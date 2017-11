newgen medicals Premium-Fitness-Armband, XL-Touchdisplay, Pulsmesser, 14 Sportarten

Fitness-Tracker mit Herzfrequenz-Messung FBT-110.HR

Beleuchtendes XL-Touch-Display mit 2,4 cm / 0,96" Diagonale, stromsparende OLED-Technologie

mit 2,4 cm / 0,96" Diagonale, stromsparende OLED-Technologie Ermittelt Herzfrequenz, Schritte, Strecke, Zeit, Kalorienverbrauch

Optischer Herzfrequenz-Sensor für dynamische Messung

Automatische Erkennung von Sport-Arten: Schwimmen, Radfahren, Rennen, Laufen

Einstellung für 14 Sportarten: Jogging, Gehen, Radfahren, Yoga, Wandern, Klettern, Seilspringen, Basketball, Badminton, Tennis, Fußball, Spinning, Tanzen, Workout

Hochwertige Sensoren in Militär-Qualität

Bluetooth 4.0 für Verbindung mit Smartphone und iPhone

Kostenlose App für iOS ab 7.1 und Android ab 4.4, erhältlich im App-Store und bei Google Play: für Einstellungen, Auswertungen, Fortschritt-Anzeige des täglichen Pensums in %, Diagramme und Smartphone-Zusatzfunktionen

GPS-Streckenaufzeichnung und Darstellung in der App (verwendet GPS vom Smartphone)

und Darstellung in der App (verwendet GPS vom Smartphone) Aktivitätsalarm: vibriert nach per App festgelegter Zeit ohne Bewegung

Benachrichtigungs-Funktion bei eingehenden SMS, Nachrichten von WhatsApp und Facebook, Anrufen u.v.m.

bei eingehenden SMS, Nachrichten von WhatsApp und Facebook, Anrufen u.v.m. Musiksteuerung für das Mobilgerät über das Armband

Schlaf-Modus: zeichnet den Schlaf automatisch auf und analysiert, wie lange und wie gut man schläft

zeichnet den Schlaf automatisch auf und analysiert, wie lange und wie gut man schläft Kompatibel zu Apple Health und Google Fit

Smart-Alarm: sanftes Wecken durch Vibration

Anti-Lost-Funktion: Vibration bei Trennung der Bluetooth-Verbindung

Smartphone-Finder: Aktivieren des Smartphone-Klingeltons per Armband

Datenspeicher für bis zu 7 Tage

Extras: Wettertrend-Anzeige, Kamera-Fernauslöser, Stoppuhr, Anzeige von Uhrzeit und Datum

Wettertrend-Anzeige, Kamera-Fernauslöser, Stoppuhr, Anzeige von Uhrzeit und Datum Wasserdicht: IP67

IP67 USB-Ladeanschluss im Gehäuse integriert

Stromversorgung: integrierter LiPo-Akku mit 115 mAh für bis zu 15 Tage Laufzeit, lädt per USB

Maße: 240 x 21 x 12 mm, Gewicht: 28 g

Fitness-Armband inklusive deutscher Anleitung

Fitness-Daten, Benachrichtigungen und mehr direkt am Handgelenk: Dieses Multitalent von newgen medicals ist Fitness-Coach, Nachrichtenzentrale und Bedienhilfe für das Mobilgerät in einem.Intelligent und effizient trainieren: Auf dem großen Display liest man Schritte, zurückgelegte Strecke und verbrauchte Kalorien ab. Bei optimaler Herzfrequenz trainiert man besonders effektiv. Der optische Herzfrequenz-Sensor liefert dafür exakte Messwerte in Echtzeit. Das Armband erkennt Sportarten automatisch und liefert so noch exaktere Werte.Den Erfolg am Smartphone auswerten: Das Armband wird per Gratis-App mit dem Android-Smartphone, iPhone oder iPod synchronisiert. So lassen sich die Fitness-Werte analysieren, verschiedene Tage vergleichen und den Überblick über den Trainings-Fortschritt erhalten. Dank GPS-Streckenaufzeichnung merkt man sich bequem die neu entdeckte Lieblings-Laufstrecke.Motiviert zu mehr Bewegung: Ist das persönliche Trainingsziel festgelegt, behält man im Auge, was man schon geschafft hat. Ist das Ziel erreicht, erhält man eine Benachrichtigung! Auf Wunsch fordert das Armband in eigens festgelegten Abständen zur Bewegung auf.Immer auf dem Laufenden bleiben: Benachrichtigungen erhält man vom Smartphone direkt aufs Armband! Das Display zeigt Wetter, SMS, Nachrichten von WhatsApp, Facebook & Co. sowie Nummern von Anrufern. So verpasst man auch beim Sport keine wichtigen Infos!Das Smartphone aus dem Handgelenk bedienen: für die Steuerung der Musikwiedergabe direkt am Armband bleibt das Mobilgerät in der Tasche. Für zusätzlichen Komfort sorgen clevere Extras wie die Anti-Lost-Funktion sowie der Fernauslöser für die Smartphone-Kamera.statt empfohlenem Herstellerpreis von 129,90 EURBestell-Nr. NX-4368-625*:* Bitte beachten Sie, dass Modelbilder nur maximal zwei Jahre nach dem Aussand der Presse-Information veröffentlicht werden dürfen.