Stromkabel laden den Akku je nach Situation und Bedarf. Diese Vielseitigkeit macht die Powerbank zum praktischen Energielieferanten für Reisen, Outdoor-Einsätze und Krisenvorsorge.
  • Kurbel-Powerbank mit Dynamo zur manuellen Stromerzeugung
  • Lädt bis zu 5 Mobilgeräte gleichzeitig
  • USB-C mit Power Delivery bis 20 Watt: zum schnellen Aufladen von kompatiblen Mobilgeräten und Notebooks mit USB-C-Ladeanschluss
  • 1x USB-C mit Power Delivery: 5 V, bis 3 A / 15 Watt, 9 V, bis 2,22 A / 20 Watt, 12 V, bis 1,67 A / 20 Watt
  • 1x Standard-USB-C: 5 V, bis 3 A / 15 Watt
  • 1x USB-A mit Quick Charge 3.0: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0
  • USB-A-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 V, bis 3 A / 15 Watt, 9 V, bis 2 A / 18 Watt und 12 V, bis 1,5 A / 18 Watt
  • 1x Micro-USB: 5 V, bis 2 A / 10 Watt
  • 1x 8-PIN (Lightning-kompatibel): 5 V, bis 2 A / 10 Watt
  • Auch universell einsetzbar für alle USB-Geräte wie MP3-Player, Navi, Smartphone, Tablet-PC, iPhone, iPad u.v.m.
  • Gesamt-Leistung bei Verwendung aller USB-Ports gleichzeitig: 15 Watt (5 Volt, bis 3 A)
  • Integrierte Ladekabel zum Anschluss an USB-C, USB-A, Micro-USB und Lightning
  • LED-Taschenlampe mit 3 Modi: Dauerlicht, SOS-Signal und Blinklicht
  • LED-Ladestandanzeige
  • Netzteil-Funktion: Powerbank und angeschlossene Geräte gleichzeitig laden
  • Schutz vor Kurzschluss, Überladung, Entladung, Überlastung und Überhitzung
  • Spritzwassergeschützt: IP44
  • Stromversorgung: integrierter LiPo-Akku mit 10.000 mAh, lädt per USB A/C und Micro-USB, mit Unterstützung für Schnellade-Funktion (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße: 158 x 85 x 26 mm, Gewicht: ca. 327 g
  • Kurbel-Dynamo-Powerbank PB-825 inklusive deutscher Anleitung
Die revolt  Kurbel-Dynamo-Solar-Powerbank PB-825, 10.000 mAh, USB-C PD bis 20 W, LED ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer AX-1050-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:
revolt  2er-Set Kurbel-Dynamo-Solar-Powerbanks PB-825, 10.000 mAh, USB-C PD bis 20 Watt

Bilderlinks*:
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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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