revolt Benzin-Inverter-Generator BIG-275, 3.800 Watt, 2x 230 Volt, 1x 12 Volt, 2x USB, 12 l

Leistungsstarker 4-Takt-Motor mit 4,6 kW

Bis zu 3.500 Watt Dauerleistung und 3.800 Watt Spitzenleistung

Inverter-Technologie für reine Sinusspannung

Zwei 230-Volt-Steckdosen, zwei USB-Ladebuchsen und eine 12-Volt-Buchse

Extragroßer 12 Liter Benzintank

ECO-Modus: reduziert die Motordrehzahl und spart Kraftstoff

Unabhängige Stromerzeugung ohne Spannungsschwankungen: für mobilen Betrieb von 230-Volt- und USB-Geräten sowie zum Laden von 12-Volt-Autobatterien

2x 230-Volt-Steckdose mit 3.500 Watt Dauerleistung und 3.800 Watt Spitzenleistung (kurzzeitig)

Reine Sinuswelle: versorgt alle haushaltsüblichen Geräte mit Strom

2x USB-Ladeport Typ A: je 5 Volt bis 2,1 A, gesamt max. 2,1 / 10,5 Watt

12-Volt-Anschluss zum Laden einer Auto- oder Speicherbatterie

Fassungsvermögen Benzintank: 12 l

Unterstützt elektrischen Start

ECO-Modus: reduziert Motordrehzahl zur Kraftstoff-Einsparung

Spritzwassergeschützt nach IP23

Maße: 48 x 41 x 49 cm, Gewicht: 29,5 kg

Generator BIG-275 inklusive Auto-Starter-Kabel, Zündkerzenschlüssel, Öltrichter und deutscher Anleitung

EAN: 4022107404976

Mit dem Benzin-Inverter-Generator BIG-275 von revolt hat man immer Strom auch ohne Steckdose – ideal für Camping, Schrebergarten oder auch als Notversorgung bei Stromfall. Die Inverter-Technologie sorgt für eine reine Sinusspannung und verhindert Spannungsschwankungen. Dadurch lassen sich selbst sensible Geräte wie z.B. Laptop und Musikanlage betreiben, die bei herkömmlichen Stromgeneratoren durch Spannungsschwankungen beschädigt oder zerstört werden könnten.Strom erzeugen wo keiner ist: Dank des Benzin-Inverter-Generators von revolt hat man jetzt auch an abgelegenen Orten Strom für Haushaltsgeräte, Mobilgeräte und mehr - ob im Schrebergarten oder beim Camping in der Natur.Mobile Energiequelle mit 5 Anschlüssen: Der Generator bietet Anschluss für bis zu zwei 230-Volt-Elektrogeräte. Gleichzeitig lädt man bei Bedarf bis zu zwei Mobilgeräte an den vorhandenen USB-Ports. Und ist die Autobatterie leergelaufen, macht man sie am 12-Volt-Anschluss im Nu wieder flott.Einfach Benzin und Motoröl in den Generator füllen und schon kann es losgehen! Den Generator startet man klassisch per Zugstarter oder ganz bequem per Elektro-Starter.Mit Potenzial zum Kraftstoff-Sparen: Dank ECO-Modus passt sich die Motordrehzahl der benötigten Energie an. Und bei sinkendem Verbrauch profitiert man gleich doppelt. Denn der Stromgenerator verbraucht dann nicht nur weniger Kraftstoff, sondern läuft auch noch angenehm leise!Moderne Inverter-Technologie: Anders als bei herkömmlichen Stromgeneratoren sorgt die Inverter-Technologie für eine reine Sinusspannung und verhindert Spannungsschwankungen. Dadurch lassen sich selbst sensible Geräte wie z.B. Laptop und Musikanlage betreiben, die bei herkömmlichen Stromgeneratoren durch Spannungsschwankungen beschädigt oder zerstört werden könnten.Bestell-Nr. ZX-8283-625

