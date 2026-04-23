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newgen medicals Vitaluhr FBT-230 mit Bluetooth, EKG-Anzeige, Telefonfunktion, App, AMOLED

Leistungsübersicht und EKG-Anzeige beim Training

(lifePR) (Buggingen, )
Die Vitaluhr FBT-230 von newgen medicals ist ein Multifunktionsgerät, das eine Blutdruck-, Blutsauerstoff- und EKG-Anzeige sowie weitere Fitnessfunktionen in sich vereint. Das hochauflösende, runde AMOLED-Display mit 480 x 480 Pixeln sorgt für eine klare Darstellung aller Werte direkt am Handgelenk. Für die Fitnessauswertung stehen über 50 Sportarten zur Auswahl. Mithilfe der kostenlosen, zugehörigen App können die erfassten Daten detailliert analysiert werden. Dank der integrierten Telefonfunktion können Freisprechgespräche geführt werden, ohne dass das Smartphone aus der Tasche geholt werden muss. Das wasserdichte Gehäuse nach IP67 macht die Uhr zu einem zuverlässigen Begleiter im Alltag, beim Sport und in der Freizeit.
  • Mit Blutdruck-, Blutsauerstoff- und EKG-Anzeige + weiteren Fitness-Funktionen
  • Telefonfunktion zum Freisprechen ohne das Smartphone aus der Tasche zu holen
  • Hochauflösendes rundes AMOLED-Display mit 480 x 480 Pixel
  • Über 50 Sportarten für die Fitness-Auswertung wählbar
  • Gratis-App für Einstellungen und Fitnessdaten-Auswertungen
  • Wasserdichtes Gehäuse nach IP67
EKG- und Vitaldaten im Blick:Die Vitaluhr FBT-230 von newgen medicals bündelt EKG-, Puls-, Blutsauerstoff- und Blutdruckanzeige in einem Gerät. Alle Werte lassen sich direkt am Handgelenk abrufen – ein sachlicher Überblick, der sich selbstverständlich in den Alltag einfügt.

Telefonieren direkt am Handgelenk:Dank integrierter Telefonfunktion lassen sich Anrufe direkt über die Uhr annehmen – ob beim Spazierengehen, Kochen oder Arbeiten. Das Smartphone bleibt dabei in der Tasche. Die Freisprechfunktion sorgt für entspannte Gespräche ohne unnötige Unterbrechungen. Auf Wunsch lässt sich zudem ein Notfall-Kontakt hinterlegen.

Brillantes rundes AMOLED-Display:Das hochauflösende AMOLED-Display mit 480 × 480 Pixel zeigt Inhalte gestochen scharf. Farben wirken klar, Texte bleiben auch auf einen kurzen Blick gut lesbar. Die runde Form verleiht der Uhr eine klassische Anmutung – weniger technisches Gadget, mehr vertrautes Accessoire.

Sportprofile und App-Auswertung:Mehr als 50 Sportarten stehen für die Fitnessauswertung zur Auswahl. Trainingseinheiten lassen sich gezielt erfassen und anschließend in der App übersichtlich auswerten – Lauf- oder Radeinheiten erscheinen strukturiert zusammengefasst und bleiben so nachvollziehbar dokumentiert.

Wasserdichtes Gehäuse für den Alltag:Das wasserdichte Gehäuse nach IP67 schützt die Uhr zuverlässig im täglichen Gebrauch. Händewaschen, Regen oder kurze Wasserkontakte stellen kein Problem dar. Die Technik bleibt geschützt, während der Alltag ganz normal weiterläuft.
  • Vitaluhr FBT-230 mit Smartwatch-Funktionen
  • AMOLED-Touch-Farbdisplay mit Ø 4 cm (1,56"), Auflösung: 480 x 480 Pixel
  • Fitness-Funktionen: Schrittzähler, Kalorienrechner, zurückgelegte Strecke
  • Über 50 Sportarten auswählbar, für genauere Auswertung: Gehen, Laufen, Fahrradfahren, Wandern, Tanzsport, Eissport u.v.m.
  • Anzeige von Blutdruck, Blutsauerstoff-Sättigung und Puls als Verlaufskurve (PPG-Funktion)
  • Erstellung der Herzfrequenz-Verlaufskurve (optisch wie bei einem EKG)
  • Schlaf-Modus: zeichnet Ihre Schlafdauer auf
  • Bluetooth für Smartwatch-Funktionen, z.B. Musiksteuerung, bis zu 10 m Reichweite
  • Zeigt Push-Nachrichten vom Smartphone: WhatsApp, Facebook, Twitter u.v.m.
  • Telefonfunktion: Mikrofon und Lautsprecher in Uhr integriert zum Freisprechen ohne Smartphone aus der Tasche zu holen
  • Notfall-Kontakt hinterlegbar
  • Gratis-App für Android und iOS: für Benachrichtigungs-Einstellungen, Aktivitäten- und Fitnessdaten-Auswertung
  • Zahlreiche Extras: Fernauslöser für Smartphone-Kamera, Stoppuhr, Leuchten-Funktion, Taschenrechner, Kalender, Weltuhr u.v.m.
  • Diverse Ziffernblätter auswählbar
  • Silikon-Armband für Handgelenke mit bis zu ca. 23 cm Umfang
  • Wasserdichtes Gehäuse: IP67
  • Stromversorgung: LiPo-Akku mit 440 mAh für bis zu 14 Tage Laufzeit bei normaler Nutzung
  • Magnetischer Adapter zum Laden per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße mit Armband (L x B): ca. 260 x 23 mm, Gehäuse (Ø): 48 mm, Gewicht: ca. 58 g
  • Fitness-Uhr FBT-230 jeweils inklusive magnetisches USB-Ladekabel, Aufbewahrungsbeutel und deutscher Anleitung
Die newgen medicals Vitaluhr mit Bluetooth, EKG-Anzeige, Telefonfunktion, App, AMOLED ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7069-625 zum Preis von 79,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

newgen medicals 2er-Set Vitaluhren FBT-230 mit Bluetooth, EKG-Anzeige, Telefon, App, AMOLED

Bilderlinks*:

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* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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