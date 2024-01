newgen medicals Fitness-Smartwatch SW-500, EKG-, Herzfrequenz- & SpO2-Anzeige, App, IP67

Großes Full-Touch-Farbdisplay mit hoher Auflösung: 360 x 360 Pixel

Zeigt EKG, Herzfrequenz, Blutdruck und Blutsauerstoff-Sättigung

Optionaler Brustgurt für genauere EKG- und Herzfrequenz-Anzeige

Zählt Schritte & verbrannte Kalorien: 10 Sportarten für detaillierte Auswertung

Wasserdicht nach IP67

Kostenlose App zum Analysieren des Trainings-Fortschritts

Großes Full-Touch-Farbdisplay mit 1,39" / 3,5 cm Diagonale

Hohe HD-Auflösung: 360 x 360 Pixel

Bluetooth 5.1 für Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC, Reichweite: bis 10 m

Misst EKG-Verlaufskurve (3 Elektroden, EKG-Chip Goodix GR3220), Herzfrequenz (PPG-Sensor SFH2201), Blutsauerstoff-Sättigung (Blutsauerstoff-Sensor GH3220RF) und Körpertemperatur

Zeigt Blutdruck (errechnet)

Optionaler Brustgurt (Info s.u., bitte dazu bestellen) für genauere EKG- und Herzfrequenz-Anzeige

Fitness-Funktionen: zählt Schritte (per G-Sensor Rohm KXTJ3-1057), Distanz und Kalorienverbrauch (jeweils errechnet), Schlafanalyse

10 Sportarten wählbar für genauere Auswertung: Laufen im Freien und im Innenraum, Gehen im Freien und im Innenraum, Wandern, Treppensteigen, Radfahren im Freien, Radfahren auf dem Heimtrainer, Crosstrainer, Rudern

Laufen im Freien und im Innenraum, Gehen im Freien und im Innenraum, Wandern, Treppensteigen, Radfahren im Freien, Radfahren auf dem Heimtrainer, Crosstrainer, Rudern Zeigt Push-Nachrichten vom Mobilgerät: WhatsApp, Facebook, Instagram, Anruf, SMS u.v.m.

WhatsApp, Facebook, Instagram, Anruf, SMS u.v.m. Kostenlose App für Android und iOS: für Einstellungen und Auswertung der Fitness-Daten

für Einstellungen und Auswertung der Fitness-Daten Zahlreiche Extras: Wetter-Anzeige, Musiksteuerung, Kamera-Auslöser, Stoppuhr, Smartphone-Finder u.v.m.

7 wechselbare Watchfaces

Wasserdichtes Metall-Gehäuse: IP67

Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 280 mAh für bis zu 7 Tage Nutzungsdauer, 30 Tage Stand-by, lädt per USB-Lade-Adapter (Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße: 260 x 44 x 12 mm, Gewicht: 55 g

Smartwatch SW-500 inklusive magnetischem USB-Lade-Adapter und deutscher Anleitung

EAN: 4022107422062

Praktisches Upgrade für Ihre Smartwatch: Brustgurt mit Smartwatch-Halterung

Zur exakten Aufzeichnung der Herzfrequenz während des Sports

Zeichnet auch EKG auf während Ruhephasen

3 Brust-Elektroden vorhanden + 3 weitere Elektroden für Verwendung in der Hand

Individuell anpassbare Länge

Gurt ist handwaschbar

Brustgurt mit Smartwatch-Halterung für Fitness-Smartwatch SW-500

Zur exakten Aufzeichnung der Herzfrequenz während des Sports

Zeichnet auch EKG auf während Ruhephasen ohne Bewegung

3 Anwendungs-Arten: Smartwatch-Halterung in den Händen halten, auf die Brust aufkleben mit 3 Elektroden oder um die Brust binden per Brustgurt

Anpassbare Gurt-Länge: 62 - 100 cm, Breite: 3,8 cm

Breite: 3,8 cm Gurt ist handwaschbar

Material: Nylon und leitfähiger Kleber

Brustgurt inklusive Smartwatch-Halterung, 3 Elektroden zum Aufkleben, Aufbewahrungsbeutel und deutscher Anleitung

EAN: 4022107422079

Mit der newgen medicals Fitness-Smartwatch SW-500 plus optionalem Brustgurt kann man dank der Anzeige von EKG, Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung im Blut effektiv trainieren und die Belastung besser einschätzen. Über eine kostenlose App verbindet man die Uhr mit seinem Android- oder iOS-Gerät und wertet dort seine Daten aus. Die Uhr dient auch als Nachrichtenzentrale und man kann seine Lieblingsmusik beim Sport steuern!Intelligent und effizient trainieren: Auf dem großen Full-Touch-Farbdisplay der Fitness-Smartwatch mit EKG- und SpO2-Anzeige von newgen medicals liest man Schritte, verbrauchte Kalorien und die zurückgelegte Strecke ab. So sieht man in Echtzeit, was man beim Sport leistet! Für eine noch genauere Analyse wählt man einfach eine von 10 Sportarten aus, wie beispielsweise laufen, Rad fahren oder rudern.Auf das Herz hören: Bei optimaler Herzfrequenz trainiert man besonders effektiv. 3 Elektroden liefern dafür Werte in Echtzeit als EKG-Verlaufskurve. Per optionalem Brustgurt sogar noch genauer! Der zusätzliche optische Sensor bestimmt die Herzfrequenz. Zudem zeigt die Fitness-Smartwatch die Körpertemperatur, Blutsauerstoff-Sättigung und den Blutdruck an! So kann man besser einschätzen, wie man sich gerade belastet.Den Trainings-Fortschritt analysieren: Ist die Uhr per kostenloser App mit dem Android- oder iOS-Gerät synchronisiert, wertet man seine Fitness-Daten bequem auf dem großen Display des Mobilgeräts aus und bestimmt Trainingsziele. Fit werden war noch nie so einfach!Die Smartwatch wird zur Nachrichten-Zentrale: Worüber man informiert werden möchte, richtet man einfach per App ein. So verpasst man nichts mehr - ob Anrufe oder Nachrichten aus WhatsApp, Instagram & Co. Das Smartphone bleibt einfach in der Tasche.Mit cleveren Zusatz-Funktionen: Auf der Fitnessuhr lässt sich die Wettervorhersage ablesen, z.B. um zu entscheiden, ob man jetzt oder später joggen geht. Auch als Stoppuhr oder Kamera-Auslöser leistet sie wertvolle Dienste. Und dank Musiksteuerungs-Funktion genießt man beim Sport immer seine Lieblings-Hits.Bestell-Nr. ZX-5474-625Perfektes Upgrade für die Smartwatch: Einfach die Fitnessuhr in die Halterung des Brustgurts einsetzen - schon zeichnet man präzise die Herzfrequenz auf auch während man Sport treibt. In Ruhephasen ohne Bewegung erstellt man seine EKG-Verlaufskurve.Flexible Handhabung: Dank 3 separater Elektroden hält man die Halterung mit eingesetzter Smartwatch zum Aufzeichnen der Werte auch einfach in der Hand. So lässt sich die Herz-Überwachung ideal in den Alltag integrieren.Bestell-Nr. ZX-5475-625Bundle Smartwatch und Brustgurt:Bestell-Nr. ZX-5476-625* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de finden Sie hier: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/