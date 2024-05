revolt 2in1-On-Grid-Powerstation & Solar-Konverter HSG-2048, 2.048Wh, USV, App, 2.200 Watt

On-Grid-Funktion: speist Strom ins Hausnetz ein & speichert überschüssigen Strom

Powerstation mit 2.048 Wh, AC-Out mit 2.200 Watt Dauerbelastung (4.400 W Spitze)

Ideal zur Stromversorgung von Geräten abends und nachts: mit einstellbarer Dauer

Plug-&-Play-System, bidirektionale Inverter-Lade-Technologie: 1.500 Watt

Mikroinverter mit 200 bis 800 Watt Leistung und bis zu 1.200 Watt Solar-Input

USV-Funktion mit bis zu 1.800 Watt und kurzer Reaktionszeit von 10 ms

Die Produkte werden für den Betrieb einer selbst betriebenen Anlage mit einer Leistung von weniger als 30 kW Peak gemäß Marktstammdatenregister verwendet.

Die Produkte werden für den Betrieb einer Eigenverbrauchsanlage verwendet, die sich in der Nähe eines Privathaushalts oder eines öffentlichen oder sonstigen Gebäudes befindet, das für gemeinnützige Zwecke genutzt wird.

Die Produkte werden nicht weiterverkauft.

On-Grid-Funktion: zum Einspeisen von Strom direkt ins Hausstromnetz

zum Einspeisen von Strom direkt ins Hausstromnetz Auch für Betrieb von 230- und 12-Volt- sowie USB-Geräten

sowie USB-Geräten LCD-Display: zeigt Batteriezustand, Input/Output-Status, Betriebs-Modus, Warnungen u.v.m.

zeigt Batteriezustand, Input/Output-Status, Betriebs-Modus, Warnungen u.v.m. Integriertes LED-Leuchtpanel: bis zu 550 Lumen

bis zu 550 Lumen WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App für iOS und Android: für Steuerung, Anzeige von Akkuladezustand und Leistungsdaten, Benachrichtigungen u.v.m.

für Steuerung, Anzeige von Akkuladezustand und Leistungsdaten, Benachrichtigungen u.v.m. 2x DC5521-Output: 13,8 V, bis 5 A (je Anschluss)

13,8 V, bis 5 A (je Anschluss) 1x DC-Output über Zigarettenanzünder-Buchse: 13,8 Volt bis 12 A / DC-Outputs gesamt: max. 12 A

13,8 Volt bis 12 A / DC-Outputs gesamt: max. 12 A 3x 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdosen, insgesamt 2.200 Watt Dauerbelastbarkeit (4.400 Watt kurzzeitige Spitzenlast) für z.B. Elektro-Gartengeräte, Laptop, LED-Lampen

(4.400 Watt kurzzeitige Spitzenlast) für z.B. Elektro-Gartengeräte, Laptop, LED-Lampen Schnell-Ladefunktion für Mobilgeräte mit Qualcomm-Chipsatz: LG G4/G5/G6, HTC U Ultra, LG V20, ZTE Axon 7, HTC One A9, Samsung Galaxy S7/S7 Edge

LG G4/G5/G6, HTC U Ultra, LG V20, ZTE Axon 7, HTC One A9, Samsung Galaxy S7/S7 Edge Quick Charge 3.0: lädt Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

lädt Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0 2x USB-A mit automatischer Ladestrom-Anpassung: 5 Volt / bis 2,4 A / 12 Watt, 9 Volt / bis 2 A / 18 W, 12 Volt / bis 1,5 A / 18 Watt

5 Volt / bis 2,4 A / 12 Watt, 9 Volt / bis 2 A / 18 W, 12 Volt / bis 1,5 A / 18 Watt USB-C zum Aufladen von modernen Mobilgeräten wie z.B. MacBook Pro, neue iPhone-Modelle, Samsung Galaxy S20, Huawei P30/40 u.v.m.

