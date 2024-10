newgen medicals Fitnesstracker-Ring FRI-100, Sp02, Herzfrequenz, Schlafanalyse, silber, Gr. 57

Smart Ring zum Aktivitäts-Tracking mit Android & iOS App-Unterstützung

Blut-Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz immer im Blick behalten

Schlafanalyse: Erholung mit detaillierten Daten verbessern

IP68 wasserdicht: Sicher bei Regen, Schwimmen und Duschen

Mattsilbern für einen eleganten Look, ultraleicht mit nur 3,7 g , nur 2,5 mm dünn

Kompatibel zu Apple Health und Google Fit

Fitness- und Schlaftracker-Ring in Größe 57: für 57 mm Finger-Umfang

Sensoren für die Anzeige von Herzfrequenz, Blutsauerstoff-Sättigung (SpO2), Körpertemperatur und Schritte

Fitnessdaten-Aufzeichnung: Verfolgen Sie Ihre Fitness-Ziele

Kostenlose App für Android und iOS: für Datenauswertung

Menstruationskalender-Funktion

Integrierter Datenspeicher für bis zu 5 Tage ohne Synchronisation mit Mobilgerät

Wasserdicht: 5 atm (50 m)

Material: Edelstahl

Stromversorgung: Integrierter Li-Ion-Akku mit 15 mAh für bis zu 7 Tage Laufzeit bei normaler Nutzung oder bis zu 14 Tage Standby, aufladbar per magnetischem Ladekabel oder Ladecase ZX-5684 (USB-Netzteil und Ladecase bitte dazu bestellen)

Maße (Ø x B x H) 23,7 x 8 x 2,5 mm, Gewicht: 3,7 g

Fitnesstracker-Ring inklusive magnetischem Ladekabel und deutscher Anleitung

EAN: 4022107441599

Powerbank-Ladecase für alle Größen des Smart Ring FRI-100

Eingebauter 200 mAh Akku lädt den Ring bis zu 10 mal komplett auf

Einfach per USB-C Anschluss aufladbar

Aktuellen Ladestand über LEDs ablesen

Sichere Aufbewahrung, wenn der Ring nicht getragen wird

Powerbank-Ladecase für alle Größen des Smart Ring FRI-100 (Ring nicht im Lieferumfang)

Bis zu 10 mal kabellos den Ring aufladen

Handlich und kompakt: passt in jede Tasche

Ladestandsanzeige mit LEDs

Stromversorgung: Integrierter 200 mAh Akku, aufladbar über USB-C-Anschluss (Netzteil nicht inbegriffen)

Ladecase, USB-A auf USB-C Ladekabel

EAN: 4022107441582

Der Fitnesstracker-Ring von newgen medicals kombiniert innovative Technologie und elegantes Design für eine umfassende Gesundheitsüberwachung direkt am Finger. Er misst Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlafqualität und zählt Schritte und verbrannte Kalorien. Der Ring ist wasserdicht (IP68), leicht und mit Apple Health und Google Fit kompatibel. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen und App-Unterstützung bietet der Ring eine praktische und diskrete Alternative zu klassischen Fitness-Trackern. Mit dem optional erhältlichen Ladecase ist der Ring immer aufgeladen und sicher verstaut, wenn er abgelegt wird.Der Smartring von newgen medicals bietet eine schlanke Alternative zu herkömmlichen Fitness-Trackern und Smartwatches. Mit nur 2,5 mm Dicke und aus mattem Edelstahl gefertigt, passt sich der Ring unauffällig dem Finger an und liefert dennoch umfassende Daten zur persönlichen Fitness. Eine begleitende App ermöglicht die lückenlose Aufzeichnung aller relevanten Gesundheits- und Fitnesswerte.Mittels optischer Sensortechnologie (VC30F) misst der Fitnessring sowohl die Herzfrequenz als auch die Sauerstoffsättigung des Blutes. Lichtimpulse analysieren den Blutfluss direkt am Finger und errechnen in der App zuverlässige Messwerte. Diese Methode stellt sicher, dass Daten zur Herz-Kreislauf-Gesundheit genau erfasst werden.Der Ring zählt Schritte, ermittelt den Kalorienverbrauch und berechnet die zurückgelegte Distanz. Durch die Aktivierung spezifischer Sportmodi in der App können die Messungen noch gezielter und präziser an die jeweilige Aktivität angepasst werden. Eine umfassende Analyse der körperlichen Aktivität ermöglicht eine gezielte Optimierung der Fitness.Die Schlafanalyse gibt Aufschluss über die Schlafqualität. Die App zeigt detailliert, wie erholsam der Schlaf war und bietet so die Möglichkeit, den Tagesablauf und die Schlafrhythmen zu verbessern und zu optimieren.Der nach IP68 und 5 ATM zertifizierte Fitnessring ist bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserdicht und staubdicht. So bleibt der Ring auch bei Aktivitäten wie Schwimmen, Duschen oder schlechtem Wetter zuverlässig einsatzbereit.Der Fitness-Ring hält bis zu 7 Tage bei normaler Nutzung und bis zu 15 Tage im Standby-Modus. Innerhalb von 1,5 Stunden ist er wieder vollständig aufgeladen. Eine optional erhältliche Ladeschale ermöglicht das bequeme Aufladen unterwegs.Zur besseren Übersicht können die erfassten Messwerte optional mit den Gesundheits-Apps von Apple Health und Google Fit synchronisiert werden. So werden alle relevanten Körperdaten und Bewegungsaktivitäten zentral erfasst und sind jederzeit abrufbar. Der neue Fitnessring verbindet ästhetisches Design mit moderner Technologie und ist eine innovative Lösung für Nutzer, die ihre Gesundheit und Fitness aktiv im Blick behalten möchten.Bestell-Nr. ZX-5685-625Auch in weiteren Größen erhältlich:Bestell-Nr. ZX-5686-625Bestell-Nr. ZX-5687-625Bestell-Nr. ZX-5688-625Bestell-Nr. ZX-5689-625Ladecase für Fitnesstracker-Ring FRI-100:Das Powerbank-Ladecase sorgt für eine zuverlässige Energieversorgung und sichere Aufbewahrung des Smart Rings. Der integrierte Akku lädt den Fitnesstracker-Ring auf und bietet gleichzeitig eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit, um Verluste zu vermeiden.Mit dem eingebauten 200mAh Akku ermöglicht das Ladecase bis zu 10 vollständige Ladezyklen des Smart Rings und stellt somit eine langlebige Energiequelle zur Verfügung. Das benutzerfreundliche Design erleichtert das Einsetzen und Entnehmen des Rings.Die leichte und kompakte Ladeschale passt in jede Tasche und ermöglicht ein flexibles Aufladen des Rings unterwegs. Eine praktische LED-Anzeige informiert über den aktuellen Ladestatus der Powerbank und sorgt für einen klaren Überblick über die verbleibende Kapazität.Bestell-Nr. ZX-5684-625