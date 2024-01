revolt Kfz-Starthilfe-Powerbank PB-155.kfz bis 10l Hubraum, 4.000A, 19,2Ah Akku

Kfz-Starthilfe bis 4.000 A: für Motoren bis 10 l Hubraum

Maße: 20 3 x 94 x 60 mm, Gewicht: 1,4 kg

Kfz-Starthilfe PB-155.kfz inklusive Überbrückungsklemmen, USB-C-Ladekabel, Zigarettenanzünder-Konverter, Aufbewahrungstasche und deutscher Anleitung

EAN: 4022107422994

Mit der Powerbank PB-155.kfz von revolt können leistungsstarke Benzin- und Dieselmotoren bis 10 Liter Hubraum gestartet werden. Auch unterwegs lassen sich mobile Geräte mit Power Delivery und Quick Charge bis zu 4-mal schneller aufladen als mit einem herkömmlichen Ladegerät. Die LED-Leuchte spendet Licht im Notfall. In der robusten Aufbewahrungstasche sind Powerbank und Zubehör optimal verstaut und finden praktisch in jedem Handschuhfach Platz. So ist man für jeden Notfall gerüstet!Schnelle Hilfe bei leerer Auto-Batterie: Mit der KFZ-Starthilfe-Powerbank, USB- & Notebook-Powerbank von revolt gibt man sogar leistungsstarken Benzin- und Diesel-Motoren ganz einfach Starthilfe.Die schnelle Notfall-Stromversorgung für unterwegs lädt Mobilgeräte unterwegs bequem wieder auf - auch ohne Steckdose in der Nähe. Dank Power Delivery und Quick Charge sogar bis zu 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät!Für alle Mobilgeräte geeignet: Dank ausgeklügelter Technologie passt sich der USB-Ladestrom automatisch dem jeweiligen Gerät an. So werden iPhone, MP3-Player, Tablet & Co. standardmäßig mit 5 Volt geladen. Andere Mobilgeräte mit Quick Charge oder Power Delivery erhalten bis zu 12 Volt Ladespannung!Notfall-Licht, wenn es darauf ankommt: Die integrierte LED-Leuchte spendet Licht, wenn man es braucht - z.B. bei einer Panne im Dunkeln. Und per Stroboskop- sowie SOS-Funktion macht man in Notsituationen auf sich aufmerksam.Alles kompakt dabei: In der robusten Aufbewahrungstasche sind Powerbank und Zubehör optimal verstaut und finden praktisch in jedem Handschuhfach Platz. So ist man immer bestens gerüstet.Bestell-Nr. ZX-8529-625* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de