1x USB-C mit Power Delivery I: 5 / 9 / 12 / 15 Volt / bis 3 A / bis 45 Watt, 20 Volt / bis 5 A / 100 Watt

5 / 9 / 12 / 15 Volt / bis 3 A / bis 45 Watt, 20 Volt / bis 5 A / 100 Watt 1x USB-C mit Power Delivery II: 5 / 9 Volt / bis 3 A / bis 27 Watt, 12 Volt / bis 2,25 A / 27 Watt, 15 Volt / bis 1,8 A / 27 Watt, 20 Volt / bis 1,35 A / 27 Watt

5 / 9 Volt / bis 3 A / bis 27 Watt, 12 Volt / bis 2,25 A / 27 Watt, 15 Volt / bis 1,8 A / 27 Watt, 20 Volt / bis 1,35 A / 27 Watt Gesamt-Dauerbelastbarkeit: max. 2.200 Watt

Reine Sinuswelle: versorgt haushaltsübliche Geräte mit Strom

Notstrom-Funktion (USV) für 230-Volt-Geräte mit bis zu 1.800 Watt (gesamt)

(USV) für 230-Volt-Geräte mit bis zu 1.800 Watt (gesamt) AC-Input: 174 - 264 Volt / max. 15 A, max. 1.500 Watt

Kfz- und Solar-Input: 18 - 100 Volt DC / max. 20 A, max. 1.200 W

Betriebstemperatur: -10 bis +40 °C

Bis zu 6-mal längere Lebensdauer: nach 10 Jahren immer noch 80 % der ursprünglichen Kapazität dank LiFePO4-Batteriechemie, die mehr als 2.000 Zyklen ermöglicht

Schutz vor Überladung, Überentladung, Überlastung, Kurzschluss, Überstrom u.v.m.

Praktische Tragegriffe

LiFePO4-Hochleistungs-Akku mit 2.048 Wh / 40 Ah , lädt per 12 oder 230 Volt sowie per Solar-Panel (Solarpanel mit 18 - 100 Volt / max. 20 A bitte dazu bestellen)

, lädt per 12 oder 230 Volt sowie per Solar-Panel (Solarpanel mit 18 - 100 Volt / max. 20 A bitte dazu bestellen) Maße: 46,5 x 29,5 x 26 cm, Gewicht: 23,2 kg

Solar-Konverter mit Powerbank HSG-2048 inkl. 230-V-Stromkabel (M25 auf Schutzkontakt), DC-Kabel (XT60 auf Zigarettenanzünder), Solarkabel (XT60 auf MC4-kompatibel), Solar-Adapterkabel (1x MC4-kompatibel auf 4x MC4-kompatibel) und dt. Anleitung

Mit der 2in1-On-Grid Powerstation plus Solar-Konverter HSG-2048 von revolt kann der erzeugte Strom gespeichert und abends und nachts zur Stromversorgung von Geräten genutzt werden.Eine Einspeisung ins Hausnetz ist über den integrierten Mikroinverter ebenfalls möglich, z.B. wenn der Akku des HSG-2048 aufgeladen ist.Mit dem 2in1-Hochleistungsakku & On-Grid-Solar-Konverter von revolt können Verbraucher ihre Geräte zu Hause mit zusätzlicher Energie versorgen. Die On-Grid-Funktion ermöglicht die direkte Einspeisung des Stroms in das Hausnetz, so dass z.B. abends mit Solarstrom gekocht und ferngesehen werden kann und gleichzeitig Stromkosten gespart werden.Die Energiestation bietet eine Vielzahl von Anschlüssen, insgesamt zehn. 12-Volt-Geräte können einfach an die Zigarettenanzünder-Buchse oder über Adapter an die Hohlstecker DC5521 angeschlossen werden. Darüber hinaus können bis zu drei weitere Elektrogeräte an den beiden 230-Volt-Anschlüssen betrieben und gleichzeitig bis zu vier USB-Mobilgeräte besonders schnell aufgeladen werden.Gesteuert wird die Energiestation über eine kostenlose App, mit der sich Ladezustand und Leistung überwachen und alle Daten komfortabel auswerten lassen.Gemäß § 12 Abs. 3 UStG unterliegen Solarmodule, für den Betrieb begünstigter Photovoltaikanlagen wesentliche Komponenten und Speicher, die der Speicherung des mit den Solarmodulen erzeugten Stroms dienen, einer Umsatzsteuer von 0%. Diese Regelung gilt unter folgenden Voraussetzungen:Sollten die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt sein, kann der Artikel auch mit dem regulären Mehrwertsteuersatz von 19% unter der Artikelnummer ZX-3545-905 erworben werden.