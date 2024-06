revolt 63-Watt-Kfz-USB-Netzteil aus Aluminium, PD 3.0 mit 45 Watt, 12/24 Volt, 3 Ampere

Unterstützt Power Delivery 3.0 (45 W) und Quick Charge 3.0 (18 W)

Gesamt-Ladeleistung: 63 Watt

Ideal zum Schnellladen von Smartphone, Tablet-PC & Co.

Auch universell einsetzbar für MP3-Player, Navi, E-Book-Reader u.v.m.

Für 12- und 24-Volt-Anschluss

1x USB-C mit Power Delivery 3.0 bis 45 Watt : zum schnellen Aufladen von kompatiblen Mobilgeräten und Notebooks mit USB-C-Ladeanschluss

: zum schnellen Aufladen von kompatiblen Mobilgeräten und Notebooks mit USB-C-Ladeanschluss USB-C-Ladestrom mit automatischer Anpassung : 5 / 9 / 12 / 15 Volt mit je bis 3 A / 45 Watt und 20 Volt bis 2,25 A / 45 Watt

: 5 / 9 / 12 / 15 Volt mit je bis 3 A / 45 Watt und 20 Volt bis 2,25 A / 45 Watt 1x USB-A mit Quick Charge 3.0: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, USB-A-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 Volt bis 3 A / 15 Watt, 9 Volt bis 2 A / 18 Watt, 12 Volt bis 1,5 A / 18 Watt

5 Volt bis 3 A / 15 Watt, 9 Volt bis 2 A / 18 Watt, 12 Volt bis 1,5 A / 18 Watt Auch universell einsetzbar für alle USB-Geräte wie MP3-Player, Navi, E-Book-Reader, Smartphone, Tablet-PC, iPhone, iPad u.v.m.

für alle USB-Geräte wie MP3-Player, Navi, E-Book-Reader, Smartphone, Tablet-PC, iPhone, iPad u.v.m. Leistung bei Verwendung beider Ports gleichzeitig: bis zu 63 Watt

Stromversorgung: per 12- und 24-Volt-Zigarettenanzünder

Kompakte Maße (Ø x H): 30 x 63 mm, Gewicht: 33 g

Kfz-USB-Ladegerät inklusive deutscher Anleitung

EAN: 4022107427241

Das revolt 63 Watt Kfz-Ladegerät aus Aluminium bietet leistungsstarkes Laden unterwegs. Dank PD 3.0 Technologie liefert es 45 Watt bei 12/24 Volt und 3 Ampere, was ein schnelles und effizientes Laden garantiert. Ideal für den Einsatz im Auto, Camper oder LKW, um verschiedene Geräte zuverlässig mit Energie zu versorgen. Kompakt und robust, die perfekte Lösung für alle, die viel unterwegs sind.Unterwegs bis zu 2 mobile Geräte blitzschnell aufladen: Mit dem Kfz-Ladegerät von revolt mit 2 USB-Schnellladeanschlüssen sind Smartphone, Navi, E-Book-Reader & Co. im Handumdrehen wieder aufgeladen.USB Typ C mit bis zu 45 Watt Leistung: Der moderne USB-C-Anschluss unterstützt neben der Standardspannung von 5 Volt auch Spannungen bis zu 20 Volt. So sind die Akkus kompatibler Geräte schnell wieder aufgeladen - egal ob Smartphone, Tablet-PC, MacBook oder andere kompatible Geräte!Quick Charge 3.0 für Android: Kaum ein Smartphone oder Tablet-PC mit Android, das diese Schnellladefunktion nicht unterstützt. Und das nicht ohne Grund, denn diese Technologie lädt bis zu 4-mal schneller als ein herkömmliches Ladegerät!Geeignet für alle mobilen Geräte: Die ausgeklügelte Technologie passt den USB-Ladestrom automatisch an das jeweilige Gerät an. So werden auch mobile Geräte aufgeladen, die keine Schnellladefunktion unterstützen, z.B. MP3-Player, E-Book-Reader, Game-Controller und mehr. Kfz-Doppel-Ladegerät zum Schnellladen von bis zu 2 mobilen Geräten