revolt Bifaziales Solar-Ladegerät für Kfz-/Wohnmobil-Batterien, 12 Volt, 13 Watt

Das bifasziale Solar-Ladegerät von revolt hält die Autobatterie bei längeren Standzeiten und kaltem Wetter konstant in Form - auch in Wohnmobilen und Transportern! Auch unterwegs wird der Ladestand der Batterien zuverlässig gehalten, ideal auf Reisen und beim Camping. Mit der Kraft der Sonne bleibt man immer mobil und unabhängig!Um Schäden an Autobatterien bei längeren Standzeiten und kaltem Wetter zu vermeiden, bietet das Solar-Ladegerät für Autobatterien von revolt eine innovative Lösung. Die Fahrzeugelektronik verbraucht auch im Ruhezustand Strom, was zu Entladungen und Startproblemen führen kann. Das Solarpanel schafft hier Abhilfe.Das Solarpanel wird einfach an den Zigarettenanzünder angeschlossen und auf dem Armaturenbrett der Sonne ausgesetzt. Bei längeren Standzeiten kann es direkt an die Batterie angeschlossen werden.Dank bifazialer Solarzellen mit photoaktiver Rückseite kann das Ladegerät auch Licht, das auf die Rückseite fällt, in Strom umwandeln. Dadurch erhöht sich die Leistung um bis zu 25 %.Die Batterie wird durch das Solarpanel nicht überladen und gleichzeitig vor Entladung geschützt. Das Ladegerät kann also dauerhaft in Betrieb bleiben.