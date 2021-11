revolt Intelligentes 2-Port-USB-Netzteil, USB A & C, QC4.0+, PD 30 Watt, Display

Gleichzeitiges Laden von 2 Mobilgeräten

Quick-Charge- und Super-Charge-Ladefunktion für kompatible Geräte

Automatische Ladestrom-Anpassung: bis zu 20 Volt und 30 Watt

Unterstützt das neue Ladeprotokoll vom iPhone 12

Auch für MacBook, Samsung Galaxy Note 20 u.v.m.

LED-Anzeige für Spannung und Ladestrom

Gleichzeitiges Laden von 2 Mobilgeräten

Kompatibel zu Quick Charge 4.0+: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 5-mal schneller als in gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 3.0 und 2.0

Schnell-Ladefunktion für Mobilgeräte mit Qualcomm-Chipsatz, B. Nokia 8.1, Motorola One Power, Samsung Galaxy A50 u.v.m.

B. Nokia 8.1, Motorola One Power, Samsung Galaxy A50 u.v.m. USB-Anschlüsse mit Power Delivery (PD): ideal auch zum Laden z.B. von iPhone 12, MacBook, Samsung Galaxy Note 20 u.v.m.

Auch kompatibel zu Super Charge: lädt mit 4,5 Volt und bis zu 5 A / 22,5 Watt oder 5 Volt und bis zu 4,5 A / 22,5 Watt

lädt mit 4,5 Volt und bis zu 5 A / 22,5 Watt oder 5 Volt und bis zu 4,5 A / 22,5 Watt USB-A mit automatischer Ladestrom-Anpassung: 4,5 Volt, 5 A / 22,5 Watt, 5 Volt, 4,5 A / 22,5 Watt, 9 Volt, 3 A / 27 Watt, 12 Volt, 2,5 A / 30 Watt, 20 Volt, 1,5 A / 30 Watt

4,5 Volt, 5 A / 22,5 Watt, 5 Volt, 4,5 A / 22,5 Watt, 9 Volt, 3 A / 27 Watt, 12 Volt, 2,5 A / 30 Watt, 20 Volt, 1,5 A / 30 Watt USB-C mit automatischer Ladestrom-Anpassung: 5 Volt, 3 A / 15 Watt, 9 Volt, 3 A / 27 Watt, 12 Volt, 2,5 A / 30 Watt, 15 Volt, 2 A / 30 Watt, 20 Volt, 1,5 A / 30 Watt

5 Volt, 3 A / 15 Watt, 9 Volt, 3 A / 27 Watt, 12 Volt, 2,5 A / 30 Watt, 15 Volt, 2 A / 30 Watt, 20 Volt, 1,5 A / 30 Watt Gesamt-Ladeleistung: an 5 Volt: 5 A / 25 Watt, per Quick Charge: 30 Watt

an 5 Volt: 5 A / 25 Watt, per Quick Charge: 30 Watt LED-Display: zeigt abwechselnd Lade-Spannung und Lade-Strom für eingesteckte Geräte

zeigt abwechselnd Lade-Spannung und Lade-Strom für eingesteckte Geräte Stromversorgung: 100 - 240 Volt (Eurostecker)

Farbe: schwarz

Kompakte Maße: 28 x 47 x 90 mm, Gewicht: 80 g

USB-Wandnetzteil inklusive deutscher Anleitung

EAN: 4022107389488

Farbe: weiß

EAN: 4022107389495

Zwei moderne Mobilgeräte lassen sich mit dem intelligenten 2-Port-USB-Netzteil von revolt gleichzeitig schnell und sicher aufladen – genau angepasst an den jeweiligen Strombedarf!Schnelle Energie für mehrere Geräte auf einmal: Das USB-Wandnetzteil von revolt liefert Ladestrom für bis zu 2 USB-Mobilgeräte gleichzeitig. So sind z.B. Smartphone, iPhone, Tablet-PC, iPad, MacBook oder Digitalkamera wieder ruckzuck voll. Per Quick Charge lädt man kompatible Geräte 5-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät. Oder per neuester Technologie Super Charge mit 22,5 Watt sogar noch schneller!Das iPhone 12 lädt man extraschnell: dank USB-Port Typ C mit Power Delivery. Anders als ein Standard-USB-Ladeport unterstützt dieser Anschluss neben der Ladespannung von 5 Volt auch das Laden mit 9, 12, 15 und 20 Volt. Und das mit bis zu starken 30 Watt! Damit lädt man neben dem iPhone 12 natürlich auch MacBooks und andere kompatible Geräte im Handumdrehen.Für alle Mobilgeräte geeignet: Die ausgeklügelte Technologie passt den USB-Ladestrom automatisch dem jeweiligen Gerät an. So werden iPhone, MP3-Player & Co. standardmäßig mit 5 Volt geladen. Und andere Mobilgeräte erhalten mit bis zu 20 Volt Ladespannung genau den Strom, den sie brauchen!Immer im Blick: Dank LED-Display sieht man stets die aktuelle Lade-Spannung und den Ladestrom. So weiß man direkt, wie der Ladevorgang läuft.Bestell-Nr. ZX-3083-625Bestell-Nr. ZX-3084-625* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL. GmbH / www.pearl.de