newgen medicals Vibrations-Massagesessel mit Heizfunktion, Fußteil und Kopfstütze

3 Intensitätsstufen: niedrig, mittel und hoch

Timer für automatische Abschaltung

Dreh- und ausfahrbar für optimalen Komfort

6 Vibrationsmotoren für gleichmäßige Massage

Massagesessel mit Heizfunktion & Vibrationsmassage

Sanfte Massage für Schultern, Rücken, Hüften und Gesäß

für Schultern, Rücken, Hüften und Gesäß 6 Vibrationsmotoren für gleichmäßige Massage

für gleichmäßige Massage 3 Intensitätsstufen: niedrig, mittel und hoch

niedrig, mittel und hoch Einstellbarer Timer: Gerät schaltet sich nach 15, 20, 25 oder 30 Minuten automatisch ab

Gerät schaltet sich nach 15, 20, 25 oder 30 Minuten automatisch ab Verstellbare Rückenlehne und ausfahrbare Beinstütze für optimalen Komfort

Einfache Bedienung dank Fernbedienung

Kopfstütze für mehr Liege-Komfort

Leiser Betrieb: unter 65 dB

Bezugsmaterial: Kunstleder (abwaschbar)

Stromversorgung: 230 V / 50 Hz

Farbe: schwarz

Maße: 103 x 81 x 73 cm, Gewicht: 18,5 kg

Massagesessel inklusive Netzteil, Montagezubehör und deutscher Anleitung

EAN: 4022107378772

Wärme und Massage helfen gegen Verspannungen: Nach einem anstrengenden Tag setzt man sich einfach in den Vibrations-Massagesessel von newgen medicals und genießt eine Massage mit 6 Vibrationsmotoren und in 3 Intensitätsstufen - auf Wunsch auch mit zusätzlicher Wärme.Entspannung für Schultern, Hüfte und Gesäß: Der persönliche Heim-Masseur verwöhnt die Problemzonen sanft mit 6 Vibrationsmotoren und in 3 Intensitätsstufen. So löst man unangenehme Verspannungen auch ganz bequem in den eigenen vier Wänden.Wohlig warm: Macht man es sich an einem kühlen Abend in dem Massagesessel von newgen medicals gemütlich, so wird mit der Heizfunktion eine Decke überflüssig! Die Wärme verteilt sich gleichmäßig auf Rücken und Gesäß. So wird die Massage extra entspannend!Optimaler Komfort: Die Rückenlehne lässt sich nach eigenen Bedürfnissen einstellen. Die ausfahrbare Beinstütze bringt einen dabei zusätzlich in eine gelassene Liegehaltung.Bequeme Bedienung: Timer, Intensität und Heizfunktion werden ganz einfach per Fernbedienung eingestellt. Das hochwertige Kunstleder wäscht man jederzeit einfach mit Wasser ab.